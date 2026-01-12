Colombia

Procuraduría hará acompañamiento al traslado de capos de estructuras criminales a Barranquilla y conminó a Petro a garantizar seguridad

El Ministerio Público, en sus redes sociales, anunció que estará al tanto del proceso que traerá a los centros de reclusión de la capital del Atlántico a poderosos jefes de bandas que operan en la ciudad y la región; en una apuesta del jefe de Estado por los procesos de paz

Guardar
La Procuraduría se pronunció sobre
La Procuraduría se pronunció sobre el traslado de poderosos criminales a cárceles de Barranquilla - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

La Procuraduría General de la Nación anunció el acompañamiento en el proceso de traslado de jefes de estructuras criminales a centros de reclusión en Barranquilla y exhortó al presidente de la República, Gustavo Petro, a garantizar la seguridad en esa zona del país. La medida respondería a la inminente llegada de líderes criminales de alto perfil, como alias Castor, Digno Palomino y alias Negro Ober, a cárceles locales, pese a las fuertes críticas a esta determinación.

El Ministerio Público, con un mensaje en la red social X, se refirió a las observaciones que han hecho el alcalde de Barranquila, Alejandro Char Chaljub, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, frente a los movimientos que ha ordenado el jefe de Estado: en pro de avanzar con los procesos de negociación de lo que se ha conocido la ‘paz urbana’ y que, según Petro, son los que han disminuido los índices de inseguridad en la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con este mensaje, la Procuraduría
Con este mensaje, la Procuraduría General de la Nación confirmó acciones sobre las bandas delincuenciales en Barranquilla - crédito @PGN_Col/X

Ante el llamado del Gobernador del Atlántico, y del alcalde de Barranquilla, para hacer acompañamiento al proceso de traslado de jefes de estructuras criminales a centros de reclusión en Barranquilla, el procurador General, Gregorio Eljach, dio instrucciones al procurador Regional del Atlántico para que haga seguimiento continuo y permanente a este proceso e hizo llamado al Gobierno para que se garantice la seguridad en esa zona del país”, indicó la Procuraduría.

En este tema, Char expresó la oposición a la medida, al mostrar su preocupación por los riesgos asociados y la falta de consulta con autoridades locales. “En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales, ignorando también el dolor de nuestra gente”, afirmó.

En ese sentido, el mandatario distrital precisó que la noticia fue recibida “con sorpresa” y criticó que el Gobierno “no ha tenido en cuenta el sufrimiento de personas que han sido víctimas de la extorsión, pagando hasta con su vida por el mal accionar de estos grupos”. El traslado coincidirá con el vencimiento del pacto de no agresión entre “Los Costeños” y “Los Pepes”, el cual culmina el 20 de ese mes, y que buscaría refrendar el Ejecutivo para garantizar la seguridad.

Alejandro Char se expresó en
Alejandro Char se expresó en las redes sociales sobre el retorno a cárceles de Barranquillas de capos de estructuras criminales - crédito @AlejandroChar/X

El rifirrafe entre Álex Char y Gustavo Petro por decisión de trasladar a capos de la delincuencia a cárceles de Barranquilla

En efecto, la urgencia del traslado corresponde a la intención del Gobierno de instalar una mesa de diálogo sociojurídico antes de esa fecha, con el objetivo de evitar un rebrote de violencia en el área metropolitana de Barranquilla. La medida ha sido recibida con inquietud entre comerciantes, transportadores y familias víctimas de extorsión, pues traería de vuelta a poderosos criminales que han estado al liderazgo de la delincuencia en la ciudad.

“Aquí no se ha tenido en cuenta el dolor de las madres que han perdido a sus hijos, ni a los comerciantes que han cerrado sus negocios. Mientras aquí hemos hecho inversiones en seguridad por más de 150.000 millones de pesos, con el esfuerzo de nuestra gente, para dar resultados importantes en la disminución de la criminalidad y extorsión, ¿así es como nos respalda el Gobierno nacional?”, agregó el mandatario de los barranquilleros.

Y convocó a un ‘cónclave’ con entes de control, representantes de víctimas y el Ministerio Público para discutir la situación. “Exigimos decisiones responsables y concertadas con las autoridades locales y departamentales, y convocamos a todos los entes de control, gremios, representantes de las víctimas, la academia, al gobernador y el Ministerio Público para una reunión urgente”, puntualizó Char, frente a la época en que más llegan turistas.

Esta fue la reacción del
Esta fue la reacción del presidente Gustavo Petro al mensaje del alcalde de Barranquilla, Álex Char, que cuestionó medida de trasladar a capos a cárceles de Barranquilla - crédito @petrogustavo/X

Barranquilla se prepara para recibir miles de turistas para el Carnaval, la fiesta folclórica y cultural más importante del país. Lo que ocurra en la ciudad debido a esos traslados será responsabilidad del mal manejo de la llamada ‘Paz Urbana’ que no tiene ni marco jurídico que lo respalde”, destacó el alcalde frente a lo que será esta época, en la que se disfrutan las festividades locales, con masiva presencia de foráneos en las calles.

