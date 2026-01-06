El pasaporte colombiano sube de precio en 2026 debido al nuevo aumento del impuesto de timbre: así quedaron los valores

El pasaporte colombiano continúa siendo un documento indispensable para quienes desean acceder a experiencias, oportunidades laborales o educativas y conexiones internacionales - crédito Colprensa

El inicio de 2026 llegó con un aumento en el valor del pasaporte colombiano, una noticia relevante para las personas que planean viajar fuera del país por turismo, negocios, estudios o cualquier otra razón. Según comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, la actualización del impuesto de timbre encareció este documento, que se mantiene como un requisito esencial para los ciudadanos que buscan cruzar fronteras.

Dicho ajuste afecta tanto a quienes tramitan el pasaporte por primera vez como a quienes deben renovarlo, y está vigente aunque el decreto anual que formaliza el alza aún no ha sido expedido oficialmente.

El aumento del impuesto de timbre fue de $4.000, lo que llevó el valor final del pasaporte a montos más altos respecto a 2025. En la capital, Bogotá, la estructura actual de precios para el trámite quedó así, según la Cancillería:

Pasaporte ordinario: $111.000 (tarifa base) + $79.000 (impuesto de timbre) = $190.000.

Pasaporte ejecutivo: $244.000 (tarifa base) + $79.000 (impuesto de timbre) = $323.000.

Pasaporte de emergencia: $192.000 (no aplica impuesto de timbre).

El ajuste en las tarifas refleja los cambios administrativos y tributarios que inciden directamente en la planeación de viajes internacionales para los ciudadanos en 2026 - crédito Luisa González/Reuters

Los valores rigen para trámites hechos en las oficinas expedidoras de Bogotá. El pasaporte de emergencia mantiene su precio porque responde a situaciones excepcionales y no está gravado con el impuesto de timbre.

Mientras tanto, en otras ciudades del país, las tarifas varían por la suma de un impuesto departamental adicional. Las bases establecidas por la Cancillería de Colombia son:

Pasaporte ordinario: $190.000 + impuesto departamental.

Pasaporte ejecutivo: $323.000 + impuesto departamental.

Pasaporte de emergencia: $192.000 + impuesto departamental.

Cada departamento fija el valor de su impuesto, por lo que la cifra total solo se puede consultar en la respectiva Gobernación.

Tarifas específicas en Medellín y Antioquia

En el caso de Medellín, la tarifa del pasaporte ordinario para 2026 es de cerca de $308.000 (suma de la tarifa base nacional y el impuesto departamental), mientras que el pasaporte ejecutivo cuesta entre $477.000 y $495.000, dependiendo de la fecha y el ajuste mensual realizado por la Gobernación de Antioquia.

Para conocer el valor exacto al momento de la cita, la Cancillería recomienda consultar la Sede Electrónica de Antioquia (https://sedeelectronica.antioquia.gov.co) o el portal de pasaportes del departamento (https://pasaportes.antioquia.gov.co).

En Antioquia, el pasaporte ordinario se ubica en $310.000 y el ejecutivo en $443.000.

Los aeropuertos de Antioquia son claves para los viajes internacionales - crédito Aeropuerto de Rionegro

Precios del pasaporte colombiano en el exterior

Para los que residen fuera de Colombia, el costo del pasaporte para 2026 se mantiene sin cambios según la información de la Cancillería:

Pasaporte ordinario: Europa y Cuba: EUR60,00. Resto del mundo: USD82,00.

Pasaporte ejecutivo: Europa y Cuba: EUR120,00. Resto del mundo: USD167,00.

Pasaporte de emergencia: Europa y Cuba: EUR86,00. Resto del mundo: USD123,00.

Pasaporte fronterizo (solo en consulados fronterizos con Colombia): USD28,00

Las tarifas aplican para trámites en consulados y embajadas, y pueden variar de acuerdo con el tipo de cambio vigente.

Descuentos y gratuidad en el trámite

Como se recordará, 2026 será un año electoral en Colombia, con votaciones para Cámara y Senado y al menos una vuelta presidencial. Los que participen en estos procesos y presenten el certificado electoral al momento de la cita pueden acceder a un 10% de descuento en el trámite del pasaporte, según el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Además, existen grupos que pueden obtener el documento de forma gratuita:

Personas clasificadas en los grupos A y B del Sisbén.

Ciudadanos que requieren tratamiento médico especializado fuera del país.

Personas con discapacidad.

Adultos mayores de 62 años.

Menores de 25 años con planes de estudios en el extranjero.

Niños en situación de adoptabilidad a cargo del Icbf.

Quienes viajan por razones de salud de un familiar.

Trabajadores con contrato acreditado en el exterior.

Miembros de delegaciones deportivas, culturales, artísticas, científicas o tecnológicas.

Proceso para tramitar el pasaporte en Bogotá y Medellín

El trámite del pasaporte en Bogotá debe hacerse de forma virtual por medio del portal oficial de la Cancillería (https://agendacitas.cancilleria.gov.co/agendamiento-citas/agendamiento/agendamiento.xhtml). El proceso no tiene costo y se efectúa sin intermediarios. Los pasos incluyen:

Ingresar al sitio web y autorizar el uso de datos personales. Seleccionar la opción para agendar cita y la oficina preferida. Completar el formulario con datos personales y elegir fecha y hora. Confirmar la cita mediante correo electrónico. Acudir el día asignado con la documentación correspondiente.

Para tramitar el pasaporte por primera vez se requiere la cédula original y asistir personalmente a la cita agendada por internet - crédito Cancillería de Colombia

La entrega del nuevo pasaporte se hace en alguna de las tres oficinas expedidoras de Bogotá. Al recibirlo, el sistema cancela automáticamente el pasaporte anterior.Por su parte, en Medellín, el procedimiento inicia en la Sede Electrónica de Antioquia. Es necesario pagar el valor correspondiente antes de agendar la cita en una oficina de la Gobernación de Antioquia. Para el trámite, se debe presentar la cédula de ciudadanía original y acudir de manera presencial para la toma de fotografía y huellas.

El pago se hace el mismo día en que se genera la referencia, mediante tarjetas asociadas a la red Visa y MasterCard en la oficina, en cajeros automáticos de Servibanca o por PSE para los que tengan cuenta bancaria en Colombia habilitada para pagos electrónicos.

El impacto del ajuste en el impuesto de timbre

Se debe tener en cuenta que el impuesto de timbre es un gravamen estatal que se suma al costo base del pasaporte y se actualiza cada tres años, según lo establece el Estatuto Tributario. La contribución, administrada por la Dian, grava actos y documentos oficiales, incluyendo la expedición y renovación del pasaporte.

El pago debe hacerse el mismo día que se genera la referencia, de lo contrario el sistema exige una nueva, lo que puede retrasar el proceso.