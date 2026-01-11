Fedegan reveló la otra faceta de Yeison Jiménez: “El ganadero sí necesita garantías”

Yeison Jiménez habló sobre las dificultades de ser ganadero en Colombia - crédito Fedegan / X

El fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez en un accidente aéreo entre Paipa y Duitama estremeció al sector musical y empresarial colombiano.

El artista, cuyo trabajo en la música popular y los negocios agropecuarios marcó una huella profunda, mantuvo siempre una visión crítica sobre el presente y futuro del campo en Colombia.

Entre las numerosas reacciones, varios fragmentos inéditos de su pensamiento empresarial y rural han sido compartidos por en redes sociales

Uno de ellos fue publicado por la Federación Colombiana de Ganaderos y la veterinaria Disney Baquero que ofrecieron un retrato del otro Jiménez: el ganadero convencido, el inversionista estratégico y el defensor de la autosostenibilidad.

Jiménez desarrolló una sería de negocios en el agro mediante el criadero La Cumbre - crédito criadero La Cumbre

En este clip, Yeison Jiménez no ocultó su visión sin filtros sobre el estado actual del sector. “La ganadería que estamos haciendo, la verdad, está muy hijueputa. Por eso yo quiero compartir lo que yo he aprendido, porque es que yo he viajado por todo este mundo. O sea, yo he visto cómo se da la ganadería en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Venezuela, Brasil, México, Texas, Estados Unidos, toda esa mierda la he visto” esto haciendo referencia a los múltiples cursos que realizó acerca de la ganadería en el mundo.

Continuó “Y, pues encuentro que los mejores ubicados son los nuestros. Lo que pasa es que aquí, aquí hay un gran problema y es que, pues primero, digamos que la gente no necesita subsidios, porque la ganadería siempre ha funcionado sin subsidios, pero el ganadero sí necesita garantías”, afirmó Jiménez en su faceta de empresario.

Esta declaraciones recordaron al entrevista que el propio artista dio al medio especializado Contexto Ganadero: “Yo soy una persona que viene de un pueblo netamente cafetero. Entonces se puede decir que me crié entre agricultores y caficultores lo cual me hace tener raíces campesinas. Desde muy pequeño conocí lo que es la agricultura y la ganadería por eso apenas fui teniendo reconocimiento me incliné por aprender del sector agropecuario”.

Yeison Jiménez tomó varios cursos acerca de ganadería sostenible en el mundo - crédito Yeison Jiménez / Facebook

Su transición como inversionista rural se dio cuando comenzó a apoyar a un amigo en la adquisición de una finca y terminó él mismo quedándose con el terreno: “Vi las cualidades de la tierra y la proyección que tenía la ganadería de nuestro país, así que tomé la decisión de adquirirla”, explicó Jiménez al medio.

Esa apuesta se transformó en estrategia de largo plazo: “Al día de hoy, el 50% de todas mis inversiones están dentro de la ganadería colombiana. Nunca había hablado del tema porque estaba investigando y aprendiendo mucho sobre este mundo, porque quería tener realmente resultados que se pudieran mostrar antes de ponerme a hablar que tengo vacas porque es muy diferente tener vacas a hacer una ganadería buena y sostenible”.

El aprendizaje constante se convirtió en eje de su trayectoria. Estudios formales y viajes lo llevaron a explorar modelos internacionales: “Empiezo a ver que hay muchos caminos para tomar. En la ganadería no solo se compra un ternero y se suelta en un potrero, este es apenas el primer paso. Es por esto que me empecé a enamorar del tema y a implementar una ganadería netamente autosostenible donde las aguas se trabajan por energía solar, así como las cercas”.

Jiménez destacó en varias oportunidades su interés por el agro colombiano - crédito criadero La Cumbre

También, la dimensión empresarial de Yeison Jiménez destacó por su diversidad de intereses. Sus inversiones abarcaban desde ganadería y agricultura hasta la producción de miel, la fabricación de gorras, el desarrollo de hoteles, la gestión inmobiliaria y los negocios en el exterior.

Antes de su último concierto en Bogotá, reveló que más de 150 personas trabajaban en sus empresas, por lo que tenía planeado disminuir la frecuencia de sus conciertos para centrarse en sus otros negocios.