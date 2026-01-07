Colombia

Dane revela que las exportaciones de Colombia cayeron 2,7% en noviembre, por menor demanda de combustibles

El valor de las ventas externas colombianas en noviembre de 2025 alcanzó los US$4.016 millones, marcado por una significativa reducción en el segmento de combustibles y productos extractivos, aunque otros sectores exhibieron dinámicas diferenciadas

Exportaciones clave como café, flores, banano, plátano, aguacate y limón Tahití podrían ingresar sin aranceles a Estados Unidos. - crédito Mincit

Según el último reporte entregado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), las exportaciones colombianas tuvieron una disminución interanual de 2,7%. Esto representa que las ventas al exterior de la nación alcanzaron los US$4.01,6 millones.

El Dane concluye que este comportamiento del sector exportador se debe a las dinámicas diferenciadas en los principales grupos de productos y por variaciones relevantes según el mercado de destino y la fecha de embarque.

Por ejemplo, el informe detalla que las ventas de combustibles y productos de industrias extractivas cayeron un 26%, lideradas por retroceso en la exportación de hulla, coque y briquetas (-47.4%)

En contraste, el grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas creció un 39,8% anual. El impulso se vio marcado por el incremento en exportaciones de café sin tostar (84,4%) y bananos (37,1%).

En cuanto a los sectores de manufactura, estos presentaron un crecimiento anual de 11,5%, destacando la venta de maquinaria y el equipo de transporte (25,5%) y productos químicos (11,5%).

Según la fecha de embarque, el 65,9% del valor declarado se embarcó en el propio mes de noviembre. Mientras tanto, algunos productos específicos (como las flores, banano, carbón) mostraron rezagos y diferencias en los meses de embarque respecto a la declaración.

El valor acumulado de exportaciones en enero-noviembre de 2025 alcanzó US$45.655,2 millones FOB, logrando un crecimiento interanual del 1,3%- crédito DANE

Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas. Pese a los aumentos de los aranceles y las dinámicas de mercado impuestas en los últimos meses por el presidente de EE.UU, Donald Trump, 27,1% del valor exportado de Colombia corresponde a esa nación.

El destino de las ventas colombianas en el exterior que le sigue al gigante norteamericano según el listado entregado por el Dane es Panamá (8,7%). Mientras tanto, las ventas en Turquía y Corea del Sur registraron marcados descensos, afectando la variación global.

Las conclusiones del Dane sobre el rezago en las exportaciones

El Dane argumentó que el comercio exterior colombiano mostró cierta resiliencia pese a la caída de productos extractivos clásicos (como las flores y el banano), compensada por la expansión de exportaciones agroindustriales y algunas manufacturas.

Por otro lado, los destinos de exportación presentaron un dinamismo que no se había evidenciado, con mercados tradicionales estables (como lo es EE. UU. y algunas naciones europeas) y nuevas oportunidades detectadas en socios como Canadá y los Países Bajos.

Los datos de exportaciones a Estados Unidos concuerdan con las tendencias que estaban presentándose por parte de la Cámara Colombo Americana (Amcham) en los meses de octubre de 2025.

Esto consolida un gran porcentaje de participación de EE. UU. en las ventas colombianas en el exterior con un peso determinante en exportaciones y las remesas.

El comportamiento de las exportaciones colombianas durante los últimos años

Según datos entregados por la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), para 2024 las exportaciones colombianas cerraron con una ligera caída del 0,4% en valor. Todo esto fue impulsado por la disminución de productos tradicionales como la hulla, el carbón y el petróleo.

Al igual que en el reporte entregado por el Dane para noviembre de 2025, durante 2024 hubo crecimiento en el mercado de exportaciones de productos no tradicionales como las legumbres, frutas, café, té, cacao y el oro.

Sin embargo, en ambos casos, tanto en 2025 como en 2024, esos crecimientos no compensaron de forma total las caídas de las ventas de productos tradicionales en el exterior.

Los productos agropecuarios, alimentos y bebidas destacaron con un alza del 39,8% en exportaciones, liderados por café, banano y aceite de palma - crédito DANE

El pronóstico para las exportaciones de 2026 en Colombia

Analdex aseguró que el crecimiento del sector exportador del país va a depender exclusivamente del sector agroindustrial. Esto se debe a que se necesita aprovechar la oportunidad de crecimiento en la venta de productos de este sector, los cuales no suelen ser el fuerte del país.

El gremio espera que se exploren mercados como Asia y África, los cuales tienen un margen de crecimiento mayor que otros ya consolidados, como lo es Europa y Estados Unidos.

