Colombia

Iván Cepeda defendió la Paz Total y aseguró que “nunca” se arrepentirá de participar en diálogos con grupos armados

El candidato presidencial respondió a las críticas por su papel en las negociaciones impulsadas durante el Gobierno Petro y reivindicó su trabajo en procesos de paz en Colombia

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Iván Cepeda, candidato presidencial por el Pacto Histórico| REUTERS/Nathalia Angarita
Iván Cepeda, candidato presidencial por el Pacto Histórico| REUTERS/Nathalia Angarita

El candidato presidencial Iván Cepeda salió nuevamente en defensa de la Paz Total y de su participación en los distintos procesos de negociación con grupos armados ilegales en Colombia. Desde Bolívar, el aspirante del Pacto Histórico aseguró que no se arrepiente de haber impulsado diálogos de paz y afirmó que continuará trabajando por ese propósito político.

Según información revelada por Revista Semana, Cepeda respondió a los cuestionamientos que ha recibido desde sectores de oposición, donde lo señalan de haber participado en una estrategia que, según críticos, terminó fortaleciendo a organizaciones ilegales en varias regiones del país.

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Las declaraciones del candidato se producen en medio del debate nacional sobre los resultados de la Paz Total, la política promovida por el Gobierno del presidente Gustavo Petro para negociar con distintos grupos armados.

Iván Cepeda reconoció que ha sido señalado constantemente por su cercanía con los procesos de paz, pero sostuvo que seguirá defendiendo ese camino político.

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Iván Cepeda, candidato presidencial por el Pacto Histórico | REUTERS/Nathalia Angarita
Iván Cepeda, candidato presidencial por el Pacto Histórico | REUTERS/Nathalia Angarita

“Se me acusa con frecuencia, por parte de la extrema derecha, de haber trabajado por la paz de este país, de haber contribuido en este gobierno a sacar adelante su política, de haber participado en diálogos de paz, de haber contribuido a que se hiciera posible el Acuerdo de La Habana”, afirmó el candidato durante su intervención pública.

Cepeda también recordó su participación en los diálogos adelantados con la extinta guerrilla de las Farc y en los acercamientos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El aspirante presidencial defendió especialmente el Acuerdo de Paz firmado durante el gobierno de Juan Manuel Santos y destacó que considera esos esfuerzos como uno de los principales logros políticos de los últimos años en Colombia.

Durante el evento político realizado en Bolívar, el candidato insistió en que su postura frente a la paz no cambiará pese a las críticas que ha recibido en plena campaña presidencial.

“Quiero decir en esta plaza, que está llena de gente que ha trabajado por la paz, que nunca me arrepentiré de haber hecho posible que en Colombia se hubieran presentado diálogos y hechos de paz”, expresó Cepeda frente a sus seguidores.

Además, agregó: “Jamás me arrepiento de trabajar por la paz. Es un orgullo haber sido y ser activista de la paz en Colombia”.

Las declaraciones del candidato se conocen en un momento en el que la Paz Total continúa siendo uno de los temas más polémicos dentro del escenario electoral de 2026. Distintos sectores políticos han cuestionado los resultados de esa estrategia y aseguran que varias organizaciones criminales se fortalecieron durante los diálogos adelantados por el Gobierno nacional.

Expertos en seguridad y dirigentes de oposición han advertido que algunas estructuras ilegales aprovecharon los acercamientos para expandir su presencia territorial y aumentar economías ilícitas en diferentes departamentos del país.

Las críticas también han recaído directamente sobre Cepeda debido a su cercanía con las negociaciones y su participación activa en distintos escenarios relacionados con la política de paz impulsada por el Gobierno Petro.

Iván Cepeda, candidato presidencial por el Pacto Histórico | REUTERS/Nathalia Angarita
Iván Cepeda, candidato presidencial por el Pacto Histórico | REUTERS/Nathalia Angarita

El candidato presidencial ha dejado claro que, en caso de llegar a la Casa de Nariño, mantendría acercamientos con grupos armados ilegales, aunque bajo nuevas condiciones relacionadas con la protección de la población civil.

En recientes declaraciones, Cepeda advirtió que cualquier proceso de negociación deberá incluir compromisos concretos para frenar ataques contra civiles, homicidios, secuestros y acciones violentas en distintas regiones del país.

El tema ha tomado mayor relevancia tras los recientes hechos de violencia registrados en departamentos como Antioquia, Cauca y Norte de Santander, donde continúan operando estructuras armadas ilegales.

La discusión sobre la continuidad o no de la Paz Total se perfila como uno de los principales ejes de la campaña presidencial de 2026. Mientras algunos sectores defienden la necesidad de mantener canales de diálogo, otros consideran que la estrategia fracasó y terminó debilitando la seguridad en varias zonas del país.

Cepeda, sin embargo, insiste en que trabajar por la paz seguirá siendo parte central de su proyecto político y aseguró que no renunciará a esa postura pese a las críticas que enfrenta desde distintos sectores.

El candidato del Pacto Histórico continúa recorriendo diferentes regiones del país en medio de una campaña marcada por debates sobre seguridad, conflicto armado y negociaciones con grupos ilegales.

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