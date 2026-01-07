Parque Tayrona ajustó sus tarifas para 2026: así quedaron los precios por temporada, edad y tipo de visitante

Parques Nacionales Naturales de Colombia actualizó las tarifas de ingreso al Parque Nacional Natural Tayrona para 2026 - crédito Creative Commons

Con el inicio de 2026, el ingreso a uno de los principales destinos naturales del Caribe colombiano tendrá modificaciones en sus costos. Parques Nacionales Naturales de Colombia oficializó una actualización en las tarifas de acceso al Parque Tayrona, medida que entró en vigencia desde el 1 de enero y que aplica de acuerdo con la categoría del visitante, la temporada y el sector del área protegida.

La decisión quedó establecida mediante la Resolución 551 del 19 de diciembre de 2025, expedida por la autoridad ambiental, en la que se fijan los nuevos valores de ingreso para los parques nacionales naturales del país. En el caso del Tayrona, los incrementos oscilan entre el 2,9% y el 6,1%, con ajustes diferenciados para residentes locales, visitantes nacionales y extranjeros.

La actualización tarifaria se da en un contexto de aumento generalizado de precios en distintos bienes y servicios, incluido el acceso a atractivos turísticos. El Parque Nacional Natural Tayrona, ubicado en jurisdicción de Santa Marta y el departamento del Magdalena, se mantiene como uno de los ecosistemas con mayor afluencia de visitantes en Colombia, lo que lo convierte en un referente dentro de las áreas protegidas administradas por el Estado.

Tarifas diferenciadas según el visitante

Parques Nacionales Naturales de Colombia estableció que las tarifas de ingreso al Tayrona para 2026 se aplican según la edad, la condición de residencia y la temporada turística. Para colombianos, extranjeros residentes en el país o miembros de la Comunidad Andina de Naciones, los valores quedaron definidos de la siguiente manera.

En el caso de los menores de 25 años, el ingreso en temporada baja tendrá un costo de $27.500, lo que representa un aumento del 5,8% frente al año anterior. En temporada alta, la tarifa será de $30.500, con un incremento del 5,2 %, mientras que el acceso por el sector Bahía Concha costará $15.000, correspondiente a un alza del 3,4%.

Para los mayores de 25 años dentro de esta misma categoría, la tarifa en temporada baja será de $36.500, con un aumento del 4,3%. En temporada alta, el valor asciende a $43.000, lo que equivale a un incremento del 4,9%, y para Bahía Concha el costo será de $26.000, con una variación del 4 %.

Ajustes para visitantes extranjeros y nacidos en Santa Marta

Los extranjeros no residentes en Colombia ni miembros de la Comunidad Andina de Naciones también tendrán nuevas tarifas para el ingreso al Parque Tayrona. En temporada baja, el valor será de $81.000, con un aumento del 4,5%, mientras que en temporada alta el costo se fijó en $96.500, equivalente a un alza del 4,9%. Para el sector Bahía Concha, la tarifa será de $43.500, el incremento más alto registrado, con un 6,1%.

Por su parte, los nacidos en Santa Marta contarán con tarifas diferenciadas, tanto por edad como por temporada. Para los menores de 25 años, el ingreso en temporada baja tendrá un costo de $13.500, con un aumento del 3,8%. En temporada alta, la tarifa será de $30.500, lo que representa un incremento del 5,2%, y para Bahía Concha el valor será de $11.500, con un alza del 4,5%.

En el caso de los mayores de 25 años nacidos en Santa Marta, la tarifa en temporada baja será de $18.000, correspondiente a un aumento del 2,9%, el más bajo dentro de los ajustes establecidos. En temporada alta, el ingreso costará $43.000, con un incremento del 4,9%, y para Bahía Concha se mantendrá el valor de $11.500, también con un aumento del 4,5%.

Costos adicionales y cierres programados

Además de las tarifas de ingreso peatonal, Parques Nacionales Naturales de Colombia definió los valores para el ingreso y parqueadero de vehículos dentro del Parque Nacional Natural Tayrona. Para 2026, los costos serán de $21.000 para automóviles, $54.000 para vehículos colectivos, $113.000 para buses y busetas, y $14.500 para motocicletas.

De manera complementaria, la entidad confirmó que el parque tendrá cierres temporales en tres periodos del año, con el fin de permitir que las comunidades indígenas realicen rituales de renovación ambiental. Estos cierres están programados del 1 al 15 de febrero, durante la época de Kugkui Shikasa; del 1 al 15 de junio, correspondiente a la época de Saka Juso; y del 19 de octubre al 2 de noviembre, durante la época de Nabbatashi.

Durante estas fechas, el acceso al Parque Nacional Natural Tayrona permanecerá restringido para visitantes, en cumplimiento de los acuerdos establecidos con los pueblos indígenas que habitan y protegen este territorio. Las autoridades reiteraron que estas medidas hacen parte de la gestión integral del área protegida y de las disposiciones vigentes para el año 2026.