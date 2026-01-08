Colombia

Juan Carlos Pinzón llegó a la Gran Consulta y así le dieron la bienvenida los aspirantes presidenciales: “Los valores de la unidad”

La decisión del líder político fue recibida con entusiasmo por los siete integrantes de la consulta, que destacaron su compromiso con la unidad y los principios del grupo

En un mensaje de gratitud y un llamado a la unidad para enfrentar los grandes retos de Colombia, así celebró Juan Carlos Pinzón la unión a la consulta - crédito @PinzonBueno/X

De cara a los comicios presidenciales, Juan Carlos Pinzón Bueno, actual candidato del partido Oxígeno Verde, decidió sumarse a la Gran Consulta por Colombia, un frente de centro-derecha que busca fortalecer la unidad política en el país. Esta coalición, conformada por figuras prominentes del panorama político colombiano, tiene como objetivo la selección de un solo candidato para representar a esta corriente ideológica en las elecciones.

Pinzón Bueno dará un paso clave al unirse a este movimiento con la esperanza de presentar una alternativa sólida y unificada ante un electorado cada vez más polarizado, por esta razón, los miembros de la Gran Consulta no tardaron en expresar su entusiasmo por la incorporación de este nuevo aliado.

A través de sus redes sociales, los siete integrantes de la consulta, incluidos David Luna, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas y Aníbal Gaviria, dieron la bienvenida a Pinzón Bueno con un mensaje común: “El candidato manifestó su interés en hacer parte de la consulta el próximo 8 de marzo de 2026, así como su compromiso con los principios y valores de unidad que nos han convocado, entendiendo por unidad la capacidad de construir acuerdos en medio de las diferencias”.

Candidatos presidenciales le dieron la

La bienvenida, además, incluyó una mención especial sobre el compromiso de Pinzón Bueno con los valores de la coalición: “El candidato manifestó su interés en hacer parte de la consulta el próximo 8 de marzo de 2026, así como su compromiso con los principios y valores de unidad que nos han convocado, entendiendo por unidad la capacidad de construir acuerdos en medio de las diferencias”.

El mensaje concluyó con una muestra de apoyo y unidad: “De igual manera, expresó su decisión de respaldar en la primera vuelta presidencial a quien resulte ganador o ganadora de este ejercicio democrático. Le damos la bienvenida a este equipo”.

Un mensaje distinto ante la llegada de Pinzón Bueno

Sin embargo, Juan Daniel Oviedo, uno de los miembros de la consulta, compartió un mensaje ligeramente distinto. En su cuenta de X, escribió: “Colombia no cabe en una sola etiqueta. La @GranConsulta existe porque el país es diverso y necesita acuerdos entre distintos. Bienvenido @PinzonBueno. Aquí no se trata de imponer una idea, sino de competir con respeto y sumar desde la diferencia”.

Oviedo agregó un video que amplió su mensaje, al resaltar la diversidad dentro de la consulta y la importancia de presentar una opción unitaria, pero respetuosa de las diferencias políticas: “¿Qué la Gran Consulta por Colombia es una consulta de derecha? Sí. ¿De centroderecha? También. ¿De ideas liberales? Por supuesto. ¿De centro político? Obvio. Esta Gran Consulta por Colombia convoca a una competencia entre miradas distintas, porque el país es eso: diferencias que no caben en una sola etiqueta”.

Juan Daniel Oviedo explica por qué La Gran Consulta por Colombia es un espacio para todas las miradas: derecha, centro-derecha, liberales y de centro - crédito @JDOviedoAr/X

“Todos tenemos miradas distintas y quien gane debe tener el respaldo de la diversidad. Colombia, en la Gran Consulta, tiene la oportunidad del 8 de marzo de elegir a alguien que tenga el voto de confianza para iniciar una etapa de estabilización en el país, sumando entre distintos y, de mi lado, estaré con toda por Colombia para ganarla”, concluyó Oviedo en su video.

Pinzón Bueno celebró unirse a la consulta

La recepción de Pinzón Bueno en la Gran Consulta no solo fue positiva, sino significativa para el futuro político del país, en su corriente, en su propio mensaje de agradecimiento, el político expresó su gratitud por la invitación a unirse al proceso de unidad.

A través de un video en sus redes sociales, Pinzón aseguró: “Quiero expresar mi gratitud y aprecio a los siete miembros de la Gran Consulta por haberme invitado a este proceso, por darme la bienvenida. Colombia necesita unidad, unidad para resolver sus problemas. Por eso es tan importante que sean ustedes, los colombianos, los que deciden a través de la democracia, en un mecanismo de elección popular, quién debe ser ese colombiano que haga esta unidad y que enfrente los retos y problemas que tiene Colombia”.

Juan Carlos Pinzón destacó que
Juan Carlos Pinzón destacó que el país necesita enfrentar desafíos como el crimen organizado y el terrorismo, y que solo a través de la unidad se podrá crear un camino hacia el desarrollo económico y social - crédito uan Carlos Pinzón Bueno/Facebook

Con la entrada de Juan Carlos Pinzón a la Gran Consulta por Colombia, la coalición busca consolidarse como una fuerza política más fuerte y cohesionada, con miras a las elecciones de marzo de 2026, mismo día en el que se llevarán a cabo los comicios legislativos.

La Dimayor se fue en

Claudia Bahamón y su familia

EN VIVO - Mercado de

Precio del dólar en Colombia:

Trump confirmó diálogo con Petro
Revelan funcionamiento de red de

Claudia Bahamón y su familia

La Dimayor se fue en

