Ocultar la placa del carro o la moto en Colombia podría terminar en multa e inmovilización del vehículo; estas son las sanciones

Placa de vehículo en Bogotá, Colombia - crédito Secretaría de Movilidad Medellín

Tapar, alterar o dificultar la visibilidad de la placa de un vehículo en Colombia puede generar sanciones económicas e incluso la inmovilización del automotor durante 2026. Las autoridades de tránsito mantienen controles sobre esta práctica, considerada una infracción dentro del Código Nacional de Tránsito por impedir la correcta identificación de carros y motocicletas en las vías del país.

Según información divulgada por Revista Semana, la normativa colombiana establece que las placas deben permanecer visibles y en óptimas condiciones mientras el vehículo circule por calles y carreteras.

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La ley prohíbe modificar, cubrir o alterar las placas de vehículos bajo cualquier circunstancia.

La restricción aplica tanto para motocicletas como para carros particulares, vehículos de carga y automotores de servicio público.

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La restricción aplica tanto para motocicletas como para carros particulares, vehículos de carga y automotores de servicio público - crédito Ventanilla Única de Servicios

El objetivo de la norma es permitir que las autoridades puedan identificar correctamente cada vehículo registrado dentro de las bases de datos oficiales del país.

Además, las placas son fundamentales para procesos relacionados con controles de tránsito, seguridad vial, comparendos electrónicos e investigaciones judiciales.

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La infracción está contemplada dentro del Código Nacional de Tránsito y puede ser aplicada incluso cuando la placa esté parcialmente cubierta o manipulada.

La Ley 769 de 2002 establece que la identificación del vehículo no puede ocultarse mediante cintas, plásticos, accesorios, objetos o cualquier otro elemento que dificulte su lectura.

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También puede ser sancionado un conductor que ensucie deliberadamente la placa con barro, pintura o residuos para evitar que sea reconocida por cámaras o agentes de tránsito.

Las autoridades consideran estas prácticas como una falta que afecta la identificación plena del automotor.

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Ocultar la placa está relacionado con la infracción B03 del Código Nacional de Tránsito colombiano.

Esa conducta permite que los agentes de tránsito impongan comparendos a los conductores que incumplan la obligación de mantener visible la identificación del vehículo.

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El control sobre esta práctica ha tomado relevancia debido al aumento de casos en los que algunos conductores intentan evadir sanciones, cámaras de fotomultas o controles de movilidad alterando las placas.

Retenes de movilidad en Colombia | Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Según las autoridades, cualquier modificación que impida la lectura correcta de números o letras puede derivar en sanciones inmediatas.

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Las multas por ocultar o alterar la placa pueden oscilar entre 330.000 y 350.000 pesos durante 2026.

La sanción económica equivale aproximadamente a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes, aunque el valor puede variar dependiendo de actualizaciones salariales o ajustes aplicados en cada ciudad.

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Además del comparendo, las autoridades de tránsito pueden ordenar la inmovilización inmediata del vehículo.

En esos casos, el automotor es trasladado a patios oficiales mientras se adelantan los procedimientos administrativos correspondientes.

La inmovilización del vehículo puede aumentar considerablemente los costos para el conductor.

A la multa inicial se suman gastos relacionados con el servicio de grúa y los cobros diarios de parqueadero en los patios autorizados.

Eso significa que el valor final de la sanción puede terminar siendo mucho mayor al comparendo inicial impuesto por las autoridades.

Las autoridades de tránsito han insistido en que los conductores deben verificar constantemente el estado físico de las placas para evitar sanciones.

También recuerdan que las placas deterioradas, dobladas o ilegibles pueden generar inconvenientes similares durante operativos de control vial.

El Código Nacional de Tránsito exige que la placa permanezca completamente visible y en buen estado mientras el vehículo esté circulando.

La medida busca fortalecer los mecanismos de identificación de automotores y facilitar las labores de vigilancia y control en las carreteras y ciudades del país.

Por eso, las autoridades recomiendan evitar cualquier elemento decorativo o accesorio que pueda tapar parcial o totalmente la identificación del vehículo.

En medio de los operativos de tránsito que se realizan en diferentes regiones de Colombia, este tipo de infracciones continúa siendo una de las conductas más vigiladas por los agentes encargados de la movilidad.