Claudia Bahamón y su familia lograron sanar viejas heridas antes de la muerte de su padre: “Él tenía mucho miedo”

La presentadora Claudia Bahamón, reconocida por su trabajo en MasterChef Celebrity Colombia, reveló una historia familiar que la marcó a fuego y puso a prueba la capacidad de todos para perdonar y afrontar hechos del pasado con madurez y amor.

La huilense fue la más reciente invitada al pódcast La Lupa, donde abordó varios aspectos de su vida privada en una charla que se espera sea publicada en su totalidad en los próximos días. Sin embargo, los adelantos que ya se difunden en redes sociales dieron de qué hablar por la revelación que hizo la presentadora sobre un hecho del que nunca había hablado en medios de comunicación y que involucra a su padre, Germán Bahamón.

El padre de Claudia falleció en 2019, en un accidente automovilístico luego de que su auto chocara con un camión producto de un microsueño que este sufrió. Sin embargo, su hija reveló que unas semanas antes de esa tragedia familiar él pudo afrontar una situación que le carcomía desde mucho tiempo atrás: revelar a su familia que tenía un hijo de una relación extramatrimonial.

“Yo tengo un hermano a quien quiero mucho y del cual, por muchos años, como que decía: ‘No entiendo por qué mi papá, pues como que no se acercó tanto a él. Si merecía el amor infinito o merece el amor infinito que yo tuve de mi papá’”, confesó en lo que terminó siendo un relato con emociones a flor de piel.

“Mi papá tiene un hijo con una prima de él. Entonces, es un tema que a mí me conmueve mucho, porque yo duré muchos años diciéndole a mi papá: ‘Acércate a él, es tu hijo’”, explicó.

Aunque insistió para que su padre reconociera y se acercara a su hermano paterno, el temor y las dudas de este impedían el acercamiento. “Y hoy no lo juzgo porque él tenía mucho miedo, quizás de que nosotros, sus hijos, su esposa, fuéramos seguramente a rechazar esta noticia”, contó.

La insistencia de Claudia dio sus frutos, aunque sin saber que lo logró en un tiempo límite. “Logré ese encuentro 20 días antes de que mi papá se muriera. Fue superbonito. Y fue una lucha que yo tuve de decir: ‘Necesito que mi papá se siente y lo reconozca de la misma manera como nos reconoce a nosotros’”, indicó.

Aunque Claudia reconoció que a su madre le generó alguna dificultad asimilar la noticia, se mostró abierta a la postura de impulsar el acercamiento con el hijo extramatrimonial de su esposo.

“Yo digo que mi mamá se merece el paraíso después de esto. Porque mi mamá en vez de recriminarlo y de rechazarlo, lo que hizo conmigo fue como: ‘Hey, vamos a acercarnos a Juan Sebastián’, hasta que lo logramos”, reveló.

Gracias a su perseverancia y al apoyo de su madre, la familia consiguió superar las barreras emocionales y dar un paso decisivo hacia la sanación. Y aunque el proceso no estuvo exento de incertidumbre y ansiedad, el deseo de unir a los suyos fue más fuerte que cualquier temor.

La organización de ese encuentro (un almuerzo en la casa de la tía de Claudia) fue, para ella, una experiencia profundamente significativa: “Mi papá supercontento de que finalmente hubiera pasado, pero también con un poquitico como de miedo y posiblemente lo entendía”.

Ese almuerzo, sencillo en apariencia, se convirtió en un acto cargado de simbolismo y sanación. La felicidad de ver a su padre reconociendo a su hermano fue inmensa, pero la tragedia se hizo presente poco después: “Pasó todo este tiempo y semanas después mi papá se murió. Para mí fue como que él necesitaba cerrar ese ciclo en su vida”, reflexionó sobre ese momento.