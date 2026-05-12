Colombia

Álvaro Uribe reaccionó a archivos sobre ovnis revelados en Estados Unidos durante charla con Westcol

El expresidente habló sobre fe, ciencia y fenómenos extraterrestres luego de una pregunta del streamer sobre documentos desclasificados en EE. UU

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- crédito Álvaro Uribe Vélez/YouTube
- crédito Álvaro Uribe Vélez/YouTube

Una conversación entre Álvaro Uribe Vélez y el streamer Westcol terminó girando hacia los fenómenos extraterrestres y los archivos sobre ovnis revelados recientemente en Estados Unidos. El momento ocurrió durante una transmisión desde El Ubérrimo, donde el creador de contenido sorprendió al exmandatario con preguntas relacionadas con fenómenos anómalos y supuestos encuentros extraterrestres.

Según información publicada por Revista Semana, Westcol mencionó durante la charla los documentos desclasificados en Estados Unidos sobre fenómenos aéreos no identificados y le preguntó directamente al expresidente colombiano si alguna vez conoció situaciones similares durante su paso por el poder.

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El streamer hizo referencia a los archivos sobre fenómenos no identificados que comenzaron a conocerse tras iniciativas impulsadas en Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump.

“¿Se tuvo algún acercamiento con algo así, que le dijeran algo extraterrestre, o algo así, o nunca?”, preguntó Westcol durante la transmisión.

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El creador de contenido también recordó que en los últimos meses se han divulgado documentos relacionados con supuestos fenómenos extraños registrados en territorio estadounidense, tema que ha vuelto a despertar interés en redes sociales y plataformas digitales.

El Pentágono comienza a publicar nuevos archivos sobre ovnis y afirma que el público puede sacar sus propias conclusiones.

La respuesta de Álvaro Uribe tomó un rumbo más filosófico y religioso que político.

El expresidente aseguró que es creyente y habló sobre cómo la ciencia ha cambiado la manera en que las personas entienden la fe y el origen de la humanidad.

“Hombre, yo soy creyente”, respondió Uribe durante la conversación.

Posteriormente, el exmandatario reflexionó sobre los avances científicos y la evolución del conocimiento humano, señalando que actualmente existen más explicaciones sobre el planeta y la humanidad que décadas atrás.

“Antes todo era el paraíso, Adán y Eva, tal y tal cosa; hoy la ciencia conoce mucho de la evolución del planeta, el ser humano, todo. Hoy es más difícil la fe”, expresó.

La conversación se viralizó rápidamente en redes sociales debido al contraste entre temas políticos y referencias a extraterrestres y ovnis durante la entrevista.

El tema surgió luego de que en Estados Unidos se reactivara el debate sobre los llamados FANI, sigla utilizada para referirse a Fenómenos Anómalos No Identificados.

Ese concepto reemplazó progresivamente el término ovni y es usado oficialmente por agencias estadounidenses para describir objetos o fenómenos observados en el cielo que aún no tienen explicación definitiva.

Westcol y el expresidente Álvaro Uribe Vélez comieron chicharrón, empanadas y aguardiente - crédito Westcol
Westcol y el expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito Westcol

Las autoridades de Estados Unidos han reconocido que varios casos relacionados con fenómenos aéreos continúan bajo investigación.

Además, el gobierno estadounidense ha venido adelantando procesos de revisión y desclasificación de archivos históricos relacionados con estos episodios.

Parte de esos documentos fueron divulgados luego de iniciativas oficiales orientadas a revisar información almacenada por agencias de defensa y seguridad nacional.

En medio de ese contexto, las declaraciones de Westcol y Álvaro Uribe generaron múltiples reacciones en plataformas digitales, especialmente por el tono inesperado de la conversación.

El encuentro entre el streamer y el expresidente abordó inicialmente temas políticos, pero terminó derivando hacia discusiones sobre ciencia, religión y vida extraterrestre.

La entrevista también volvió a poner sobre la mesa el interés que siguen generando los archivos desclasificados en Estados Unidos relacionados con fenómenos anómalos no identificados.

Aunque las autoridades estadounidenses han aclarado que gran parte de los casos todavía no tiene explicación concluyente, el tema continúa despertando curiosidad entre científicos, políticos, creadores de contenido y usuarios en redes sociales.

Mientras tanto, el fragmento protagonizado por Uribe y Westcol sigue circulando ampliamente en internet, donde miles de usuarios comentaron la respuesta del expresidente sobre la relación entre la fe y los avances de la ciencia.

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