Las propuestas de los candidatos para transformar la educación en Colombia: más cobertura, IA y cambios estructurales

Expectativas sobre la educación en Colombia apuntan a mayor cobertura, mejor calidad, integración de tecnología y cierre de brechas en todo el territorio nacional. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según una recopilación de El Tiempo, los principales candidatos presidenciales han convertido la crisis educativa en un eje central de sus campañas, con propuestas divergentes en cobertura, calidad y modernización. Frente a una caída pronunciada de la matrícula, altos índices de deserción y bajos resultados en pruebas nacionales e internacionales, los programas apuestan por desde ampliar la educación superior hasta incorporar la inteligencia artificial en la enseñanza.

Iniciativas recientes del Gobierno

Durante la administración de Gustavo Petro, el foco estuvo en la educación superior. La meta oficial fue la creación de 500.000 nuevos cupos universitarios, aunque el mandatario afirmó haber alcanzado ya 400.000, cifra aún no verificada por datos oficiales hasta 2024. El programa ‘Universidad en tu Territorio’ priorizó la apertura de sedes universitarias en regiones apartadas, aunque muchas corresponden a adecuaciones de instalaciones existentes, según reportó El Tiempo.

PUBLICIDAD

El sistema educativo colombiano enfrenta baja cobertura, alta deserción y desafíos en calidad y resultados académicos. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Pacto Histórico: acceso, diversidad y memoria

La fórmula de Iván Cepeda y Aida Quilcué propone fortalecer la educación pública en todos sus niveles con mayor presupuesto, calidad e inclusión. El énfasis está en llevar la universidad a territorios rurales históricamente excluidos, mediante la creación de multicampus universitarios independientes o filiales de instituciones existentes, especialmente en regiones como Mompox.

Plantean el fortalecimiento del Sistema Educativo Indígena Propio (Seip), en reconocimiento a la diversidad cultural, y la inclusión de apartados sobre memoria histórica y liderazgo social en los textos escolares de historia de Colombia. “Sin memoria no habría reconciliación”, afirman los candidatos, según recogió el medio.

PUBLICIDAD

Defensores de la Patria: virtualidad, tecnología y articulación con el sector productivo

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo impulsan una reforma para internacionalizar la educación y conectar los programas con las demandas del sector productivo. Su propuesta incluye la creación de una universidad virtual con acceso a conectividad y computadores gratuitos, así como créditos blandos y programas de méritos para los mejores talentos.

Entre los ejes centrales está la formación en inteligencia artificial, computación cuántica y robótica, además de la capacitación de cien mil jóvenes rurales en emprendimiento, con acceso a crédito y mentoría. Proponen fortalecer la evaluación docente y fomentar la inversión privada en ciencia y tecnología.

PUBLICIDAD

Cepeda apuesta por fortalecer la educación pública y la inclusión; De la Espriella propone virtualidad y formación tecnológica. - crédito Visuales IA

Centro Democrático: libertad de elección y formación dual

La fórmula de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo prioriza la libertad de elección entre colegios públicos y privados de calidad, con la entrega de 150.000 bonos educativos para los más vulnerables y 187.000 cupos gratuitos en colegios en concesión. El plan incluye la consolidación de supercolegios públicos de excelencia, la actualización de programas en inteligencia artificial y la promoción de liderazgo escolar.

Plantean reformar el Icetex para que los créditos solo se paguen cuando el estudiante esté empleado y en función de su salario, y rescatar el programa Colfuturo para financiar estudios de posgrado en el exterior. Prometen formar a un millón de jóvenes en habilidades digitales, ofrecer cursos gratuitos con internet incluido y articular la educación media técnica con empresas a través de formación dual desde noveno grado.

PUBLICIDAD

Dignidad y Compromiso: enfoque STEAM e integración con el mundo del trabajo

Sergio Fajardo y Edna Bonilla consideran que la transformación educativa es esencial para la movilidad social. Sus propuestas se organizan en tres ejes: ampliar el acceso a educación inicial de calidad para niños de cero a cinco años, transformar la educación básica y media con metodologías STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas), e integrar la formación técnica y universitaria con el mercado laboral.

Plantean un proyecto nacional de enseñanza de matemáticas y la conversión de las instituciones educativas en comunidades de aprendizaje, con programas de salud mental, convivencia democrática, inclusión y fortalecimiento de la educación rural y etnoeducación.

PUBLICIDAD

Valencia promueve la libertad de elección y formación digital; Fajardo impulsa enfoques STEAM; López plantea becas e innovación curricular. - crédito VisualesIA

Con Claudia Imparables: becas, infraestructura y renovación curricular

La propuesta de Claudia López y Leonardo Huerta incluye la transformación del Sena para responder a necesidades regionales, y la creación de una agencia nacional de educación, trabajo y emprendimiento que unifique el sistema posmedia. El eje central es llevar el programa ‘Todos a la U’ a nivel nacional con un millón de becas adaptadas a las necesidades regionales.

Buscan universalizar el preescolar de tres grados, renovar la infraestructura de las sedes oficiales y diseñar un plan especial para educación rural con pertinencia intercultural. Promueven una renovación curricular participativa, la integración de competencias del siglo XXI y la incorporación de la educación socioemocional y la salud mental en las políticas educativas.

PUBLICIDAD

Panorama actual: cifras y desafíos estructurales

La situación educativa es alarmante. El Tiempo detalla que la matrícula escolar disminuye a un ritmo cuatro veces superior al de la caída demográfica. Mientras en 2018 la cobertura bruta en preescolar era de 41,3%, en 2024 ese índice bajó a 38,8%. El 55% de quienes inician la primaria logran llegar hasta el último grado, pero solo la mitad de los jóvenes en edad de cursar décimo y once están dentro del sistema.

En educación superior, más de la mitad de los matriculados no se gradúa, con una tasa acumulada de 44,22% según el Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior (Spadies).

PUBLICIDAD

Los resultados en calidad tampoco mejoran. Las pruebas Saber muestran estancamiento, y en las pruebas Pisa de 2022, Colombia quedó por debajo del promedio mundial en matemáticas, lectura y ciencias. El Banco Mundial estima que dos de cada tres niños menores de 10 años no logran comprender textos adecuados para su edad.