Al respecto, la respuesta del jefe de Estado no tardó. Petro respondió a las críticas del gobernante local y sacó pecho por los resultados de los procesos de negociación con estas estructuras. “No se le olvide, señor alcalde Char, que es mi Gobierno el que ha logrado bajar la tasa de homicidios de Barranquilla a la mitad, y lo hemos hecho a través de un proceso de paz entre bandas que estaban desangrando la ciudad”, dijo Petro en su X, citando al burgomaestre.

El traslado de los líderes criminales, que actualmente se encuentran en centros de máxima seguridad como Cómbita y La Picota, ha puesto bajo lupa la política de Paz Total que impulsa Petro. Mientras la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) ha expresado que los diálogos han permitido una reducción histórica en la criminalidad durante los últimos meses de 2025, analistas advierten que la disminución es frágil y depende de acuerdos con los propios cabecillas.

Temas Relacionados

Procuraduría General de la NaciónGustavo PetroGobierno PetroDigno PalominoAlias CastorEl Negro OberViolencia en BarranquillaColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro respondió al ELN tras propuesta de crear un “acuerdo nacional” en respuesta a la crisis política: “Lo destruyó a sangre y fuego”

El jefe de Estado, en sus redes sociales, expresó su molestia frente al más reciente pronunciamiento del Ejército de Liberación Nacional, que puso sobre la mesa la intención de “construir el futuro en democracia, soberanía, equidad y justicia social”

Gustavo Petro respondió al ELN

Luis Gilberto Murillo habló de lo que serían ‘coqueteos’ del petrismo y no descartó unirse a la consulta del Pacto Amplio: “No nos cerramos”

En entrevista con Infobae Colombia, el excanciller y candidato presidencial, que radicó su aspiración con más de 1,2 millones de firmas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, expresó su deseo de seguir analizando las posibilidades con miras a lo que será la escogencia del aspirante de la centro-izquierda de cara a la primera vuelta presidencial

Luis Gilberto Murillo habló de

En vivo: el gran regreso del ‘Desafío Siglo XXI’ con el nuevo ciclo entre Neos y Gamma

Alpha bajó su bandera y los concursantes que quedan en la competencia se disputan el primer lugar

En vivo: el gran regreso

Líderes políticos rechazaron la propuesta de un ‘acuerdo nacional’ del ELN: “No vamos a negociar con narcos las elecciones”

La guerrilla busca discutir durante las elecciones de 2026, pero diversos políticos de oposición no solo rechazaron la iniciativa, sino que señalaron que detrás de ella se escondía el intento de disfrazar la idea del Gobierno de una constituyente

Líderes políticos rechazaron la propuesta

Colombia: cotización de cierre del euro hoy 12 de enero de EUR a COP

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Colombia: cotización de cierre del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofrecen millonaria recompensa por alias

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

Reportan ataque armado a una subestación de Policía en Norte de Santander: habría un uniformado herido

Defensoría del Pueblo rechazó masacre en Maicao, La Guajira, que dejó 5 personas asesinadas: exigió dar con los responsables

Aparece presunto panfleto del ELN tras instalar banderas en el suroeste de Antioquia: las autoridades aseguran que es falso

Confirman masacre de tres personas en Abejorral, Antioquia: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

En vivo: el gran regreso

En vivo: el gran regreso del ‘Desafío Siglo XXI’ con el nuevo ciclo entre Neos y Gamma

Estreno de ‘La casa de los famosos Colombia’ EN VIVO: conozca los participantes que se pelearán el maletín de los $400 millones

Esperanza Gómez puso fin a los chismes sobre su relación con Yeison Jiménez: aclaró si tuvieron algo más

J Balvin también rindió homenaje a Yeison Jiménez durante su concierto en Puerto Gaitán, Meta

Hermana de Yeison Jiménez pidió prudencia con la información que circula: no hay fecha ni lugar para su homenaje

Deportes

Brasil, el nuevo destino favorito

Brasil, el nuevo destino favorito de los futbolistas colombianos: sueldos europeos y liga competitiva

Culpan a James Rodríguez de la floja temporada del Club León en el 2025: “Afectó al plantel”

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 12 de enero

La Liga BetPlay está en el top 3 de las de mayor promedio de edad en el continente: estos son los clubes más veteranos

Hincha de Millonarios fue herido con arma de fuego en Uruguay: hubo peleas fuera del estadio donde jugaban contra River Plate