Benfica y Sporting de Lisboa pelean un cupo a la Champions League con colombianos a bordo: Richard Ríos y Luis Suárez

Gol de Luis Javier Suárez para el empate parcial de Sporting CP ante Rio Ave. Tercer partido consecutivo marcando para el colombiano - crédito Sport TV

La pelea por los cupos a la próxima edición de la UEFA Champions League en Portugal quedó al rojo vivo y, además, tiene un fuerte sabor colombiano. A falta de una sola jornada para el cierre de la Primeira Liga, el Benfica de Richard Ríos dejó escapar una oportunidad clave tras empatar frente al Braga a dos goles, mientras que el Sporting de Lisboa de Luis Javier Suárez aprovechó el tropiezo y tomó ventaja gracias a su triunfo contra el Rio Ave 4-1.

Con esos resultados, la tabla de posiciones en el fútbol portugués está así:

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FC Porto — 33 partidos jugados, 27 victorias, 4 empates, 2 derrotas, 65 goles a favor, 18 goles en contra, diferencia de gol de +47 y 85 puntos.

Sporting CP — 33 partidos jugados, 24 victorias, 7 empates, 2 derrotas, 86 goles a favor, 24 goles en contra, diferencia de gol de +62 y 79 puntos.

Benfica — 33 partidos jugados, 22 victorias, 11 empates, 0 derrotas, 71 goles a favor, 24 goles en contra, diferencia de gol de +47 y 77 puntos.

Braga — 33 partidos jugados, 16 victorias, 10 empates, 7 derrotas, 62 goles a favor, 34 goles en contra, diferencia de gol de +28 y 58 puntos.

FC Famalicão — 33 partidos jugados, 14 victorias, 11 empates, 8 derrotas, 41 goles a favor, 29 goles en contra, diferencia de gol de +12 y 53 puntos.

Gil Vicente — 33 partidos jugados, 13 victorias, 11 empates, 9 derrotas, 47 goles a favor, 35 goles en contra, diferencia de gol de +12 y 50 puntos.

El jugador del Benfica Richard Rios celebra el 0-2 durante el partido de la Liga Protuguesa que han jugado Famalicao y Benfica, en Vila Nova de Famalicao, Portugal - crédito EFE

Programación de la última fecha

Los dos primeros (Porto, ya asegurado, y Sporting de forma parcial) van de forma directa a la fase de liga de UEFA Champions League; el tercero va a fases previas (a esta altura del torneo es Benfica); cuarto y quinto a fases previas (Braga y FC Famalicão); y el sexto, Gil Vicente, va al tercer torneo internacional en Europa, la Conference League.

La última fecha será la que dictamine cómo quedarán distribuidos los cupos del fútbol portugués a torneos internacionales. Por supuesto, clasificar de forma directa a la fase de liga es el objetivo de los equipos de los colombianos Suárez y Ríos. En la última jornada, esta es su programación:

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Sporting Lisboa vs. Gil Vicente — Domingo 17 de mayo, horario por definirse.

Estoril vs. Benfica — Domingo 17 de mayo, horario por definirse.

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Luis Javier Suárez cobrándole un penal al Benfica de Richard Reos- crédito Pedro Nunes/Reuters

Lo que necesita cada equipo para clasificar a UEFA Champions League

Si Sporting de Lisboa, el equipo de Suárez, gana, clasificará a la fase de liga de Champions League; si empata, debe esperar que Benfica no gane por más de 15 goles, y si pierde debe esperar que el equipo de Ríos no gane.

Por su parte, a Benfica, equipo de Ríos, solo le sirve ganar y esperar que Sporting pierda para quedarse con el cupo a esa fase del torneo. Perder la clasificación a la fase previa es imposible.

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Sporting de Lisboa y Benfica pelean un cupo a la Uefa Champions League de forma directa - crédito AFP/Benfica

La temporada portuguesa también confirma el gran momento del futbolista colombiano en ese país. Luis Javier Suárez y Richard Ríos se han ganado un lugar protagónico en dos de los clubes más importantes de Portugal y han sido piezas fundamentales en la lucha por los puestos europeos. Sus actuaciones incluso han despertado interés desde otras ligas del continente, especialmente por el rendimiento sostenido que ambos han mostrado durante el año.

Así, Portugal tendrá un cierre de campeonato vibrante, con Benfica y Sporting peleando punto a punto por el último cupo directo a Champions League. Y en medio de esa batalla aparecen dos colombianos que, desde distintos roles, sueñan con representar nuevamente al país en el torneo de clubes más importante del mundo.

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