Colombia

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para evitar multas este martes

El Pico y Placa modifica constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Guardar
Google icon
El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)
El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)

Antes de salir de casa, revise si su carro tiene permitido circular debido al programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa en Bogotá.

No olvide que el Pico y Placa es distinto según el día de la semana, en ocasiones por la hora y hasta el tipo de vehículo, ya sea particular, motocicleta o taxi.

PUBLICIDAD

El programa tiene como objetivo reducir la circulación de coches, en el marco de un programa integral con el fin de disminuir el tráfico vehicular, así como los altos niveles de contaminación ambiental en la ciudad.

Desde 1998 se aplica el Pico y Placa en Bogotá, es decir, suma más de dos décadas en funcionamiento. Este es el calendario de restricciones de este martes 12 de mayo, según la alcaldía de la ciudad.

PUBLICIDAD

Fecha: martes 12 de mayo de 2026.

Particulares: 1-2-3-4-5

Taxis: 1-2

Motos: No aplica

El horario de la restricción vehicular inicia a las 5:30 horas para los taxis y transporte especial, mientras que para los automóviles particulares comienza hasta las 6:00 horas. La restricción vehicular finaliza a las 21:00 horas.

Por su parte, los vehículos de carga tienen dos horarios de Pico y Placa, el primero de 6:00 horas a 8:00 horas y el segundo de 17:00 horas a 20:00 horas.

¿Cómo aplica el Pico y Placa?

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Bogotá)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Bogotá)

Así es como funciona el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.

Los vehículos particulares se dividen en dos grupos de acuerdo con el último dígito de su placa. El primero lo conformarán aquellos automóviles con terminación 1, 2, 3, 4 o 5 y el segundo los que finalicen en 6, 7, 8, 9 u 0.

Ahora, los autos particulares con terminación 1, 2, 3, 4 o 5 no circularán los días pares. Mientras que aquellos que finalicen en 6, 7, 8, 9 u 0 no podrán transitar los días impares.

Las nuevas medidas del Pico y Placa. (Infobae)
Las nuevas medidas del Pico y Placa. (Infobae)

El horario del Pico y Placa para vehículos particulares: de 6:00 horas a 21:00 horas, de lunes a viernes, a excepción de fines de semanas y días festivos.

En el caso de los taxis y vehículos de servicio de transporte especial, la prohibición vehicular es en grupo de dos: 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, 9 y 0. La restricción para estos dos tipos de automóviles cambia cada semana, por lo que es importante mantenerse actualizado.

En tanto, los vehículos de carga no tienen permitido transitar en las horas de prohibición del Pico y Placa, solo pueden los sábados, pero también condicionado al peso y antigüedad del transporte.

A diferencia de los vehículos particulares, en los taxis, de servicio de transporte especial y de carga la restricción vehicular tiene una aplicación de lunes a viernes.

¿Qué autos se salvan del Pico y Placa?

Hay formas de evitar el Pico y Placa. (Archivo)
Hay formas de evitar el Pico y Placa. (Archivo)

Se trata de los vehículos eléctricos, híbridos, cero emisiones, motocicletas, de servicio diplomático, de funerarias, de emergencia y seguridad, los que transporten a personas en condición de discapacidad, los de control de tráfico y grúas, de medios de comunicación, de autoridades judiciales, de transporte escolar, los destinados a la enseñanza automovilística y los que tengan una ocupación de tres o más personas desde el inicio y hasta el fin del viaje.

Para que tu auto se beneficie de la excepción, es decir, que no vea afectados en su circulación por el Pico y Placa, se debe de registrar previamente ante la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

Si tu automóvil no está en la lista de excepción, pero quieres que circule todos los días en Bogotá, tienes la posibilidad de aplicar al llamado Pico y Placa Solidario, un permiso que da la opción a los conductores de elegir los días, semanas o meses en los que puedes circular libremente por la ciudad a cambio de un aporte económico, el cual se destina a mejorar el Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad colombiana.

Pico y Placa Regional

Además de la restricción vehicular tradicional, en Bogotá hay uno más llamado Pico y Placa Regional, el cual aplica el último día de todos los puentes festivos en los nueve corredores de ingreso a la ciudad colombiana.

La restricción para los vehículos cuyas placas terminan en número impar es desde las 12:00 horas y hasta las 16:00 horas, mientras que para los automóviles con placas pares la prohibición comienza a las 16:00 horas y termina a las 20:00 horas.

