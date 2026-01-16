Un hombre fue asesinado al interior de un hospital en Buenaventura mientras se recuperaba de otro ataque armado

La víctima fie identificada como Dayan Caicedo Morales, de 29 años, que recién se estaba recuperando de otro ataque armado - crédito Pacífico web/Facebook

Un hombre fue asesinado dentro del hospital Luis Ablanque de la Plata en Buenaventura, en la madrugada del jueves 15 de enero, en un episodio que generó rechazo e indignación en el Valle del Cauca.

El ataque ocurrió cuando Dayan Caicedo Nogales, de 29 años, recibía atención médica tras haber resultado herido en un ataque en el barrio El Nayita, según información preliminar difundida por la Policía.

En el hecho, hombres armados ingresaron al centro asistencial y dispararon contra el paciente, sin considerar la presencia de personal médico, pacientes y acompañantes, lo que puso en riesgo la vida de los que se encontraban en el hospital.

Un hombre fue asesinado a tiros dentro del hospital Luis Ablanque de la Plata en Buenaventura, generando conmoción en el Valle del Cauca - crédito Javier Andrés Rojas/Reuters

Las primeras hipótesis manejadas por las autoridades apuntan a un posible ajuste de cuentas como motivo del homicidio. No se descarta la participación de integrantes del grupo delincuencial organizado (GDO) Los Espartanos, según los primeros avances de la investigación.

La víctima, conocida como “Dayan”, estaba en proceso de recuperación en la sala postquirúrgica por las heridas sufridas en un atentado del 7 de enero, en el que también resultaron lesionadas otras tres personas adultas y una menor de edad.

De acuerdo con el reporte policial, en ese primer ataque varios sujetos armados abrieron fuego contra un hombre en el barrio Nayita, hiriendo a las personas que se encontraban en el sector.

Tras el homicidio en el hospital, la Policía Nacional desplegó un operativo especial dentro de la institución y en sectores aledaños, con el fin de ubicar a los responsables y los vehículos en los que huyeron.

La institución informó que se adelantan labores de recolección de material probatorio y análisis de cámaras de seguridad del hospital y su entorno para esclarecer cómo se perpetró el crimen y determinar la posible relación con el ataque previo.

Al respecto, la Alcaldía Distrital de Buenaventura expresó su rechazo al homicidio y activó un plan de acción inmediato tras una mesa de seguridad extraordinaria.

El homicidio ocurrió al interior del hospital del distrito bonaverense - crédito Emcali

Entre las medidas anunciadas se encuentra la articulación con la Policía Nacional, la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para esclarecer los hechos, reforzar la vigilancia en la red sanitaria y proteger a pacientes y personal médico.

“Los centros asistenciales deben ser zonas de paz, lugares sagrados donde se protege la vida y se brinda atención con dignidad. Ningún acto violento puede tener cabida en un espacio destinado a sanar”, afirmó la alcaldesa en un comunicado institucional.

El homicidio dentro del hospital generó cuestionamientos por parte de la comunidad sobre la falta de medidas de protección para la víctima, dado su antecedente como sobreviviente de un ataque reciente.

La comandante de la Policía Valle, brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, calificó el hecho como “una violación grave a la misión médica y a los derechos fundamentales”, e informó que la institución activó un equipo especial de investigación y revisa los protocolos de seguridad en centros asistenciales de la ciudad.

Cayó alias Búho, temido sicario de Los Espartanos y uno de los más buscados en Buenaventura

Las autoridades capturaron a alias Búho, señalado sicario de la banda criminal Los Espartanos en Buenaventura (Valle del Cauca), en un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía, con información ciudadana facilitada por una recompensa de hasta $200 millones ofrecida por la Gobernación del Valle del Cauca.

Alias Búho se desempeñaba como presunto sicario al servicio de Los Espartanos - crédito Policía Valle

Según la gobernadora Dilian Francisca Toro y la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle, alias Búho figuraba entre los más buscados del distrito bonaverense e investigado por el reclutamiento de nuevos miembros y el ocultamiento de armas.

La general Rodríguez explicó que la captura se concretó en medio de la estrategia Denunciar sí paga. Alias Búho tendría una trayectoria criminal de nueve años, inicialmente en la banda La Empresa bajo las órdenes de alias Robert y, más recientemente, como sicario de Los Espartanos bajo el mando de alias Blaking, cabecilla de la comuna 3. Las investigaciones lo vinculan con actividades de reclutamiento y enlace con disidencias del frente Jaime Martínez de las Farc.