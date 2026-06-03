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“No me pidan buenas maneras con Petro”: Abelardo de la Espriella endurece su discurso y acusa al presidente de querer desconocer las elecciones

El candidato presidencial aseguró que Gustavo Petro busca sembrar dudas sobre el proceso electoral para justificar movilizaciones y desconocer los resultados

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Sigue el rifirrafe entre Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro por los resultados electorales del 31 de mayo - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Sergio Reyes/AP
Sigue el rifirrafe entre Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro por los resultados electorales del 31 de mayo - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Sergio Reyes/AP

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella lanzó una de sus declaraciones más fuertes desde la primera vuelta electoral al responder a los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro sobre los resultados de las elecciones del pasado 31 de mayo.

Durante una entrevista concedida a una periodista de Revista Semana, el aspirante aseguró que no piensa moderar el tono de sus críticas frente al mandatario porque considera que el jefe de Estado está intentando desconocer la voluntad popular expresada en las urnas.

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De la Espriella afirmó que las acusaciones de fraude impulsadas por Petro carecen de sustento y hacen parte de una estrategia política orientada a generar incertidumbre sobre la legitimidad del proceso electoral.

El candidato sostuvo que tanto él como su campaña desplegaron un amplio dispositivo de vigilancia durante la jornada de votación y que no encontraron irregularidades que permitieran cuestionar los resultados preliminares.

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Candidato presidencial, Abelardo de la Espriella | REUTERS/Sergio Acero
Candidato presidencial, Abelardo de la Espriella | REUTERS/Sergio Acero

Según explicó, los organismos electorales cumplieron adecuadamente con su labor y la transparencia del proceso fue respaldada por observadores nacionales e internacionales. Por esa razón, insistió en que las denuncias sobre un supuesto fraude obedecen a intereses políticos y no a hechos verificables, de acuerdo con las declaraciones entregadas durante la entrevista a Revista Semana.

Defensa de los resultados electorales

Durante su intervención, De la Espriella felicitó públicamente al registrador nacional y a toda la organización electoral por el desarrollo de los comicios.

El candidato manifestó que las elecciones se realizaron de manera adecuada y señaló que las únicas situaciones preocupantes se registraron en regiones donde existe presencia de grupos armados ilegales. Según dijo, en algunos territorios alejados del país se habrían presentado presiones contra los ciudadanos para influir en su decisión de voto.

Candidato presidencial, Abelardo de la Espriella | REUTERS/Sergio Acero
Candidato presidencial, Abelardo de la Espriella | REUTERS/Sergio Acero

No obstante, aclaró que esas situaciones no comprometen la labor de la Registraduría ni alteran la legitimidad general del proceso electoral. A su juicio, los problemas de seguridad en determinadas zonas responden a fenómenos asociados a la presencia de organizaciones criminales y no a fallas institucionales.

De la Espriella también destacó la participación de misiones internacionales de observación electoral y afirmó que estas respaldaron la transparencia de la jornada democrática.

Dentro de esas referencias mencionó la presencia de delegaciones provenientes de Europa y de Estados Unidos, cuyos integrantes, según aseguró, validaron la normalidad del proceso electoral colombiano.

Críticas a Petro y a Iván Cepeda

El aspirante presidencial elevó el tono de sus cuestionamientos contra el presidente Gustavo Petro y contra Iván Cepeda, a quienes señaló de intentar desconocer el orden institucional.

De la Espriella sostuvo que las denuncias de fraude forman parte de una estrategia orientada a sembrar dudas entre la ciudadanía para generar un ambiente de confrontación política. En ese sentido, afirmó que el mandatario estaría promoviendo una narrativa que busca restar legitimidad a los resultados electorales.

Asimismo, aseguró que sectores afines al Gobierno ya comenzaron a movilizarse en las calles como parte de una estrategia previamente diseñada para cuestionar las elecciones y aumentar la presión política durante el periodo previo a la segunda vuelta presidencial.

El candidato insistió en que las instituciones colombianas deben actuar con firmeza para preservar el orden constitucional y garantizar que se respete la decisión tomada por los ciudadanos en las urnas.

Candidato presidencial, Abelardo de la Espriella | REUTERS/Sergio Acero
Candidato presidencial, Abelardo de la Espriella | REUTERS/Sergio Acero

“Mano de hierro” frente a quienes amenacen la democracia

Uno de los momentos más contundentes de la entrevista ocurrió cuando De la Espriella explicó por qué considera necesario mantener un discurso duro frente al presidente y a quienes respaldan sus denuncias.

El candidato señaló que no está dispuesto a utilizar un lenguaje conciliador cuando, según su criterio, existe el riesgo de que se intente desconocer la institucionalidad democrática.

“Las buenas maneras del Tigre están para la gente trabajadora y decente; con los bandidos, mano de hierro y lenguaje fuerte como corresponde”, expresó durante la conversación.

También aseguró que, en caso de que se presenten intentos por alterar el orden constitucional, las instituciones del Estado cuentan con mecanismos legales para preservar la democracia y garantizar el cumplimiento de la Constitución.

Finalmente, De la Espriella reiteró que continuará defendiendo la legitimidad de las elecciones y sostuvo que su prioridad será proteger el resultado expresado por millones de colombianos en las urnas, mientras se prepara para la segunda vuelta presidencial que definirá quién ocupará la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años.

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