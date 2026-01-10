Viaje familiar terminó en tragedia: hombres asesinaron a varias personas mientras transitaban por las carreteras del Huila

Jesús Antonio Cañizales, víctima de atraco en la vía Garzón _ El Agrado en el centro del Huila. Fue arrojado por los delincuentes al embalse El Quimbo - crédito @H75Harry/X

Una familia que viajaba entre Caquetá y Medellín sufrió una emboscada a manos de hombres armados en una zona ubicada entre los municipios de Garzón y El Agrado, en Huila.

El ataque, ocurrido en las inmediaciones del viaducto de El Quimbo, dejó como saldo la muerte de dos adultos y un tercer integrante de la familia que perdió la vida tras lanzarse al embalse intentando huir, según informó el medio El Tiempo.

Entre las víctimas se encuentra Jesús Antonio Canizales, cuyo cuerpo fue hallado en el embalse de Huila luego de una búsqueda liderada por la Defensa Civil. El operativo concluyó cuando los equipos de rescate localizaron el cadáver en la represa, donde la familia había sido forzada a ingresar luego del asalto.

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, la agresión se habría producido durante un intento de hurto a la camioneta en la que viajaban. Los atacantes interceptaron el vehículo y obligaron a sus ocupantes a tomar la ruta hacia el viaducto de El Quimbo, donde se produjo el desenlace fatal. Las autoridades manejan la hipótesis de que fue un robo que derivó en triple homicidio.

Entre las víctimas se encuentra Jesús Antonio Canizales, cuyo cuerpo fue hallado en el embalse de Huila luego de una búsqueda liderada por la Defensa Civil - crédito redes sociales/X

En medio del incidente, un adolescente de 14 años logró escapar y pidio auxilio, circunstancia que permitió a las autoridades conocer detalles de lo sucedido y activar los operativos de búsqueda y atención. La intervención del menor se considera clave en la investigación, según señaló El Tiempo.

La Defensa Civil coordinó las labores de búsqueda en el embalse hasta hallar a la última víctima. Las autoridades continúan investigando para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.

Encuentran cuerpo embolsado en Támesis, Antioquia

La preocupación por la seguridad volvió a encenderse en Támesis, tras el hallazgo de un cuerpo sin vida en una zona rural del municipio, mientras las autoridades intentan identificar a la víctima y esclarecer los hechos.

Los residentes del corregimiento de San Pablo descubrieron un bulto de color verde junto a la vía en el sector Génova, a unos 20 minutos del casco urbano. Al acercarse, encontraron dentro del costal a una persona sin signos vitales y en posición fetal. El costal estaba amarrado con un lazo, lo que llevó a los pobladores a alertar de inmediato a la Policía, según relató Caracol Radio.

La aparición de un cuerpo sin vida envuelto en un costal ha conmocionado a los habitantes de una zona rural de Támesis, en el Suroeste de Antioquia - crédito redes sociales

El cadáver fue trasladado a la morgue municipal, donde los especialistas forenses intentan determinar la identidad de la víctima y las causas de la muerte.

La zona donde apareció el cuerpo se encuentra bajo la influencia de grupos delincuenciales, especialmente del Clan del Golfo, lo que ha obligado a las autoridades a abrir diversas líneas de investigación. La posible relación entre el hecho y los enfrentamientos entre bandas dedicadas al microtráfico en el suroeste de Antioquia se mantiene como una de las hipótesis principales.

El alcalde de Támesis, Juan Pablo Pérez, informó a Blu Radio que este homicidio se suma a otro ocurrido durante su actual administración. El mandatario atribuyó estos crímenes a disputas entre grupos ilegales que buscan controlar la venta de drogas en la región. “Lo que se presume es que obedece, pues como a un tema de ajustes de cuentas entre bandas que se dedican al microtráfico en esta subregión del suroeste”, explicó.

Unidades del CTI de la Fiscalía realizaron el levantamiento del cuerpo - crédito red social X

La llegada del CTI al lugar busca avanzar en la investigación para identificar al responsable del crimen. Según declararon las autoridades a Caracol Radio, los exámenes técnicos forenses y los operativos de inspección continúan, mientras la comunidad permanece a la expectativa de respuestas.

El suceso ha reforzado la sensación de vulnerabilidad entre los habitantes de Támesis, un municipio que enfrenta constantes desafíos por la presencia de estructuras armadas ilegales.