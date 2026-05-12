Grupo inversor internacional estaría interesado en comprar Independiente Medellín, que estableció un principio de acuerdo con Leonel Álvarez

Un grupo inversor de Dubai habría mostrado interés en el DIM, mientras Leonel Álvarez está cerca de volver a ser su DT - crédito DIM/AFP

La crisis institucional y deportiva de Independiente Medellín podría entrar en un punto de quiebre definitivo. En medio del ambiente tenso que rodea al club antioqueño tras los graves incidentes ocurridos en la Copa Libertadores 2026, apareció un nuevo actor que podría cambiar el futuro de la institución: AFKR Capital, grupo inversor interesado en comprar al Poderoso de la Montaña. Al mismo tiempo, el equipo ya habría establecido un principio de acuerdo con Leonel Álvarez para que asuma nuevamente como director técnico y trate de recomponer el rumbo de la escuadra roja.

La información fue revelada en Blu Radio, donde aseguraron que ya existen contactos formales con AFKR Capital. Según explicaron, el grupo inversor solicitó los ejercicios contables correspondientes entre 2023 y 2025 para empezar a valorar económicamente al club y analizar la viabilidad de una eventual compra.

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“Hay una empresa llamada AFKR Capital, es un grupo inversor, el representante tiene asiento en Dubái, no necesariamente de patrimonio árabe. Piden que si está dispuesto a vender al Medellín, han pedido ejercicios contables de 2023 a 2025 y de esa manera valorar la cifra que se podría pagar por ese club”, indicó Javier Hernández Bonnet en su intervención radial.

AFKR Capital se presenta como una firma de asesoría corporativa e inversiones con sede en Dubái - crédito AFKR Capital

AFKR Capital: a qué se dedica la empresa y cuál es su origen

Es una firma de asesoría corporativa e inversiones con sede en Dubái, enfocada en conectar inversionistas con empresas y proyectos internacionales. La compañía trabaja principalmente en áreas como fusiones y adquisiciones de empresas (M&A), levantamiento de capital, asesoría financiera, estructuración de negocios, búsqueda de inversionistas, financiación de proyectos y evaluación de compañías. Además, asegura tener operaciones y redes de negocio en regiones como Medio Oriente, Europa y Asia, participando en sectores como tecnología, finanzas y oportunidades de inversión privada.

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La posible llegada de un nuevo grupo económico genera expectativa en la afición del Medellín, especialmente por el desgaste que existe actualmente con la administración de Giraldo. Muchos hinchas consideran que el club necesita un nuevo impulso institucional y financiero para competir nuevamente al más alto nivel tanto en Colombia como en el ámbito internacional.

Leonel Álvarez celebró con Medellín el título de liga en 2016, al vencer en la final al Junior de Barranquilla - crédito Colprensa

La llegada de Leonel Álvarez

Mientras se define el panorama administrativo, en el frente deportivo el Medellín también comenzó a mover fichas importantes. Tras la salida de Alejandro Restrepo de la dirección técnica, la dirigencia aceleró negociaciones con Leonel Álvarez, quien aparece como prioridad absoluta para asumir el cargo de entrenador.

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El técnico antioqueño, de 60 años, es uno de los hombres más queridos por la hinchada roja debido a su exitoso pasado en la institución. Leonel ya fue campeón con el DIM en los torneos de 2009-II y 2016-I.

De acuerdo con la información difundida por el periodista Felipe Sierra, el Medellín ya le habría enviado una oferta formal al representante del estratega y las conversaciones avanzan positivamente. Incluso, Leonel tendría prácticamente definido el cuerpo técnico que lo acompañaría en este nuevo proceso.

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A raíz de los polémicos gestos de Raúl Giraldo contra la hinchada del DIM y la reacción de la hinchada en el partido ante Flamengo, la familia del principal accionista le habría pedido vender su participación accionario en el club - crédito @PSierraR/X

Dentro del equipo de trabajo aparecen nombres como Rubén Darío Bedoya, Estéfano Álvarez, quien es hijo del entrenador, Jorge Bocanegra y Jhonny Yepes. La intención del club sería cerrar el acuerdo lo más rápido posible para empezar a estructurar el proyecto deportivo del segundo semestre.

Sin embargo, el panorama sigue siendo complejo. Medellín todavía debe afrontar los dos partidos restantes de la fase de grupos de la Copa Libertadores frente a Cusco FC y Estudiantes de La Plata, además de continuar su recorrido en la Copa Colombia, donde enfrentará a Fortaleza, Orsomarso y Cúcuta Deportivo.

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La presión sobre el equipo es máxima y cada decisión parece marcar un momento determinante en la historia reciente del club. La posible venta a AFKR Capital y el regreso de Leonel Álvarez podrían representar el inicio de una nueva era para Independiente Medellín, uno de los equipos más tradicionales del fútbol colombiano, que hoy atraviesa una de las crisis más delicadas de los últimos años.