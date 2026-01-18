Menor de 13 años recibió por accidente un balazo de escopeta; su tío, que activó el arma, se suicidó horas después

El accidente se produjo al manipular un arma de fuego cargada en una vivienda del sur de Córdoba, durante la noche del 15 de enero - crédito Freepik

Hay tristeza y consternación en un vivienda ubicada a la altura del kilómetro 55, entre la vía que conecta San José de Uré con Versalles, en el sur de Córdoba, luego de que dos personas, entre ellas una menor de edad, murieran en circunstancias trágicas.

El hecho se habría producido entre la noche del jueves 15 y la mañana del viernes 16 de enero, cuando una adolescente, identificada por medios locales como Darle Mirley Misas Moreno, de 13 años, murió tras recibir un disparo accidental de arma de fuego.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades judiciales citados por los medios de la región, el accidente ocurrió cuando un familiar de la menor manipulaba un arma sin percatarse de que estaba cargada.

La tragedia familiar en San José de Uré dejó dos muertos tras un disparo accidental y un presunto suicidio en Córdoba - crédito Lo que pasa en Lorica y más/Facebook

En medio de la acción, atribuida al tío de la víctima, la niña fue alcanzada por un disparo en su espalda mientras se encontraba en su vivienda.

El familiar de la menor, identificado como Ferley Antonio Moreno Andica, natural de Tarazá (Antioquia), había llegado a la casa luego de una jornada laboral en un cultivo de maíz, portando una escopeta. En circunstancias que son materia de investigación, el arma se habría accionado accidentalmente, razón por la que Moreno Andica habría salido de la vivienda con rumbo desconocido.

La situación se convirtió aún más crítica cuando, en la mañana del viernes 16, Moreno Andica fue hallado muerto en circunstancias que provocaron consternación en la comunidad de la vereda El Porvenir y del sector El Doce, lugares claves en el desarrollo de los acontecimientos.

Tras el disparo, la menor fue trasladada de urgencia al Hospital San José y posteriormente remitida a un centro asistencial en Montería, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades investigan la hipótesis de que Ferley Antonio Moreno se habría quitado la vida usando la misma escopeta que mató accidentalmente a su sobrina - crédito iStock

Entre tanto, familiares encontraron el cuerpo del hombre en una zona montañosa del sector El Doce. Según informaron las autoridades, la principal hipótesis indica que el hombre se habría quitado la vida utilizando la misma arma de fuego.

Unidades judiciales se desplazaron a la zona para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las investigaciones que permitan establecer la cronología exacta de los hechos. La tragedia dejó a dos familias sumidas en el luto y la tristeza; además, generó un profundo dolor en la comunidad de San José de Uré, donde se espera el avance de las pesquisas para esclarecer plenamente este doble suceso.

En medio de ataque sicarial en Neiva, asesinaron al hijo del director de la Cárcel de Rivera

Un ataque armado registrado en la mañana del martes 13 de enero en Neiva (Huila) dejó perplejo al país tras la muerte de un niño de 11 años, hijo de Edgar Rodríguez, director de la Cárcel de Rivera.

El atentado se produjo hacia las 7:00 a. m. en el oriente de la ciudad, cuando sujetos armados en motocicleta interceptaron el vehículo oficial en que se desplazaba Rodríguez junto a su hijo y el subdirector del penal.

Según declaraciones recogidas por Noticias RCN, el objetivo era Rodríguez, quien resultó ileso físicamente, pero su hijo, que lo acompañaba camino al colegio, fue alcanzado por los disparos y falleció.

El ataque iba dirigido al director de la carcel de la capital huilense - crédito @INPEC_Colombia/X

El subdirector de la cárcel permanece hospitalizado, bajo pronóstico reservado. Rodríguez expresó su dolor y el vacío que deja la pérdida de su único hijo, al que describió como un niño ejemplar y lleno de sueños.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) condenó el ataque, calificándolo como un atentado directo contra la institucionalidad. Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta $50 millones por información sobre los responsables.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo exigió al Gobierno Nacional fortalecer la protección a los funcionarios penitenciarios, ante las reiteradas amenazas denunciadas en varias regiones.