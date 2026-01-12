Procuraduría hará acompañamiento al traslado de capos de estructuras criminales a Barranquilla y conminó a Petro a garantizar seguridad

La Procuraduría se pronunció sobre el traslado de poderosos criminales a cárceles de Barranquilla - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

La Procuraduría General de la Nación anunció el acompañamiento en el proceso de traslado de jefes de estructuras criminales a centros de reclusión en Barranquilla y exhortó al presidente de la República, Gustavo Petro, a garantizar la seguridad en esa zona del país. La medida respondería a la inminente llegada de líderes criminales de alto perfil, como alias Castor, Digno Palomino y alias Negro Ober, a cárceles locales, pese a las fuertes críticas a esta determinación.

El Ministerio Público, con un mensaje en la red social X, se refirió a las observaciones que han hecho el alcalde de Barranquila, Alejandro Char Chaljub, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, frente a los movimientos que ha ordenado el jefe de Estado: en pro de avanzar con los procesos de negociación de lo que se ha conocido la ‘paz urbana’ y que, según Petro, son los que han disminuido los índices de inseguridad en la ciudad.

“Ante el llamado del Gobernador del Atlántico, y del alcalde de Barranquilla, para hacer acompañamiento al proceso de traslado de jefes de estructuras criminales a centros de reclusión en Barranquilla, el procurador General, Gregorio Eljach, dio instrucciones al procurador Regional del Atlántico para que haga seguimiento continuo y permanente a este proceso e hizo llamado al Gobierno para que se garantice la seguridad en esa zona del país”, indicó la Procuraduría.

En este tema, Char expresó la oposición a la medida, al mostrar su preocupación por los riesgos asociados y la falta de consulta con autoridades locales. “En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales, ignorando también el dolor de nuestra gente”, afirmó.

En ese sentido, el mandatario distrital precisó que la noticia fue recibida “con sorpresa” y criticó que el Gobierno “no ha tenido en cuenta el sufrimiento de personas que han sido víctimas de la extorsión, pagando hasta con su vida por el mal accionar de estos grupos”. El traslado coincidirá con el vencimiento del pacto de no agresión entre “Los Costeños” y “Los Pepes”, el cual culmina el 20 de ese mes, y que buscaría refrendar el Ejecutivo para garantizar la seguridad.

En efecto, la urgencia del traslado corresponde a la intención del Gobierno de instalar una mesa de diálogo sociojurídico antes de esa fecha, con el objetivo de evitar un rebrote de violencia en el área metropolitana de Barranquilla. La medida ha sido recibida con inquietud entre comerciantes, transportadores y familias víctimas de extorsión, pues traería de vuelta a poderosos criminales que han estado al liderazgo de la delincuencia en la ciudad.

“Aquí no se ha tenido en cuenta el dolor de las madres que han perdido a sus hijos, ni a los comerciantes que han cerrado sus negocios. Mientras aquí hemos hecho inversiones en seguridad por más de 150.000 millones de pesos, con el esfuerzo de nuestra gente, para dar resultados importantes en la disminución de la criminalidad y extorsión, ¿así es como nos respalda el Gobierno nacional?”, agregó el mandatario de los barranquilleros.

Y convocó a un ‘cónclave’ con entes de control, representantes de víctimas y el Ministerio Público para discutir la situación. “Exigimos decisiones responsables y concertadas con las autoridades locales y departamentales, y convocamos a todos los entes de control, gremios, representantes de las víctimas, la academia, al gobernador y el Ministerio Público para una reunión urgente”, puntualizó Char, frente a la época en que más llegan turistas.

“Barranquilla se prepara para recibir miles de turistas para el Carnaval, la fiesta folclórica y cultural más importante del país. Lo que ocurra en la ciudad debido a esos traslados será responsabilidad del mal manejo de la llamada ‘Paz Urbana’ que no tiene ni marco jurídico que lo respalde”, destacó el alcalde frente a lo que será esta época, en la que se disfrutan las festividades locales, con masiva presencia de foráneos en las calles.

Al respecto, la respuesta del jefe de Estado no tardó. Petro respondió a las críticas del gobernante local y sacó pecho por los resultados de los procesos de negociación con estas estructuras. “No se le olvide, señor alcalde Char, que es mi Gobierno el que ha logrado bajar la tasa de homicidios de Barranquilla a la mitad, y lo hemos hecho a través de un proceso de paz entre bandas que estaban desangrando la ciudad”, dijo Petro en su X, citando al burgomaestre.

El traslado de los líderes criminales, que actualmente se encuentran en centros de máxima seguridad como Cómbita y La Picota, ha puesto bajo lupa la política de Paz Total que impulsa Petro. Mientras la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) ha expresado que los diálogos han permitido una reducción histórica en la criminalidad durante los últimos meses de 2025, analistas advierten que la disminución es frágil y depende de acuerdos con los propios cabecillas.