Movilidad en Bogotá: cerca de 6.000 peatones se han accidentado en los últimos dos años, denunció concejal de Cambio Radical

Las cifras, divulgadas por la Secretaría de Movilidad y el concejal Rolando González, reflejan una creciente crisis de seguridad vial en la ciudad, en el que la imprudencia de conductores y peatones, así como la falta de infraestructura adecuada, agravan el riesgo para quienes transitan a pie


En algunos casos, la irresponsabilidad de los conductores en Bogotá ha costado la vida de los peatones, en un número creciente - crédito @BogotaTransito/X

La realidad de la seguridad peatonal en Bogotá ha alcanzado un nivel crítico, con un aumento drástico de víctimas y cifras que reflejan una ciudad peligrosa para quienes caminan por sus calles. De acuerdo con datos revelados por comunicado oficial de la Secretaría de Movilidad, al que tuvo acceso el concejal Rolando González, casi 6.000 peatones fueron atropellados en apenas dos años, lo que expone la magnitud de la problemática en la capital de la República.

Entre 2024 y 2025, la ciudad registró 5.960 peatones atropellados, de los cuales 386 fallecieron como consecuencia de la gravedad de las lesiones, según el informe citado por González. El drama se acentúa, según el cabildante, al considerar que “187 de las víctimas murieron en el lugar del siniestro, mientras que otras 199 fallecieron en centros hospitalarios dentro de los 30 días posteriores al hecho vial”, explicó González en su reporte.


Rolando González es actualmente concejal de Bogotá, mostró su preocupación con un inquietante informe de accidentes en la capital de la República - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Un dato que revela la dimensión del problema, es la preponderancia de las motocicletas como causantes de estos incidentes. “El 44% de los peatones lesionados fueron atropellados por motociclistas, seguidos por vehículos particulares con un 28%”, detalló González. Para el concejal, “este comportamiento está directamente relacionado con el exceso de velocidad, la circulación indebida sobre andenes y el irrespeto por los pasos peatonales”.

Un preocupante panorama en materia de movilidad en Bogotá

El impacto entre los adultos mayores ha sido especialmente grave. González precisó que “el 42% de las víctimas corresponde a personas mayores de 50 años, una población que no cuenta con los mismos reflejos para reaccionar ante vehículos que circulan a altas velocidades”. En cuanto a la distribución geográfica, las localidades con mayor número de casos han sido Kennedy, Bosa y Suba, zonas caracterizadas tanto por la alta presencia de motocicletas.

No solo la conducta de los conductores contribuye a esta preocupante realidad en la ciudad. El concejal, que hace parte de la bancada de Cambio Radical, enfatizó en su denuncia que “parte del problema se relaciona con la imprudencia de algunos peatones, quienes, ante el aumento de obras viales, la falta de pasos debidamente señalizados o el afán por llegar a su destino, cruzan por lugares no permitidos, exponiendo su propia integridad física”.


En Bogotá se han registrado 386 ciudadanos entre 2024 y 2025, según Rolando González, como consecuencia de la gravedad de las lesiones - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Este fenómeno quedó documentado en el aumento de comparendos impuestos a peatones, que según el informe que reveló González pasaron de 53.874 en 2024 a 59.200 en 2025. Las faltas más frecuentes corresponden a conductas que ponen en peligro la vida, en especial el cruce inadvertido entre vehículos aun cuando existen pasos peatonales cercanos; siendo esta una conducta frecuente que, pese a las campañas de prevención, no ha registrado avances.

Frente a este panorama, González hizo un llamado urgente al conjunto de la sociedad bogotana. “Es fundamental reconocer que el peatón es el actor más vulnerable de la vía, pero también es necesario que utilice los cruces establecidos y que los conductores cedan el paso, especialmente en los barrios de la ciudad. No podemos olvidar tragedias como la ocurrida en noviembre, cuando un taxista atropelló a 11 personas en el sur de Bogotá”, concluyó.


La imprudencia de algunos peatones ha incrementado el número de accidentes de tránsito en Bogotá - crédito @PasaenBogota/X

Peatones involucrados en siniestros viales, según nivel de fatalidad, acumulado 2024 y 2025:

  • Kennedy: 766 heridos y 37 fallecidos.
  • Bosa: 477 heridos y 28 fallecidos.
  • Suba: 468 heridos y 29 fallecidos.
  • Ciudad Bolívar: 406 heridos y 33 fallecidos.
  • Engativá: 395 heridos y 43 fallecidos.
  • San Cristóbal: 338 heridos y 12 fallecidos.
  • Usme: 305 heridos y 16 fallecidos.
  • Santa Fe: 298 heridos y 21 fallecidos.
  • Usaquén: 298 heridos y 16 fallecidos.
  • Puente Aranda: 291 heridos y 26 fallecidos.
  • Rafael Uribe Uribe: 282 heridos y 24 fallecidos.
  • Fontibón: 254 heridos y 16 fallecidos.
  • Chapinero: 228 heridos y 11 fallecidos.
  • Los Mártires: 196 heridos y 17 fallecidos.
  • Tunjuelito: 158 heridos y 16 fallecidos.
  • Teusaquillo: 137 heridos y 10 fallecidos.
  • Antonio Nariño: 128 heridos y 19 fallecidos.
  • Barrios Unidos: 107 heridos y 9 fallecidos.
  • Candelaria: 42 heridos y 2 fallecidos.
  • Sumapaz: 0 heridos y 1 fallecido.

