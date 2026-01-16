Cinco de los nueve implicados en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay tendrían avanzadas negociaciones con la Fiscalía

El crimen bajo la modalidad de sicariato se perpetró el 7 de junio de 2025 y la muerte del senador y precandidato se reportó el 11 de agosto de 2025, en Bogotá - créditos Cristian Bayona/Colprensa | Policía Nacional | Fiscalía General de la Nación

Cinco de los nueve procesados por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay avanzan en negociaciones con la Fiscalía General de la Nación para recibir condenas superiores a 20 años de prisión.

La información se conoció la mañana del viernes 16 de enero de 2026, poco más de seis meses después del asesinato del aspirante presidencial por el Centro Democrático, cometido por un sicario de 15 años el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia de Bogotá.

Este nuevo capítulo en el expediente judicial se abrió por cuenta del homicidio de Uribe Turbay se conoció por cuenta de Caracol Radio - W, se precisó que están involucrados miembros de una organización criminal especializada en sicariato y narcotráfico, y que llegó a ser relacionada con una de las disidencias de las Farc: la Segunda Marquetalia, liderada por alias Iván Márquez.

Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, sería el cabecilla de una red delincuencial dedicada al tráfico local de estupefacientes - crédito Fiscalía General de la Nación

Dentro de los nuevos detalles sobre la investigación que busca determinar quién dio la orden de atentar contra el senador, Simeón Pérez Marroquín más conocido como alias El Viejo, figura entre los procesados que aceptaron su responsabilidad en la planeación y ejecución del crimen.

El expediente judicial señala que Pérez Marroquín actuó como intermediario entre los autores intelectuales y los ejecutores del atentado, enfrentando cargos por homicidio, concierto para delinquir, uso de menores en delitos y tráfico de armas.

En el grupo de quienes suscribieron preacuerdos también aparece:

Carlos Eduardo Mora González, alias El Veneco: confesó su participación directa en la identificación del lugar del ataque y en la provisión logística.

Según los hallazgos desde mediados de 2025 hasta el inicio de 2026 por parte de la Fiscalía, Mora González transportó a los involucrados y facilitó el arma utilizada por el menor que disparó contra Uribe Turbay.

Alias Veneco habría facilitado el arma al menor que disparó contra el senador, según la investigación de la Fiscalía - crédito @ANIABELLO_R/X/Prensa Senado/Captura video

Por estos hechos, será condenado a 21 años de prisión en marzo.

Durante el proceso, se comprobó que recibió una coima de cinco millones de pesos y que se hacía pasar por conductor de plataformas de transporte para movilizar armas y estupefacientes.

El mismo medio local detalló que el acusado reconoció delitos de homicidio agravado, tráfico de armas y uso de menores en la comisión de crímenes.

Los roles y resultados que dejaron las pesquisas hasta el momento por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Otro de los señalados que identificó el ente investigador como otro de los participantes en la planeación y ejecución del atentado fue a Harold Daniel Barragán Ovalle, alias Harold.

Barragán cuenta con antecedentes penales y entregó su teléfono a las autoridades. Esta acción permitió analizar 1.825 conversaciones de WhatsApp, entre ellas contactos con Elder José Arteaga, alias Chipi o “Costeño”, y que de acuerdo con lo que se ha esbozado en el croquis de este crimen, sería el presunto coordinador logístico del ataque.

Alias Harold cayó en el barrio El Muelle, ubicado en la localidad de Engativá, vecina a Fontibón, donde se encuentra el barrio Modelia, epicentro del magnicidio que se perpetró en el parque El Golfito cuando Uribe Turbay realizaba un acto de campaña política - crédito Fiscalía General de la Nación

El hoy procesado enfrentó cargos por homicidio agravado, concierto para delinquir y uso de menores para delitos, aceptando responsabilidad en el marco de un preacuerdo con la Fiscalía.

Barragán intentó evadir a las autoridades en varias oportunidades.

Otro de los implicados es Jhorman David Mora Silva, conocido como alias ‘El Caleño’, y que se encuentra privado de la libertad por una condena previa.

La Fiscalía afirmó en su momento que Mora Silva contactó por videollamada desde la cárcel al menor (el sicario de 15 años, alias Tianz) que ejecutó el asesinato de Uribe Turbay, convenciéndolo de participar en el crimen.

Además, “El Caleño” habría conectado al menor con el coordinador logístico del atentado.

Arteaga fue la cabeza del plan para asesinar a Miguel Uribe Turbay - crédito Suministrada a Infobae Colombia

En el informe se reportó que los elementos probatorios demuestran que la organización criminal operaba desde el interior del penal, dedicándose al tráfico local de estupefacientes y homicidios selectivos.

El papel de alias Gabriela: le pidió disculpas a la familia de Miguel Uribe Turbay

La única mujer procesada en este caso, Katerine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela, reconoció ante un juez su participación en la planeación y ejecución del atentado.

En audiencia, Martínez expresó: “Mi error fue muy grande y, aunque mi disculpa también lo es, yo sé que no cobijará todo el dolor que sintieron y que sienten los familiares de Miguel, pero con todo el amor y la sinceridad del mundo les pido disculpas a todos”.

Luego del magnicidio de Miguel Uribe Turbay alias Gabriela escapó al sur del país, pero al final cayó - crédito Fiscalía/Colprensa

Dentro de las declaraciones de la procesada que se conocieron el 15 de enero de 2026, ella agregó: “Porque yo también soy hija y porque también tengo mis familiares y sé que es muy doloroso, pero en el fondo de mi corazón, solo Dios sabe que yo nunca quise hacerle daño a Miguel; sin embargo, mis actos dijeron todo lo contrario”.

La investigación determinó que “Gabriela” (que también es conocida con el alias de Andrea) participó en reuniones previas para definir los roles delictivos, trasladó el arma utilizada y colaboró en la logística del escape.

Martínez Martínez aceptó cargos por homicidio agravado en grado de tentativa, tráfico y porte de armas, y uso de menores en delitos. En el preacuerdo, la Fiscalía solicitó una pena de 245 meses de prisión, equivalentes a 20 años y 4 meses, a la espera de que el juez avale la sentencia el 23 de febrero.

La Fiscalía continúa estructurando acuerdos judiciales con los demás procesados, mientras avanza el proceso de identificación y captura de los autores intelectuales del crimen.

Alias Gabriela pidió perdón por participar en el atentado contra Miguel Uribe - crédito Fiscalía