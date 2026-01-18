Gerson Ramírez, de las disidencias de Iván Mordisco, sería uno de los cabecillas que habría muerto tras ataque de “Calarcá”

Alias Gerson Ramírez se destacaba como uno de los voceros de la estructura criminal - crédito Redes sociales/Facebook

El cruento enfrentamiento entre las disidencias de las Farc al mando Nestor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, y Alexander Díaz, alias Calarcá, entre las veredas de La Paz y La Libertad, en El Retorno (Guaviare), habría dejado más de 27 muertos, de los cuales aún las autoridades trabajan para lograr su plena identificación.

De hecho, Infobae Colombia conoció que entre las víctimas estarían dos señalados cabecillas de las disidencias de Iván Mordisco.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Se trataría de alias Gersón Ramírez, conocido por su papel como jefe disidente y vocero de la facción armada con presencia en los municipios de El Tambo, Argelia, Balboa y El Patía, ubicados en el suroccidente del Cauca. Además figuraría alias “Jimmy”, conocido en la región como “el Terror”.

Sobre la muerte de Gersón Ramírez, según conoció El País de Cali, un presunto integrante de las redes de milicias del frente Carlos Patiño de las Farc habría publicado un mensaje en el que confirmaba su muerte, destacando que el cabecilla había sido uno de los principales jefes de esa estructura con fuerte influencia en el Cauca.

Siguen las diferencias entre "Calarcá" e "Iván Mordisco" por disputas territoriales - crédito AFP

Y es que la figura de Ramírez cobró notoriedad al aparecer en un video en el que ratificaba el respaldo del grupo guerrillero a “Iván Mordisco” como plenipotenciario ante un eventual proceso de diálogo con el Gobierno Nacional.

En ese material audiovisual, el vocero del frente Carlos Patiño insistía en las supuestas alianzas criminales de grupos estatales con el ELN y la Segunda Marquetalia, y remarcaba que la columna Jaime Martínez y su estructura estaban dispuestas a buscar la paz por la vía política.

Los enfrentamientos responderían a una ofensiva de alias Calarcá contra su antiguo aliado, “Iván Mordisco”, en la disputa por el control territorial, las rutas de movilidad y las economías ilícitas en el sur del Guaviare.

Este video muestra el resultado de un violento enfrentamiento entre facciones disidentes de las Farc en el departamento del Guaviare - crédito redes sociales/X

Audios enviados por pobladores de la zona, conocidos por este medio, dan cuenta de la tensión vivida. “Papito, eso fue acá en Guaviare, entre La Paz, están agarrados los calarcá y los mordiscos, ahí cayó ‘Jimmy’, el que era ‘el Terror’ del frente 44 de los mordisco”, relató un habitante en un mensaje de voz.

Otro residente describió la rapidez de los acontecimientos: “Eso fue en un momentico, un fogonazo rápido. Es que, como ahí están los dos bandos, los de ‘Calarcá’ y los de ‘Mordisco’, los dos están”.

Mientras tanto, la Brigada 22 del Ejército se mantiene en la zona verificando los hechos, mientras unidades militares y aeronaves de la Fuerza Aeroespacial realizan sobrevuelos y operaciones de inteligencia para establecer la cifra exacta de víctimas y las implicaciones de las confrontaciones.

El Ministerio de Defensa comunicó a través de sus redes sociales que “informaciones preliminares darían cuenta que los cuerpos corresponderían a presuntos integrantes de la subestructura Martín Villa, del bloque Amazonas facción Iván Mordisco”.

Además, la dependencia gubernamental anunció el refuerzo de medidas para proteger a las comunidades afectadas por la actual escalada de violencia en el departamento.

Comunicado oficial del Ejército Nacional sobre enfrentamientos entre disidencias en Guaviare - crédito @COL_EJERCITO/X

La noticia de los enfrentamientos y el saldo de víctimas generó preocupación entre líderes sociales y religiosos. Monseñor Héctor Fabio Henao, que ha seguido los procesos de paz en Colombia, expresó a Noticias Caracol: “Sí, recibimos esta noticia con profunda preocupación. Hay que decir que estamos consternados ante los hechos que se están desarrollando en el Guaviare y, en particular, queremos llamar nuevamente la atención sobre la urgencia de parar la guerra, que no haya más enfrentamientos, más ruido de, de armas. Ya ha habido bastante sufrimiento en esta parte del país”.

Henao hizo un llamado urgente al respeto de los principios y normas del derecho internacional humanitario, enfatizando la necesidad de proteger la dignidad tanto de la población civil como de los combatientes.