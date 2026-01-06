Colombia

Canciller provocó una ola de críticas en su contra tras anunciar una defensa armada si EE. UU. decide intervenir: la llamaron “ridícula”

La funcionaria sostuvo que el presidente Gustavo Petro, como comandante supremo, liderará cualquier respuesta ante la hostilidad extranjera, palabras que generaron varias reacciones en contra

La ministra Rosa Yolanda Villavicencio advirtió que el Estado no cederá ante una incursión militar de Washington - crédito @MariaFdaCabal/X

Luego del pronunciamiento de la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, en el que señaló que el país ejercerá su derecho a la defensa ante una eventual agresión por parte de la administración de Donald Trump en el país, provocó una ola de rechazo por parte de varios líderes políticos en redes sociales.

Las palabras de la canciller surgieron tras los ataques verbales del mandatario estadounidense contra el presidente Gustavo Petro, en los cuales se mencionó la posibilidad de una operación militar en territorio colombiano similar a la ejecutada en Venezuela, que se ejecutó en la madrigada del 3 de enero de 2026 y en la que concluyó con la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen.

La canciller Villavicencio sostuvo que la nación posee la preparación necesaria para salvaguardar su autonomía frente a amenazas externas: “Sobre la posibilidad de una agresión a nuestro país por parte de Estados Unidos, también hemos sido claros y está en el orden internacional la defensa de nuestra soberanía. Para eso tenemos un ejército muy capacitado, muy preparado, un ejército al mando del jefe de Estado, que es el presidente Gustavo Petro, que tendrá que defender a nuestras poblaciones si se llegara a dar ese caso”.

La canciller Villavicencio apeló a la soberanía nacional para justificar el uso de la fuerza si el gobierno de Donald Trump decide actuar contra Bogotá - crédito @CancilleriaCol/X

Frente a las declaraciones de la canciller, surgieron varias críticas al respecto, una de las voces que se destacó fue la de la senadora María Fernanda Cabal, perteneciente al partido Centro Democrático, que cuestionó la formación de la ministra y el tono empleado en un asunto de tan alta sensibilidad para la estabilidad nacional.

“Esta señora a la que convirtieron en ‘canciller’ para vergüenza de un país como el nuestro no sabe qué está diciendo. ¡No sean ridículos!”, se lee en su mensaje publicado en la red social X.

La senadora María Fernanda Cabal tildó de "ridícula" la postura de la ministra Rosa Yolanda Villavicencio - crédito @MariaFdaCabal/X

Siguiendo la misma línea de críticas, la periodista y aspirante presidencial Vicky Dávila también se pronunció en contra de las declaraciones de la canciller. Para ella, las palabras de Villavicencio no solo fueron imprudentes, sino arriesgadas, pues consideraba que cualquier intento de enfrentamiento militar con Estados Unidos llevaría inevitablemente a una derrota para Colombia.

“‘Para eso tenemos un Ejército muy preparado, muy capacitado’, dice la Canciller petardo, cuando habla de una posible ‘agresión’ a Colombia por parte de EEUU. DIPLOMACIA Y LUCHA DECIDIDA CONTRA EL NARCOTRÁFICO, es el camino. En una confrontación militar nos fumigan como cucarachas (sic)”, escribió la periodista en su cuenta en X.

La líder, que competirá junto a otros candidatos en la llamada Gran Consulta por Colombia para seleccionar a un único aspirante presidencial de centroderecha, dejó clara su postura al enfatizar que, para ella, el objetivo no es una ofensiva política, sino combatir el narcotráfico en el país.

Vicky Dávila calificó de imprudentes y peligrosas las declaraciones de la canciller Rosa Villavicencio sobre la defensa militar de Colombia ante EE. UU. - crédito @VickyDavilaH/X

Asimismo, el abogado y director de la Fundación Escuela Libertad, D’mar Córdoba Salamanca, arremetió contra las declaraciones de Villavicencio. A través de un mensaje en redes sociales, calificó a la canciller de ser la peor funcionaria en la historia reciente del país.

“Según esta señora, Rosa Villavicencio, la peor canciller de la historia de Colombia; el país está listo para enfrentar a los EEUU en una guerra internacional. Tanta estupidez en un minuto (sic)”, escribió el abogado, condenando las palabras de la ministra.

El abogado D’mar Córdoba Salamanca se unió a las críticas contra la canciller Rosa Villavicencio - crédito @dmarcordoba/X

A pesar de las fuertes críticas, también hubo algunos usuarios de redes sociales que manifestaron preocupación por la posible escalada de tensiones con Estados Unidos y señalaron que las declaraciones de la canciller podrían contribuir a avivar el conflicto.

Por lo que muchos comentarios en la red social señalaron: “Uyyy esa ‘canciller’ si es demasiado bruta. Está a medio Dorito de declararle la guerra al “emperio mesmo”; “¿Qué hace la Canciller hablando de capacidades militares?”; Al optimismo de la canciller Rosa Villavicencio por el papel salvador del derecho internacional y las fuerzas militares patrias en caso de una agresión de EE.UU., va este obvio recordatorio".

Las declaraciones de la canciller Rosa Villavicencio sobre la defensa de Colombia ante una posible agresión de Estados Unidos provocaron una ola de críticas - crédito @Diegobrir/X

