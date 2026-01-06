Canciller de Colombia afirmó que el motivo de Estados Unidos para atacar a Venezuela es el petróleo: “Tiene que ver con intereses económicos”

Canciller de Colombia afirmó que el motivo de Estados Unidos para atacar a Venezuela es el petróleo - crédito Reuters

Las acciones de Estados Unidos en Venezuela desencadenaron una escalada diplomática inédita entre Washington y Bogotá, alterando una alianza militar y económica que ha perdurado durante décadas en la región.

El deterioro de las relaciones bilaterales se profundizó desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump en enero de 2025, momento a partir del cual surgieron constantes fricciones entre la Casa Blanca y el gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro, especialmente en materia de operaciones militares, comercio y política migratoria.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

En este escenario, la canciller Rosa Villavicencio atribuyó la raíz de la confrontación entre Estados Unidos y Venezuela a “intereses económicos” ligados con el control del petróleo. En declaraciones recogidas en una rueda de prensa, la ministra indicó que había enviado una nota “verbal” de protesta al gobierno estadounidense, y que mantendría un encuentro con John McNamara, encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, para manifestar su rechazo a lo que calificó como “injurias” y “amenazas” por parte de Trump.

Rosa Villavicencio expuso que la intervención militar norteamericana marca una “línea roja” en las relaciones internacionales - crédito Luisa González/Reuters

Villavicencio subrayó que “todo este conflicto tiene que ver con intereses económicos, la necesidad de petróleo para una economía fósil como la de Estados Unidos”.

Añadió que la intervención militar norteamericana marca una “línea roja” en las relaciones internacionales y denunció la histórica actuación de “Estados Unidos como un país que a lo largo de su historia ha hecho intervenciones en diferentes países en búsqueda de los recursos que necesita para su economía”.

El incremento de tensiones llegó tras la incursión militar estadounidense en Caracas, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro. En ese contexto, Trump confirmó que el derrocamiento de Maduro respondió al objetivo de “mantener el control sobre el petróleo de Venezuela”, país que, recordó, “cuenta con las mayores reservas del mundo”.

El republicano sugirió, públicamente, que replicar una operación de la misma naturaleza contra Colombia sería una posibilidad que le parecía adecuada. En declaraciones posteriores, afirmó que Gustavo Petro es “un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos”.

Frente a estas amenazas, la ministra Villavicencio aseguró que, en caso de un posible ataque contra Colombia, el ejército “defenderá la soberanía de la nación”.

Revelan el contenido de la nota de protesta enviada por la Cancillería de Colombia a Estados Unidos

El embajador García-Peña destaca la importancia de la cooperación bilateral para la estabilidad regional y la lucha contra el narcotráfico - crédito Presidencia

En una carta dirigida a Marco Rubio, secretario de Estado del país norteamericano, y revelada el martes 6 de enero de 2026, Daniel García-Peña, embajador de Colombia en EE. UU., comunicó por escrito su rechazo a los señalamientos expresados por el presidente estadounidense, subrayando el impacto negativo de este intercambio diplomático sobre el respeto entre ambos países.

Allí, el diplomático colombiano afirmó que las palabras pronunciadas en público por el Donald Trump resultan ofensivas para el mandatario colombiano y afectan la dignidad de la nación andina.

“Le escribo una vez más para expresar nuestra más enérgica protesta por los términos irrespetuosos utilizados por el presidente Donald J. Trump contra el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y por las acusaciones formuladas hoy, 4 de enero de 2026”, se lee en el documento revelado por los medios de comunicación.

En su carta, García-Peña sostiene la legitimidad democrática de Gustavo Petro y subraya la fortaleza institucional colombiana - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Inicialmente, García-Peña detalló que, a diferencia de la situación en Venezuela, el actual mandatario colombiano fue elegido por voto popular en unas elecciones “libres y transparentes” realizadas en el año 2022.

“La última declaración del presidente Trump (...) es profundamente ofensiva para el pueblo colombiano, para nuestros principios democráticos y para la Oficina de la Presidencia de la República, que encarna la dignidad, la autoridad y la plena representación del Estado”, aseveró.

Y agregó: “Las amenazas no contribuyen al respeto mutuo ni al diálogo constructivo que debe prevalecer entre naciones soberanas con el fin de encontrar las mejores vías de cooperación en las numerosas áreas en las que, durante años, hemos demostrado ser capaces de trabajar juntos con éxito para afrontar los desafíos transnacionales en beneficio de la seguridad y la prosperidad de nuestra región”.