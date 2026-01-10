Murió Yeison Jiménez: el cantante estaba entre los pasajeros del avión que se accidentó en Boyacá

Así quedó la avioneta en la que se movilizaba el artista - crédito Suministrado a Infobae Colombia

En el reporte del Ministerio de Defensa al que tuvo acceso Infobae Colombia, el cantante de música popular Yeison Jiménez apareció en la lista de personas fallecidas en el accidente junto a otros músicos.

La aeronave que iba rumbo a Medellín se accidentó en la vereda Romita, ubicada sobre la vía entre Paipa y Duitama, en Boyacá, durante la tarde del sábado 10 de enero. El cantante se dirigía a la capital antioqueña para luego emprender rumbo al municipio de Marinilla, donde tenía programado un concierto. En la noche del 9 de enero, Jiménez se presentó en el municipio de Málaga, Santander, en el que sería su último concierto.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Así quedó la avioneta después del impacto - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Tras impactar en tierra, el avión se prendió fuego, lo que generó alarma entre los habitantes del sector, que inmediatamente solicitaron la presencia de ambulancias y del Cuerpo de Bomberos para atender la emergencia.

De acuerdo con información difundida en redes sociales por un usuario que presenció los momentos previos del hecho, la aeronave perdió el control pocos segundos antes de despegar del aeropuerto de la ciudad, al parecer debido a que no pudo alcanzar la altura necesaria para despegar.

La aeronave cayó en el municipio de Paipa - crédito Suministrada a Infobae Colombia

El artista de música popular venía de ser una de las principales atracciones de la Feria de Manizales, y tenía planeada entre sus próximas presentaciones una nueva fecha en el estadio El Campín de Bogotá, el 28 de marzo de 2026, que iba a servir como continuación de la que ofreció el 26 de julio de 2025 y que marcó el pico de popularidad del cantante nacido en Manzanares, Caldas.

Concierto de Yeison Jiménez en El Campín contó con más de 40 mil personas - crédito Natalia Perilla

Yeison Jiménez tuvo un sueño premonitorio

El cantante tuvo tres sueños premonitorios antes de subirse a la aeronave - crédito Natalia Perilla

Yeison Jiménez confesó en varias oportunidades que tuvo hasta tres sueños relacionados con la posibilidad de fallecer en un accidente aéreo, mismos que terminaron siendo premonitorios.

En cada uno de ellos, según le contó a Se dice de mí de Caracol Televisión, el cantante experimentaba la sensación de que el avión sufriría un percance e intentaba advertir al piloto.

En los sueños, relató, le decía al piloto que revisara la aeronave y este le respondía: “Menos mal me dijo, hubo una falla que ya solucioné, súbase”, tema que se repitió en dos oportunidades mientras dormía.

La tercera vez soñó con el desenlace fatal: veía el accidente y las noticias informando sobre el suceso. “Dios me dio tres señales y yo no las entendí”, reconoció, rememorando el temor de no llegar a conocer a su hijo.

“Nosotros carreteamos y exactamente a los 13 o 14 segundos de estar en pista, el avión despega y siento un estallido. De inmediato, el avión comienza a inclinarse”, relató inicialmente el cantante de género popular.

Y agregó en la conversación con el programa Se dice de mí que “empiezo a mirar los paneles; todo fallaba, no había velocidad ni ascendíamos, los motores marcaban errores: ‘Bad, bad left, bad right’. El avión seguía recto y frente a nosotros solo estaba la montaña. Nunca se levantó”.

La tensión creció cuando uno de sus acompañantes dentro de la aeronave advirtió un problema mecánico: “El camarógrafo me dice: ‘Yei, está saliendo agua de este motor’ (...) Faltaban 10 días para que naciera mi niño; eso fue el 24 de mayo y él nació el 4 de junio”, agregó, revelando la angustia de imaginarse sin conocer a su hijo.

El impacto emocional fue profundo, pues en ese momento apenas faltaban 10 días para que su hijo naciera. “Yo dije: no conocí al niño. No lo conocí”, expresó entre lágrimas. Reconoció que la experiencia fue devastadora: “Fue muy duro. Estuve en depresión cerca de cuatro meses, tuve que ir al psicólogo”.