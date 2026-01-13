Colombia

Ministro de Justicia le salió al paso a Álex Char y dijo que “por ahora” traslado de capos de Bandas criminales a Barranquilla está suspendido

El cruce de declaraciones por el uso de recursos y la falta de coordinación sitúa a las autoridades frente a la presión social, debido al regreso de poderosos cabecillas a la capital del Atlántico, como alias Castor, Digno Palomino y alias El Negro Ober, entre otros

El ministro (e) de Justicia hizo fuertes observaciones al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, frente a sus críticas por el traslado de poderosos cabecillas a las cárceles de la ciudad - crédito Colprensa

El ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, confirmó en la tarde del lunes 12 de enero de 2026 la suspensión temporal del traslado de cabecillas de bandas criminales a cárceles de Barranquilla, en un mensaje en el que le salió al ruedo al cruce de mensajes entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el alcalde de la capital del Atlántico, Alejandro Char Chaljub: originado por la determinación inicial del Ejecutivo, que insiste en apostar a los procesos de diálogo.

Idárraga fue vehemente en defender la intención del Gobierno de mover de las cárceles de Cómbita (Boyacá) y La Picota de Bogotá a Jorge Eliécer Díaz, alias Castor, cabecilla de ‘Los Costeños’; Digno Palomino, líder de la banda de ‘Los Pepes’ y Ober Ricardo Martínez, “El negro Ober”, de ‘Los Rastrojos Costeños’, con el fin de establecer la mesa de diálogo en la cárcel de mediana seguridad El Bosque; en una fase que debía iniciar el 13 de enero.

“Por ahora, el traslado de estos cabecillas está suspendido”, indicó Idárraga en un extenso mensaje en la red social X, en respuesta a uno igual de Char Chaljub. El jefe de la cartera indicó que, en todo caso, el referido traslado no concede privilegios, sino que responde a la necesidad de una “coordinación institucional entre el Inpec, la Policía Nacional y las autoridades locales ”para garantizar vigilancia estricta y control permanente” sobre los implicados.

Con este mensaje, el ministro (e) de Justicia, Andrés Idárraga, le salió al paso a los señalamientos del alcalde de Barranquilla, Álex Char - crédito @Aidarragaf/X

Idárraga también enfatizó los resultados obtenidos tras el acuerdo con las principales bandas de la ciudad. “El Gobierno nacional asumió decisiones difíciles para frenar el desangre y logró que, a través de diálogos de paz, ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ acordaran una tregua, lo que permitió reducir un 57% los homicidios y un 84% la extorsión a finales de 2025, según el Ministerio de Defensa, sumado a una ofensiva policial sostenida”, reafirmó el funcionario.

Y cuestionó por el uso de recursos vía tributos. “Por favor respóndale a los barranquilleros: ¿Qué pasó con los 78.000 millones de pesos del impuesto a la seguridad que pagan los atlanticenses y que controla la Alcaldía? Es casi la mitad del recaudo del departamento, y con esa plata, la ciudad llegó a sus peores cifras de violencia en 20 años. La pregunta es simple y no admite discursos: ¿Cómo le responde a las madres que han perdido a sus hijos?”, señaló.

Asimismo, el ministro encargado, que también oficia como secretario de Transparencia de la Presidencia, expresó que la continuidad de la tregua está sujeta a condiciones. “Esa tregua no es un cheque en blanco: los cabecillas deberán entregar resultados concretos y verificables en el desescalamiento de la violencia”, remarcó Idárraga frente a este asunto, por lo que desvirtuó los señalamientos hechos por Char, sobre una especie de premio a los criminales.

No tergiverse: aquí no hay ‘premios’, hay resultados frente a una crisis que su administración no logró contener”, expresó el titular de la dependencia, que se sumó a lo que afirmó el mandatario, que defendió la política de su gobierno. “No se le olvide, señor alcalde Char, que es mi gobierno el que ha logrado bajar la tasa de homicidios de Barranquilla a la mitad, y lo hemos hecho a través de un proceso de paz entre bandas que estaban desangrando la ciudad”, expresó Petro.

Esta fue la reacción del presidente Gustavo Petro al mensaje del alcalde de Barranquilla, Álex Char, que cuestionó medida de trasladar a capos a cárceles de Barranquilla - crédito @petrogustavo/X

¿Qué dijo Alejandro Char sobre la decisión del Gobierno de trasladar a los capos a Barranquilla?

Por su parte, el mandatario local Char objetó la decisión y expresó su rechazo al enfoque nacional. “En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales, ignorando también el dolor de nuestra gente”, indicó el burgomaestre, antes de conocer la suspensión.

En su publicación, el alcalde remarcó el impacto social de la violencia en la ciudad y el riesgo de que se incremente ante esta determinación, que se prevé ejecutar pronto. “Aquí no se ha tenido en cuenta el sufrimiento de personas que han sido víctimas de la extorsión, pagando hasta con su vida por el mal accionar de estos grupos. No se ha tenido en cuenta el dolor de las madres que han perdido a sus hijos, ni a los comerciantes que han cerrado sus negocios”.

Alejandro Char se expresó en las redes sociales sobre el retorno a cárceles de Barranquillas de capos de estructuras criminales - crédito @AlejandroChar/X

Y defendió la inversión local en seguridad y cuestionó el respaldo nacional. “Mientras aquí hemos hecho inversiones en seguridad por más de 150.000 millones de pesos, con el esfuerzo de nuestra gente, para dar resultados importantes en la disminución de la criminalidad y extorsión, ¿así es como nos respalda el Gobierno nacional?“, destacó el alcalde, que hizo mención que se viene una época que exige máxima seguridad, como lo es la del Carnaval de Barranquilla.

Por ello, el alcalde convocó a una respuesta colectiva no solo del Gobierno, sino también del gobernador Eduardo Verano de la Rosa y los organismos de control. “Exigimos decisiones responsables y concertadas con las autoridades locales y departamentales, y convocamos a todos los entes de control, gremios, representantes de las víctimas, la academia, al gobernador y el Ministerio Público para una reunión urgente", indicó Char sobre esta controversia.

