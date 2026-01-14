Director de AeroBoyacá señaló que no se cumplió control operacional en el caso de Yeison Jiménez

El director general de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez Trimenti, supervisa personalmente las diligencias en el sitio del siniestro - crédito @EltrinoCo/X

El director del Servicio Aéreo de Boyacá (AeroBoyacá), Juan José Navia, afirmó que no se aplicó el protocolo de “control operacional” en el aeropuerto de Paipa antes del accidente de la avioneta en el que murió Yeison Jiménez el 10 de enero de 2026.

Según confirmó en declaraciones recogidas por NTN24, este proceso es obligatorio y debe ser objeto de revisión dentro de las investigaciones en curso por parte de las autoridades aeronáuticas.

Durante las pesquisas sobre el siniestro, Navia enfatizó que “la responsabilidad en una comunidad aeronáutica es de todos” y criticó la gestión en la terminal: “No se preocupan por el control, la certificación y cómo se opera un aeropuerto en el altiplano cundiboyacense”, expresó, insistiendo en la necesidad de cumplir con los procedimientos de seguridad de manera estricta.

¿Por qué el piloto estaba revisando el celular antes del despegue?

Unos de los momentos que más ha llamado la atención en redes sociales es precisamente cuando, a través de un video difundido por el camarógrafo de Yeison Jiménez antes del siniestro, se observa al capitán Fernando Torres revisando su celular.

El suceso también fue abordado por Navia. Explicó que “revisar el celular antes del vuelo es completamente normal” y detalló que estos dispositivos son parte de las herramientas operativas para consultar información relevante para la navegación aérea.

El accidente, ocurrido poco después del despegue, provocó la muerte de todos los ocupantes de la aeronave, incluyendo al reconocido artista, lo que generó una fuerte conmoción en el país y en el entorno de la música popular. Actualmente, las investigaciones oficiales siguen en desarrollo para esclarecer las causas exactas del siniestro.

“Se pudo haber prevenido”

La evaluación inicial de la tragedia revela un exceso en los parámetros operacionales recomendados por el fabricante de la aeronave. Según lo expresado por Navia, el avión superaba los límites seguros debido a una combinación de peso, cantidad de combustible y las demandas técnicas que impone la altitud elevada de Paipa, donde el aeropuerto simula condiciones de más de 3.000 metros (10.000 pies).

Estos aspectos, afirmó el directivo a Caracol Radio, estarán en el centro de la investigación que liderará la Aeronáutica Civil. Navia resaltó el impacto del accidente sobre la gestión interna del aeropuerto, al advertir obstáculos administrativos y omisiones en tareas de vigilancia.

Denunció, que “yo vengo peleando con la administración del aeropuerto, porque cobran el arriendo, pero no permiten trabajar, nos exigen un montón de cosas, me ha tocado hablar con los directores saliente y el nuevo, mire que ya tuvimos el primer riesgo”.

Añadió que la contratación de una agencia de viajes “no certificada” para facilitar la operación de aerolíneas como Satena agrava la falta de preparación para atender los vuelos comerciales de forma adecuada. En su opinión, estos hechos reflejan el inicio de una revisión profunda: “Aquí se va a destapar la caja de Pandora, pero hemos querido estar muy prudentes hasta que salga la preliminar o la investigación”.

La reconstrucción del siniestro, nutrida por testimonios y análisis técnicos recogidos tras el accidente, revela que el avión despegó con destino a Antioquia, pero no logró alcanzar la altura necesaria, precipitándose poco después de salir de la pista.

Navia explicó los riesgos que implica operar en el aeropuerto de Paipa: “Paipa es un aeropuerto muy delicado, porque el avión estaba casi simulando una altura de 10.000 pies. Un avión a esa altura está muy restringido y encima de eso, el cupo iba totalmente lleno, se ve el esfuerzo que el avión hace para comenzar su carrera y comenzar a moverse”.

Según lo indicado por Navia a Caracol Radio, “el avión de Yeison Jiménez no tuvo un control previo al vuelo, no tuvo un control documental. Nadie hizo un control del avión antes de despegar, cosa que nos incita a indagar”. Subrayó que este tipo de omisiones configuran un escenario “muy grave”, que obliga a examinar la responsabilidad de las autoridades aeroportuarias y la ejecución de los instructivos de seguridad.

El directivo ofreció detalles técnicos precisos sobre la dinámica del accidente, advirtiendo: “Cuando usted ya ha pasado el segundo tercio de la pista y no ha alcanzado la velocidad, a usted le toca llevar la falla al aire y hacer que el avión vuele, detenerlo es un error y obviamente es una tragedia”.