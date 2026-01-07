Gustavo Petro y Donald Trump tuvieron una conversación telefónica en medio de tensiones: “Restablecí comunicación por primera vez”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendría pensado llevar a cabo una intervención militar en Colombia - crédito Juan Cano/Presidencia y Alex Brandon/AP

En medio de las tensiones que hay entre el Gobierno de Colombia y el de Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro y el jefe de Estado norteamericano tuvieron una llamada telefónica. De acuerdo con Rtvc, el primer mandatario colombiano se contactó con él desde la Casa de Nariño, según indicaron desde la Oficina de Presidencia.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, citado por Caracol Radio, el diálogo entre los jefes de Estado se basó en el respeto y se enfocó en las diferencias entre las administraciones, abordando temáticas como la lucha contra las drogas y la seguridad en la frontera.

El ambiente de tensión entre ambos gobiernos empeoró debido a las decisiones que podría tomar Trump en contra de Colombia, donde podría llevar a cabo una intervención militar como la que hizo en Venezuela, en la que se adelantó la captura del dictador Nicolás Maduro.

El presidente Gustavo Petro conversó con el presidente Donald Trump en medio de tensiones - crédito Redes sociales/X

Esto conversaron los jefes de Estado

Ahora bien, ante una multitud de ciudadanos en la plaza de Bolívar de Bogotá, donde se llevó a cabo el evento “Colombia ¡por la soberanía y la democracia!”, el presidente Petro dio a conocer lo que conversó con su homólogo en Estados Unidos. Indicó que, previo a subirse a la tarima, ya tenía planeada una declaración que tuvo que cambiar.

“La defensa fundamental la hace el pueblo en Colombia y esa es la idea, dar instrucciones sobre cómo se hace esa defensa. Pero, en medio del debate (…) que se ha desatado, hoy traía un discurso y tengo que dar otro (…). El primer discurso era bastante duro”, dijo.

El cambio de su discurso y su llegada tarde al evento se debió, justamente, a la llamada que tuvo con Trump, que duró al menos una hora, según detalló. En el diálogo, abordaron dos temas específicos (la situación en Venezuela y el narcotráfico) y Petro pidió que se reanudaran las comunicaciones. “Hoy hemos hablado por teléfono por primera vez desde que es presidente. En la conversación toqué dos temas, para no alargarme, le dije, y una solicitud: se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidente. Si no se dialoga, hay guerra (…). Lo que sucedió hoy, después de mucho tiempo, es que hablamos, y restablecí comunicación por primera vez”, indicó.

El presidente Petro aseguró que le presentó cifras de lucha contra el narcotráfico a Donald Trump - crédito Armada Nacional de Colombia/Reuters

Informó que en la conversación presentó las cifras que demuestran los logros de su administración en la lucha contra las drogas y que expuso nexos entre políticos con el flagelo: “Le dije: ‘Muchos de los políticos que han llegado aquí al estado de La Florida y Washington tienen relaciones con el narcotráfico’”.

El presidente Donald Trump se pronunció sobre la conversación que tuvo con el mandatario colombiano, asegurando que buscarán encontrarse presencialmente.

“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia están realizando los arreglos necesarios. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D. C.”, señaló.

Donald Trump se refirió a la conversación que tuvo con el presidente Gustavo Petro - crédito Donald Trump/Truth Social

Las advertencias de Donald Trump a Gustavo Petro

El presidente norteamericano ha advertido en varias oportunidades que tiene a Colombia bajo la lupa, debido a que es un país productor de cocaína que se exporta en gran cantidad a su territorio y a otros países del mundo. En sus últimas declaraciones sobre el tema, envió un mensaje directo al mandatario colombiano, asegurando que debería estar preparado.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a un periodista sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y reitera sus acusaciones sobre la producción de cocaína - crédito redes sociales

“Tiene fábricas de cocaína, tiene fábricas dónde hace cocaína, y sí, creo que voy a seguir con mi primera declaración. Está haciendo cocaína y la está enviando a Estados Unidos. Se tiene que cuidar su trasero”, dijo Trump en una rueda de prensa.

En una comunicación oficial ante los medios de comunicación otorgada en diciembre de 2025, Donald Trump indicó que cualquier país que esté involucrado en el narcotráfico y que con ese negocio afecte directamente a su país y ponga en riesgo sus intereses, puede ser blanco de ataques por parte de su Gobierno. Incluyó entonces a Colombia.

“Colombia está fabricando cocaína. Tienen fábricas enteras de cocaína. Y luego nos venden la cocaína. Agradecemos mucho eso, pero sí. Cualquiera que haga eso y lo venda en nuestro país está sujeto a ataque”, dijo el jefe de Estado norteamericano en su momento.

El presidente de Estados Unidos indicó que en Colombia se fabrica cocaína que es vendida en su territorio - crédito Redes sociales/X

El primer mandatario colombiano se pronunció al respecto, instando al presidente de Estados Unidos a no tomar acciones contra el territorio. Solicitó, más bien, que visite el país para que participe en la destrucción de laboratorios de procesamiento de cocaína. Indicó que, de ignorar sus declaraciones, y de atacar el país, podría desatarse una guerra.

“Venga conmigo y le enseño como se destruyen, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”, aseveró.

El presidente Gustavo Petro invitó a Donald Trump a Colombia para que participe en la destrucción de laboratorios de cocaína - crédito @petrogustavo/X