El mapa del Pico y Placa Regional. (Archivo)
El mapa del Pico y Placa Regional. (Archivo)

Los nueve corredores de ingreso a Bogotá en el que se aplica el Pico y Placa Regional son:

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte.

Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá.

Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (avenida carrera 86).

Avenida Calle 80: desde el puente de Guadua hasta el portal 80.

Avenida Carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183.

Avenida Boyacá vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano.

Vía Suba Cota: desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170.

Vía la Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera 7.

Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida circunvalar.

Los vehículos de excepción que no aplican en el Pico y Placa Regional son los que tienen tres o más ocupantes, los de personal médico, ni los que cuenten con el Pico y Placa Solidario.

Pico y Placa: ¿Qué sanciones hay?

En el caso de violar el Pico y Placa en cualquiera de sus versiones, las autoridades de Bogotá cuentan con un sistema de sanciones económicas.

La multa durante este 2023 asciende a los 522.900 pesos colombianos, además el auto será inmovilizado, así lo señala el Código Nacional de Tránsito para la infracción C.14.

Temas Relacionados

Pico y Placa en Bogotá hoyPico y Placa en BogotáPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Conductores que manejen bajo efectos del alcohol en Colombia podrían perder la licencia y pagar multas millonarias en 2026

Las autoridades endurecieron las sanciones contra quienes conduzcan en estado de embriaguez

Conductores que manejen bajo efectos del alcohol en Colombia podrían perder la licencia y pagar multas millonarias en 2026

Ocultar la placa del carro o la moto en Colombia podría terminar en multa e inmovilización del vehículo; estas son las sanciones

Las autoridades pueden imponer comparendos de hasta 350.000 pesos a quienes alteren o tapen la identificación del automotor en 2026

Ocultar la placa del carro o la moto en Colombia podría terminar en multa e inmovilización del vehículo; estas son las sanciones

Iván Cepeda defendió la Paz Total y aseguró que “nunca” se arrepentirá de participar en diálogos con grupos armados

El candidato presidencial respondió a las críticas por su papel en las negociaciones impulsadas durante el Gobierno Petro y reivindicó su trabajo en procesos de paz en Colombia

Iván Cepeda defendió la Paz Total y aseguró que “nunca” se arrepentirá de participar en diálogos con grupos armados

Álvaro Uribe reaccionó a archivos sobre ovnis revelados en Estados Unidos durante charla con Westcol

El expresidente habló sobre fe, ciencia y fenómenos extraterrestres luego de una pregunta del streamer sobre documentos desclasificados en EE. UU

Álvaro Uribe reaccionó a archivos sobre ovnis revelados en Estados Unidos durante charla con Westcol

Procuraduría y gremios de seguridad privada acuerdan plan de choque por crisis de trámites en Supervigilancia

La mesa técnica buscará destrabar procesos represados que afectan a empresas de vigilancia, transporte de valores y monitoreo en Colombia

Procuraduría y gremios de seguridad privada acuerdan plan de choque por crisis de trámites en Supervigilancia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

Encontraron el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Álvaro Uribe recitó un poema para los despechados en el ‘stream’ con Westcol y habló de su cariño por Darío Gómez

Álvaro Uribe recitó un poema para los despechados en el ‘stream’ con Westcol y habló de su cariño por Darío Gómez

Tatán Mejía enfrentó a paisas y rolos y fue elogiado por no despreciar a la capital: “Los rolos tienen clase”

“La vida rueda rápido, mijitos”: Rigoberto Urán volvió a histórico lugar en el que empezó a creer que sí podía cumplir sus sueños

A ritmo Diomedes Díaz, Bad Bunny dedicó sentidas palabras a los colombianos: “Gracias por tanto y tanto amor”

Alexa Torrex y Tebi Bernal ya se conocían: expareja de la comediante los expuso con un video

Deportes

Estos serán los árbitros para los juegos de vuelta de cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026

Estos serán los árbitros para los juegos de vuelta de cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026

Jhon Arias es criticado en Palmeiras de Brasil: aseguran que se está “sobreprotegiendo” para la selección Colombia y el Mundial

Dónde ver la etapa 4 del Giro de Italia 2026: duro reto para Egan Bernal y los ciclistas colombianos

Grupo inversor internacional estaría interesado en comprar Independiente Medellín, que estableció un principio de acuerdo con Leonel Álvarez

Benfica y Sporting de Lisboa pelean un cupo a la Champions League con colombianos a bordo: Richard Ríos y Luis Suárez