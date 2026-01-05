Colombia

Alvin Hellerstein, juez que llevará el caso contra Nicolás Maduro en EE.UU., también había juzgado a Shakira: esta fue la razón

El juez de 91 años, que será el encargado de determinar la gravedad de los delitos imputados al dictador venezolano, resolvió una demanda por plagio contra la colombiana

crédito Captura de Pantalla
crédito Captura de Pantalla Redes sociales

El lunes 5 de enero de 2026 inició el proceso judicial contra el exdictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, que comparecieron ante un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York.

Este proceso estará a cargo del juez Alvin K. Hellerstein, de 92 años, que examinará la responsabilidad de Maduro en los delitos por conspiración de narcoterrorismo, importación y posesión de armas y dispositivos destructivos, y asociación ilícita– y el alcance geopolítico del litigio, cargos impuestos por la justicia norteamericana, tras ser capturado el sábado 3 de enero en un operativo militar en Caracas.

Con 92 años de edad, el despacho del magistrado se ha transformado en un referente nacional en litigios de gran complejidad, así como casos de disputas legales de personalidades públicas del entretenimiento.

Juicio a Maduro: quién es
Juicio a Maduro: quién es Alvin Hellerstein, el juez de 92 años que estará a cargo del proceso en Nueva York

Uno de los casos que el juez Hellerstein abordó en su trayectoria judicial fue con la cantante colombiana Shakira, que fue acusada de plagio por el compositor dominicano Ramón Arias Vásquez, autor de la canción Loca con su Tíguere, recordando que en 2010 la artista latinoamericana lanzó el tema musical Loca.

Cómo fue el proceso judicial contra Shakira

En su momento, Arias alegó que la versión de “Loca” grabada por Shakira en 2010, y basada en la interpretación de “El Cata”, utilizaba partes sustanciales de su obra sin autorización. La demanda fue presentada por la discográfica Mayimba Music, que tenía los derechos sobre la canción original de Arias.

El caso se llevó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Alvin Hellerstein fue el juez asignado siguiendo el proceso habitual de distribución de casos en ese tribunal.

Con estrellas del pop y
Con estrellas del pop y festivales colectivos, el inicio del año musical mostró un Perú preparado para producciones de gran escala y para recibir giras que apuntaron directamente a escenarios multitudinarios. (Instagram)

En 2014, el juez concluyó que la versión en español interpretada por Shakira era una copia ilegal de “Loca con su Tíguere”, una canción compuesta por el dominicano Ramón Arias Vásquez. Se determinó que tanto la versión de Shakira como la del artista Edward Bello Pou, conocido como “El Cata”, infringían los derechos de autor de Arias.

En ese primer fallo, Hellerstein responsabilizó también a las compañías Sony/ATV Latin y Sony/ATV Discos por la distribución de las canciones consideradas infractoras.

Posteriormente, durante la fase de revisión, el magistrado detectó irregularidades en las pruebas aportadas por la parte demandante, Mayimba Music. Se descubrió que la cinta presentada como grabación original tenía datos técnicos inconsistentes y que el testimonio de Arias contenía falsedades.

Ante este hallazgo, en agosto de 2015, Hellerstein revocó su decisión inicial y desestimó el caso, concluyendo que no existía infracción de derechos de autor por parte de Shakira ni de Sony.

Caso Hugo ‘El Pollo’ Carvajal

Además de Shakira, el juez Alvin K. Hellerstein también ha sido elegido para casos que involucran a exmandos del régimen chavista.

Entre los procesos recientes que llegaron a su despacho destaca el del exgeneral Hugo “El Pollo” Carvajal, exdirector de la Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela, extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

El exgeneral venezolano Hugo "El
El exgeneral venezolano Hugo "El Pollo" Carvajal, en una fotografía de archivo. EFE/Emilio Naranjo

El proceso judicial contra Hugo Carvajal se remonta a su detención en España entre 2021 y 2023, seguida de una extensa disputa legal hasta su extradición a Estados Unidos.

Tras años de resistencia judicial, Carvajal se declaró culpable el 25 de junio de 2025 ante el Tribunal Federal de Manhattan, apenas una semana antes de que iniciara su juicio formal.

Allí, Carvajal admitió haber utilizado su posición al frente de la DGCIM para facilitar el tráfico de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos en alianza con la extinta guerrilla de las Farc y reconoció haber participado en actividades de narcoterrorismo, conspiración para importar estupefacientes y posesión de armas de guerra.

El exgeneral venezolano Hugo "El
El exgeneral venezolano Hugo "El Pollo" Carvajal, en una fotografía de archivo. EFE/Miguel Gutiérrez

La gravedad de los delitos reconocidos ubica la posible condena de Carvajal en una franja de pena mínima de 10 años hasta cadena perpetua.

No obstante, su cooperación con la justicia estadounidense busca reducir la magnitud de la sentencia, a partir de los datos entregados tanto sobre la estructura del aparato represivo venezolano como de sus conexiones supranacionales. La fecha clave del proceso será el 23 de febrero de 2026, cuando el juez Alvin Hellerstein dictará la condena final.

