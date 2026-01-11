Murió Yeison Jiménez: Los premios y distinciones que ganó el cantante de música popular

El cantante de música popular falleció el 10 de enero de 2026- crédito veneziajoyeria / Instagram

El 10 de enero de 2026, una avioneta sufrió un accidente en la vereda Romita, sobre la vía entre Paipa y Duitama, en Boyacá, en horas de la tarde, resultando en un incendio tras el impacto.

El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate (SAR), Aerocivil, con sede en Bogotá confirmó la activación de la señal de localización de emergencia (ELT) en el área del siniestro y notificó que el equipo mantiene comunicación directa con la Policía Nacional, presente en el punto, mientras se coordina la intervención de los servicios de emergencia locales y el equipo SEI de Paipa para las labores de atención.

Un usuario grabó los momentos previos al lamentable accidente en el que algunas personas notan que la aeronave se sale de la vía - crédito @FabianCorredor/X

Información preliminar compartida por un testigo en redes sociales indicó que la aeronave perdió el control segundos después de despegar del aeropuerto de Paipa, generando alarma entre los habitantes y motivando la solicitud de ambulancias y bomberos para enfrentar la emergencia.

La Aeronáutica Civil confirmó “el siniestro de una aeronave con matrícula N325FA” y precisó que en el vuelo iban seis ocupantes: piloto, copiloto y cuatro pasajeros, según el plan de vuelo con destino a Medellín. La entidad informó, además, sobre la activación del protocolo de investigación y aseguró que se ofrecerán nuevas actualizaciones cuando se disponga de más datos confirmados por las autoridades.

Fuentes del Ministerio de Defensa confirmaron a Infobae Colombia que entre los pasajeros fallecidos se encontraba el cantante de música popular, Yeison Jiménez. El artista de 34 años, era reconocido por canciones como Aventurero, Vete, Ni Tengo Ni Necesito, entre otros.

El cantante de música popular se encontraba entre los pasajeros de la avioneta que se accidentó en la tarde del sábado 10 de enero en Boyacá - crédito @yeison_jimenez/Instagram

A lo largo de su trayectoria, Yeison Jiménez, artista oriundo de Manzanares, Caldas, obtuvo varios reconocimientos por sus canciones y aportes a la cultura colombiana. En 2024 recibió el premio “Artista Ejemplo de Vida / Personaje del año 2023” en el Congreso de la República, que incluyó la Cinta Presidencial de la Excelencia, la Medalla y el Pergamino.

“Cuando el ser humano se enfoca en hacer lo bueno, lo logra... Y lo logra de una mejor manera. Gracias a la Bogotá que reúne a personas como las que estamos aquí para dejar un granito de arena en cosas positivas, dejando a un lado actividades que puedan afectar el desarrollo de la humanidad y de nuestros hijos”, dijo mientras recibía la distinción.

Por su parte, el Legislativo se pronunció, señalando: “Este acto es un testimonio del impacto significativo de la labor de Yeison en la sociedad, un joven que, de vender aguacates en una plaza de mercado, hoy, es un ejemplo de vida para todos. Su dedicación y talento continúan dejando una huella imborrable en el ámbito artístico y empresarial”.

El intérprete y compositor recibió nominaciones a los Premios Juventud y Premios Lo Nuestro por su destacada trayectoria en la música popular colombiana. En los Premios Nuestra Tierra fue galardonado por la canción Aventurero.

La historia de vida de Yeison Jiménez

Yeison Jiménez recordó sus orígenes humildes y como logró llegar al estrellato- crédito @yeison_jimenez/Instagram

Nacido el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas, Yeison Jiménez creció inicialmente en un entorno económico estable debido a las actividades comerciales de sus padres. La ruptura familiar, marcada por alcoholismo, violencia intrafamiliar e infidelidad, forzó un giro radical en la cotidianidad del artista, llevándolo junto a su madre y hermanos a Manizales, donde enfrentó una realidad signada por la precariedad y la exposición a la criminalidad.

Durante la adolescencia, en sectores de Manizales, donde era habitual el crimen organizado, el artista convivió con la presencia de drogas, armas y homicidios. Sin embargo, como relató en distintas entrevistas, nunca se vinculó a esas dinámicas, impulsado siempre por la búsqueda de otra oportunidad vital.

En la etapa de madurez familiar, la mudanza a Bogotá significó un nuevo comienzo. Desde los 14 años, el cantante trabajó en Corabastos, la principal central de abastos de la capital colombiana, alternando extenuantes jornadas de madrugada —pelando y vendiendo aguacates— con la educación escolar. Allí, la música dejó de ser un pasatiempo y se convirtió en un proyecto de vida, inspirado en el auge que experimentaban otros exponentes del género popular.

Los primeros años de carrera profesional del artista estuvieron marcados por la incertidumbre: contratos incumplidos, pagos exiguos y engaños de intermediarios. Jiménez persistió pese a estos obstáculos y continuó componiendo y actuando en pequeños escenarios, ganando paulatinamente la atención de otros artistas y del público, sobre todo en los Llanos Orientales.

Consolidado como uno de los artistas más representativos de la música popular colombiana, realizó giras en Europa y Estados Unidos, sumó millones de seguidores en plataformas digitales y llenó escenarios en diversas regiones.