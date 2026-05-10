Colombia

Miguel Uribe Londoño volvió a arremeter contra Álvaro Uribe por el crimen de su hijo Miguel Uribe Turbay: “Él lo llamó para que saliera a la calle”

El candidato presidencial sostuvo que una directriz del exmandatario puso en riesgo al exsenador del Centro Democrático, debido a las tensiones generadas al interior de la colectividad

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Miguel Uribe Londoño atribuyó la presencia de su hijo en espacios públicos a la orden directa de Álvaro Uribe Vélez - crédito Colprensa
Miguel Uribe Londoño atribuyó la presencia de su hijo en espacios públicos a la orden directa de Álvaro Uribe Vélez - crédito Colprensa

Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido senador Miguel Uribe Turbay y hoy candidato presidencial de Colombia, realizó nuevos pronunciamientos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural del partido Centro Democrático.

El aspirante, en diálogo con La Silla Vacía, relató la forma en la que el exmandatario había intercedido para que, según él, su hijo asistiera a varios actos públicos en Bogotá, debido a la conglomeración que había logrado en varias ciudades del país, en el momento en que lanzó su precandidatura presidencial.

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Incluso, Uribe Londoño señaló directamente al exmandatario de haberse comunicado con Uribe Turbay para acudir a un evento en el parque El Golfito del barrio Modelia (occidente de Bogotá), programado para el sábado 7 de junio de 2025, lugar en el que fue atacado a tiros y que, tras estar internado por dos meses, falleció en la Fundación Santa Fe.

Atentado a Miguel Uribe Turbay
Miguel Uribe fue asesinado en el parque El Golfito de Bogotá tras una instrucción partidaria de salir a hacer política en la calle, según cuenta Miguel Uribe Londoño - crédito @andresbarriosbernal/Instagram

Si él hubiera sido el candidato (oficial del Centro Democrático) aquel 7 de junio, a Miguel no lo hubieran asesinado, porque Miguel no tenía por qué estar en ese parque. Miguel no tenía que estar en el parque El Golfito ese día haciendo una campaña política delante de cien personas montado en una caja de cerveza”, mencionó el aspirante al citado medio de comunicación.

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La decisión de abandonar los recintos cerrados, donde Miguel Uribe había celebrado encuentros previos en Medellín y en Ibagué, se produjo tras el éxito obtenido en estas ciudades, según manifestó Miguel Uribe Londoño al portal citado, agregando que estos eventos provocaron tensiones internas entre los demás precandidatos como las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia.

“Sus eventos en recinto cerrado, como el que había hecho en abril en Medellín y el que hizo en mayo en Ibagué, habían sido tan exitosos que recibió el rechazo, el repudio y el ataque de María Fernanda (Cabal) y Paloma (Valencia), que lo llamaron mafioso, que dijeron que dónde sacaba la plata, que lo atacaron de todas las maneras”, cuestionó.

María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Miguel Uribe Turbay, junto a otros seis congresistas fueron citados a audiencia de pérdida de investidura en el Consejo de Estado
Para Uribe Londoño, Las disputas internas en el Centro Democrático influyeron en la estrategia de campaña que llevó al asesinato de Miguel Uribe Turbay - crédito John Paz/Mariano Vimos/Colprensa

Ante esa situación, el hoy candidato presidencial afirmó que el expresidente Uribe Vélez instruyó a su hijo a que ejerciera su actividad política en las calles de la capital colombiana, medida que, según el relato, expuso al dirigente a condiciones de riesgo que terminaron en su muerte.

Uribe resolvió, en su inteligencia, llamar a Miguel a decirle que saliera a hacer política en la calle en Bogotá. Entonces, Miguel no debía estar ahí”, complementó.

Por último, recordó que el exmandatario entre 2002 y 2010 no tenía en el radar a su hijo como el candidato oficial del Centro Democrático para las elecciones de 2026.

Yo en mi memoria, en el primer semestre del año pasado (2025), no tengo que Uribe hubiera dicho que ese es mi candidato”, puntualizó.

La transmisión desde la finca El Uberrimo busca acercar la conversación política a nuevas audiencias y romper esquemas tradicionales - crédito Germán Enciso/Colprensa
La decisión de Álvaro Uribe Vélez expuso a Miguel Uribe a riesgos que derivaron en su muerte durante un evento con cien asistentes - crédito Germán Enciso/Colprensa

Expulsión del Centro Democrático

Este no es el primer cuestionamiento realizado por Miguel Uribe Londoño contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez durante su campaña presidencial.

En otros espacios, acusó directamente al exmandatario colombiano de su expulsión de la colectividad de oposición y calificó el episodio como una humillación que, según él, generó un quiebre personal y político difícil de reparar.

Durante una entrevista con Antioquia Amanece, el hoy candidato del Partido Demócrata Colombiano sostuvo que su salida del proceso de candidatura del movimiento político fue precipitada por su favoritismo en las encuestas y la presión del liderazgo partidario.

“Me expulsó del proceso de la candidatura el primero de diciembre porque yo iba a ganar, yo iba a ganar. Él quería a Paloma y ahí está el resultado hoy”, expresó en el programa de televisión mencionado.

La relación entre Paloma Valencia y Álvaro Uribe fue retratada por Miguel Uribe como basada en la dependencia y la lealtad personal: “Paloma, una señora que se levanta todos los días por la mañana a gritar y a decir: ‘Uribe es mi papá y yo lo voy a llamar todos los días para que me diga qué tengo que hacer’”, agregó.

La inquietud de Miguel Uribe Londoño sobre la transparencia en la elección interna generó rechazo entre jóvenes uribistas, quienes pidieron su exclusión del proceso presidencial y expresaron preocupación por el ambiente en el partido - crédito Centro Democrático y Carlos Ortega/EFE
La salida de Miguel Uribe Londoño se produjo el 1 de diciembre en medio de tensiones en el partido ocasionadas por el favoritismo en las encuestas - crédito Centro Democrático y Carlos Ortega/EFE

Consultado específicamente sobre las razones presentadas por Álvaro Uribe para forzar su salida, Miguel Uribe recalcó el “silencio y la ausencia de explicaciones directas” por parte del líder fundador del partido.

“No quiso ponerme la cara. Es mentiroso, es tramposo y es manipulador, porque lo que hizo conmigo no se hace a un amigo”, concluyó.

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