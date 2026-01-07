Video: Beéle y Kimberly Reyes fueron captados celebrando el Año Nuevo juntos en Barranquilla

Ambas celebridades fueron captadas en un barrio de Barranquilla recibiendo 2026 juntos - crédito

Beéle fue un protagonista indiscutido durante 2025 con el éxito que alcanzaron sus canciones y los dos larga duración que publicó durante el año: Borondo y Stendhal, este último en colaboración con Ozuna.

Sin embargo, la vida sentimental del artista también quedó en la mira de las redes sociales durante el año pasado. Entre la sonada ruptura con Isabella Ladera y la filtración de un video íntimo de la pareja, sumado al pleito legal con su pareja anterior, Camila “Cara” Rodríguez, creadora de contenido y madre de sus dos hijos en el que ambos se acusaron de violencia intrafamiliar, y cuyo fallo terminó a favor del artista; se sumaron los rumores de una nueva relación, esta vez con Kimberly Reyes.

Los rumores acerca de una posible relación entre el intérprete de Frente Al Mar y la actriz de Sin senos sí hay paraíso, Diomedes, el Cacique de La Junta y Loquito por ti surgieron en octubre de 2025 cuando la pareja fue vista en un hotel en Honduras.

Este es el video que confirmaría la relación entre Kimberly Reyes y Beéle, aunque algunos usurios afirman que se trata de Shakira - crédito @Tenemhqej9a/Tiktok

Desde entonces se siguieron con atención los movimientos del cantante, y ante la insistencia pública para aclarar los rumores, Reyes respondió en redes sociales: “La gente tiene más fe en mi vida amorosa que yo misma.” Con esta afirmación, la actriz pareció descartar la existencia de un romance, pero su respuesta poco hizo por frenar los rumores.

De hecho, el inicio de 2026 intensificó las especulaciones, una vez se difundió un nuevo video en el que se muestra a Beéle y Kimberly Reyes celebrando juntos la llegada de Año Nuevo en un barrio de Barranquilla. Ambos aparecen bailando en la grabación, aunque sin gestos que confirmen una relación más allá de la amistad. La aparición conjunta no pasó desapercibida para los seguidores de ambos, quienes multiplicaron los comentarios y teorías en plataformas digitales.

Las opiniones de los internautas respecto al reciente video han oscilado entre felicitaciones discretas y cuestionamientos sobre la naturaleza de la relación: “Que viva el amor”, “nada que ver, pero ajá, cada cual decide qué hacer con su vida” y “ellos son del mismo barrio tengo entendido, no pueden visitar a la familia y reunirse para bailar” son algunos de los mensajes destacados que circularon en redes sociales.

Con todo, ninguno de los involucrados ha confirmado ni negado rumores relacionados con su vida sentimental.

Beéle fue confirmado como la estrella del Metroconcierto del Carnaval de Barranquilla 2026

El anuncio se hizo mediante una videollamada en la que estuvo presente el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char - crédito @alejandrocharch/Instagram

Ahora, para iniciar 2026, todo indica que Beéle está preparado, pues fue anunciado en las últimas horas como el artista principal del Metroconcierto del Carnaval de Barranquilla.

El joven intérprete, originario del barrio Simón Bolívar de la capital del Atlántico, actuará en el estadio Romelio Martínez el 14 de febrero, siendo el primer artista confirmado para un evento que promete tener una alineación destacada.

El anuncio se hizo con la publicación de una videollamada (continuación de la que fue compartida en noviembre de 2025) en la cual el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, comunicó oficialmente la noticia al cantante destacando su relevancia artística.

En palabras del mandatario: “Un artista nuestro, del barrio Simón Bolívar, que rompió todos los récords y ha llevado el nombre de nuestra ciudad a otro nivel, estará con nosotros en una noche especial en la que reconoceremos sus logros entregándole el Súper Congo de Oro. ¡Nos vemos este 14 de febrero en el Metroconcierto!”.

El propio Beéle se refirió así a la invitación para presentarse en la fiesta más importante de su ciudad natal.

“Para mí es un placer el sentir hoy en día el calor de Barranquilla tan fuerte con mi música, a donde quiera que vaya, a donde quiera que voy, a cualquier cuadra, por allá, en cualquier barrio, siempre está sonando mi música. Y bueno, yo creo que ese es el mayor orgullo que se puede llevar cualquiera que nace en Barranquilla, de poder ser amado por su propia gente”, manifestó.