Juan Daniel Oviedo le recordó al Gobierno Petro la crisis en la salud: “Hay menos citas y medicamentos”

Juan Daniel Oviedo advirtió que el aumento del salario mínimo, sin un ajuste proporcional en la financiación del sistema de salud, podría llevar a una crisis en la atención médica del país

El economista y exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Juan Daniel Oviedo, expresó su preocupación ante la situación actual del sistema de salud en Colombia.

En una publicación realizada en la red social X, el también candidato presidencial advirtió que las recientes reformas impulsadas por el Gobierno nacional no han logrado solucionar los problemas estructurales del sector.

Según Oviedo, la promesa de erradicar la corrupción en la salud no se ha traducido en una mejor atención para los usuarios, quienes enfrentan menos acceso a consultas médicas y medicamentos.

La discusión sobre la viabilidad financiera del sistema de salud se intensificó tras la divulgación de los ajustes económicos anunciados para el año en curso.

Juan Daniel Oviedo señaló que, pese a los anuncios oficiales para combatir la corrupción, los colombianos enfrentan más dificultades para acceder a consultas y medicamentos

Oviedo enfatizó que el incremento del salario mínimo en un 23%, junto con el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) a un ritmo significativamente menor, amenaza la estabilidad del modelo.

“Con salario mínimo +23% y UPC a la mitad, el sistema se quiebra”, señaló el economista en su cuenta de X.

Durante una intervención en un vídeo difundido en la misma red social, Oviedo profundizó en sus críticas, recordando que la percepción ciudadana sobre la corrupción en el sector salud persiste.

“Siempre los colombianos han dicho: ‘Donde se roban toda la plata es en la salud’. Llegó un presidente, Robin Hood, que dijo: ‘Vamos a sacar a los que se roban la plata de los colombianos’. Y ahí quedamos todos esperando, aguantando más el tiempo para obtener las citas y sin medicamentos”, afirmó.

La preocupación de Oviedo se centró en el impacto directo sobre los usuarios. De acuerdo con sus observaciones, la población enfrenta mayores demoras para acceder a servicios médicos especializados y experimenta dificultades para recibir tratamientos farmacológicos.

“Vamos a encontrar un sistema de salud en quiebra, pero tenemos todos los indicadores y las herramientas tecnológicas para refinanciarlo rápidamente y poner a la gente a sentir nuevamente los medicamentos cerca y disminuir los tiempos de espera en materia de atención especializada”, manifestó.

La alerta del economista se suma a un debate nacional sobre la sostenibilidad financiera del sistema de salud

Oviedo propuso como alternativa la necesidad de una refinanciación estructural del sistema de salud, acompañada de un mayor control y vigilancia para evitar la corrupción.

Insistió en que resulta indispensable fortalecer la supervisión estatal y utilizar tecnologías que permitan un monitoreo efectivo de los recursos públicos.

Además, subrayó que el desafío fiscal que enfrenta el país en materia de salud exige una respuesta urgente y coordinada, capaz de garantizar la sostenibilidad del modelo y el acceso efectivo de los ciudadanos a los servicios básicos.

Las declaraciones de Juan Daniel Oviedo se suman al debate nacional sobre la sostenibilidad financiera del sistema de salud colombiano y la transparencia en el manejo de los recursos públicos del sector.

Juan Daniel Oviedo advirtió que subir el salario mínimo no basta para reducir la pobreza en Colombia

Juan Daniel Oviedo cuestionó la efectividad de incrementar el salario mínimo como única medida para combatir la pobreza en Colombia.

A través de la red social X y en un video difundido este miércoles 14 de enero de 2026, Oviedo instó a centrar los esfuerzos en la formalización laboral, controlar la inflación y facilitar el acceso al crédito.

Juan Daniel Oviedo afirmó que las políticas públicas deben ir más allá de incrementar el salario mínimo y abogó por medidas que impulsen la formalidad laboral

Oviedo expuso que solo uno de cada diez trabajadores obtiene el salario mínimo, mientras que seis de cada diez perciben menos por estar en condiciones informales.

Subrayó que la mayoría de la fuerza laboral nacional no experimenta mejoras directas con los ajustes al ingreso básico, dado el alto nivel de informalidad que caracteriza al mercado laboral colombiano.

El economista planteó que el combate a la pobreza requiere soluciones estructurales, como promover la formalidad mediante incentivos.

Además, consideró fundamental reducir la inflación para fortalecer el poder adquisitivo de los salarios y ampliar las oportunidades de acceso al crédito para quienes no forman parte del sistema formal.

Oviedo propuso que las políticas públicas incluyan herramientas financieras orientadas a los trabajadores informales, con el objetivo de mejorar tanto sus condiciones laborales como sus perspectivas económicas.