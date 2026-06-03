Colombia

“He desbloqueado su cuenta”: Iván Cepeda respondió a Teleantioquia tras polémica por bloqueo en X

El candidato presidencial del Pacto Histórico atendió la solicitud del canal regional Teleantioquia y confirmó que retiró el bloqueo que impedía a los periodistas del medio seguir e interactuar con sus publicaciones en la red social X

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Candidato presidencial Iván Cepeda | REUTERS/Enea Lebrun
Candidato presidencial Iván Cepeda | REUTERS/Enea Lebrun

El candidato presidencial Iván Cepeda confirmó que desbloqueó la cuenta oficial de Teleantioquia en la red social X, luego de que el canal público regional manifestara su preocupación por la restricción que limitaba el seguimiento de sus publicaciones durante la campaña electoral.

Según informó Revista Semana, la situación generó un debate sobre la relación entre figuras públicas y medios de comunicación en medio de la recta final de las elecciones presidenciales.

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La controversia se hizo pública después de que Teleantioquia difundiera un comunicado institucional en el que expresó su inconformidad por la decisión del aspirante presidencial.

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico | REUTERS/Enea Lebrun
Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico | REUTERS/Enea Lebrun

El canal sostuvo que el bloqueo afectaba la posibilidad de que sus periodistas interactuaran directamente con los contenidos publicados por Cepeda, una figura de interés nacional en plena disputa por la Presidencia de la República, según información publicada por Revista Semana.

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El medio regional argumentó que el acceso a las publicaciones de los candidatos resulta fundamental para garantizar una cobertura informativa amplia, plural y oportuna para los ciudadanos. Por esa razón, solicitó públicamente que se restableciera el canal de comunicación entre ambas partes, con el propósito de mantener el seguimiento periodístico de la campaña presidencial, de acuerdo con lo reseñado por Revista Semana.

Teleantioquia defendió el ejercicio periodístico

En el comunicado divulgado por el canal, la entidad expresó que la medida representaba una afectación para el trabajo de sus equipos informativos y recordó la importancia de los medios de comunicación dentro de los procesos democráticos.

Teleantioquia indicó que los medios cumplen una función esencial al permitir que la ciudadanía tenga acceso a información diversa y contrastada sobre los candidatos, sus propuestas y las decisiones que pueden influir en el futuro político del país.

Logo de la red social X (antigua Twitter) POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA X
Logo de la red social X (antigua Twitter) POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA X

Asimismo, el canal señaló que cualquier acción que dificulte el acceso a información de interés público genera preocupación desde la perspectiva de la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a mantenerse informados.

La entidad también ratificó su compromiso con la independencia periodística, el pluralismo informativo y la apertura de espacios para todas las corrientes políticas que participan en el debate nacional.

Según explicó el medio, el propósito de la solicitud no era cuestionar decisiones personales dentro de las plataformas digitales, sino garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de la labor periodística durante una de las campañas más importantes de los últimos años.

La respuesta de Iván Cepeda

Horas después de la publicación del comunicado, Iván Cepeda respondió directamente a través de su cuenta oficial en la red social X.

El candidato presidencial emitió un mensaje breve y formal en el que confirmó que había retirado el bloqueo impuesto a la cuenta institucional de Teleantioquia.

“Señoras y señores Teleantioquia: respetuosamente, les informo que he desbloqueado su cuenta. Atento saludo”, escribió el aspirante presidencial.

El candidato Iván Cepeda bloqueó la cuenta oficial de Teleantioquia en X durante la campaña presidencial de Colombia - crédito Composición Fotográfica Colprensa y @Teleantioquia / X
Iván Cepeda, Teleantioquia, Antioquia, libertad de prensa, Elecciones presidenciales 2026 - crédito Composición Fotográfica Colprensa y @Teleantioquia / X

Con ese mensaje, el candidato dio por cerrado el episodio que había generado múltiples reacciones en redes sociales y en distintos sectores relacionados con el periodismo y la comunicación política.

Un episodio en plena campaña presidencial

La controversia se presentó en un momento de alta intensidad política, cuando los candidatos que avanzaron a la segunda vuelta presidencial concentran gran parte de su actividad en medios digitales y redes sociales.

Las plataformas virtuales se han convertido en uno de los principales escenarios para la difusión de propuestas, debates y mensajes dirigidos a los votantes, razón por la cual cualquier restricción relacionada con el acceso a la información suele generar atención pública.

Tras el desbloqueo, los periodistas de Teleantioquia podrán nuevamente monitorear las publicaciones del candidato, consultar sus pronunciamientos y realizar seguimiento a las actividades de campaña difundidas a través de la plataforma.

El episodio también reactivó la discusión sobre la relación entre figuras políticas y medios de comunicación en espacios digitales, especialmente en contextos electorales donde el acceso a la información adquiere una relevancia particular para el fortalecimiento del debate democrático.

Con la decisión anunciada por Cepeda, quedó restablecida la interacción entre el candidato presidencial y el canal regional, cerrando una polémica que durante varias horas puso sobre la mesa temas relacionados con libertad de prensa, acceso a la información y comunicación política en tiempos electorales.

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