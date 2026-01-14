Exmiembros del Clan del Golfo se están asesinando entre ellos: uno de los criminales habría ejecutado masacre en Amalfi, Antioquia

Las víctimas habrían sido citadas por el supuesto hurto a un vehículo tipo chiva - crédito Suministrada a Infobae

Las autoridades de Antioquia confirmaron el 6 de enero la primera masacre de 2026 en la región, tras el asesinato de cinco personas entre los municipios de Amalfi y Vegachí.

Según información de los hechos, las investigaciones apuntan a que tres de las víctimas pertenecían a una misma familia y estaban vinculadas a actividades delictivas relacionadas con el hurto de vehículos en la modalidad de atraco, dirigidas contra los llamados chiveros de Amalfi.

Fuentes consultadas por Infobae Colombia señalaron que los asesinados trabajarían para un delincuente dedicado al robo de automotores, y en medio de sus acciones criminales en el municipio, habrían hurtado una chiva conducida por un hombre conocido como “Gallo”.

Durante el atraco, un pasajero de la chiva habría identificado a los atacantes, circunstancias que, de acuerdo con la fuente, desencadenaron el múltiple homicidio.

La misma fuente señaló que el total de víctimas sería de siete, aunque hasta el momento solo se han encontrado cinco cuerpos.

Los fallecidos habrían estado vinculados en años anteriores con una facción del Clan del Golfo que opera en Amalfi, especialmente en actividades de extorsión a la minería local.

Posibles determinadores de la masacre en Amalfi

Ahora, paradójicamente, los determinadores del múltiple crimen habrían sido sus excompañeros, que también estuvieron vinculados al Clan del Golfo, pero que tras la muerte de alias El Enano comenzaron a delinquir sin Dios ni ley en la región.

Esta célula, bajo el mando de un comandante identificado como Heber Arnubi Jaramillo, conocido como “Gordo tarazeño”, habría dado instrucciones de dispersar los cuerpos en distintos puntos para evitar que el caso fuera catalogado como una masacre, intentando reducir la presión de las autoridades e impedir represalias investigativas.

El liderazgo de Jaramillo en la estructura delictiva surgió tras la muerte de alias el Enano, quien había escapado de la cárcel La Picota y ejercía labores de extorsión en la zona hasta ser abatido por la Policía aproximadamente dos años atrás. Según la fuente, Jaramillo reemplazó a este cabecilla y actualmente mantiene negocios con alias Orqueta, señalado históricamente como responsable de la extorsión a mineros en el nordeste antioqueño.

Testimonios conocidos por Infobae Colombia indican que la hermana de Jaramillo sería la encargada de recolectar el dinero de las extorsiones en Amalfi y reside en el municipio. Se afirma que, en ocasiones previas, tres de las víctimas trabajaron para Jaramillo y hasta le habrían facilitado escondite en sus viviendas para evadir a las autoridades.

Descripciones aportadas a Infobae Colombia retratan a Jaramillo como una persona violenta, con facilidad para ordenar y cometer homicidios, y que suele portar dos armas de fuego, vestir prendas costosas y ostentar objetos de oro.

Un afiche no oficial, elaborado por un grupo autodenominado El Clan Yaragua, circula en la zona ofreciendo una recompensa por información que conduzca a su ubicación.

El anuncio irregular pide por un hombre identificado como “Mono amalfi” $8.000.000; por “Gordo tarazeño” ofrecen hasta $15.000.000; e información por alias El Mello.

El posible actual escondite de alias Gordo tarazeño

El sector conocido como Boquerón fue identificado como el principal refugio de la facción criminal dirigida por Jaramillo.

Comerciantes del casco urbano de Amalfi, bajo amenazas de extorsión, entregarían alimentos, dinero y otros suministros tanto al delincuente como a sus secuaces.

La fuente destacó que Jaramillo se mueve con frecuencia, dispone de importantes sumas de dinero y se apoya en una estructura conformada por al menos cinco hombres armados.

“Eso está bien caliente, porque aquí tratan de esconder los crímenes para no hablar de tasas altas de homicidios empezando el año. Hay una discusión con la tasa de seguridad, porque andan diciendo que eso lo que se volvió fue también una extorsión, porque de nada ha servido”, puntualizó la fuente anónima.