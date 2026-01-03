Colombia

Francisco Santos aseguró que Nicolás Maduro fue entregado por la vicepresidenta de Venezuela: “Estoy absolutamente seguro”

El bogotano indicó que, tras conocer la información relevante del operativo, no tiene dudas de que en la operación hubo ayuda desde el interior de la dictadura

Guardar
Francisco Santos aseguró que Delcy
Francisco Santos aseguró que Delcy Rodríguez entregó a Nicolás Maduro - crédito Montaje Infobae (Colprensa/Reuters)

Debido a que se trata del país vecino más cercano de Venezuela, diferentes personalidades políticas en Colombia han reaccionado tras el ataque de Estados Unidos contra la dictadura de Nicolás Maduro, que terminó con la detención del caraqueño de 63 años.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El pronunciamiento más destacado ha sido el del presidente Gustavo Petro, que rechazó lo registrado y afirmó que la violencia no resolverá los problemas de Venezuela.

“Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos que es base del sistema de las Naciones Unidas. Invito al pueblo venezolano a encontrar los caminos del diálogo civil y su unidad. Sin soberanía no hay nación. Es la paz el camino y el diálogo entre los pueblos es fundamental para la unión nacional. Diálogo y más diálogo es nuestra propuesta“, escribió el presidente de Colombia en su cuenta de X.

El presidente de Colombia se
El presidente de Colombia se pronunció en contra de la captura de Nicolás Maduro - crédito Reuters

La reacción del mandatario provocó los pronunciamientos de varias figuras de la oposición, que lo señalaron de estar a favor de la dictadura venezolana y afirmaron que postura de Gustavo Petro no representa el sentir de los colombianos.

Entre los opositores que celebraron la captura de Maduro se encuentra la senadora María Fernanda Cabal, que afirmó que América del Sur será libre cuando caiga hasta el último “tirano”.

“La libertad se cuida y se preserva con valentía. Quienes le han causado dolor al pueblo venezolano deben pagar por sus crímenes y nosotros debemos seguir de pie, en defensa de nuestro continente hasta que salga el último tirano“, escribió la opositora del Gobierno Petro.

La senadora celebró la detención
La senadora celebró la detención de Nicolás Maduro - crédito @@MariaFdaCabal/X

Francisco Santos afirmó que Maduro fue entregado

Dejando a un lado los debates polémicos, durante una entrevista con NTN, el exvicepresidente Francisco Santos decidió analizar los detalles del operativo registrado en la madrugada del 3 de enero para entregar su hipótesis al respecto.

Santos llamó la atención al indicar que, en su concepto, considera que el dictador venezolano fue traicionado por la vicepresidenta de ese país, Delcy Rodríguez.

No lo sacaron, lo entregaron, estoy absolutamente seguro de que lo entregó Delcy. Toda la información que tenemos, empieza uno a sumar y dice: «uy, esta fue una operación en la que lo entregan», obviamente tienen que montar el escenario”

Para Santos, la participación de Rodríguez fue confirmada en el discurso de Donald Trump, que reveló que ella será la encargada de estar al frente de la presidencia de Venezuela mientras avanza el proceso para que el país sudamericano vuelva a tener una democracia sólida.

“El presidente Trump dice que Delcy va a ser la de la transición, entonces Delcy va a ser la de la transición. Ella tiene absolutamente claro el papel que va a jugar. Creo que a quien le va a tocar más duro es a María Corina (Machado), que se va a tener que ganar un lugar”, mencionó Francisco Santos.

Francisco Santos indicó que el
Francisco Santos indicó que el chavismo no dejará el poder de Venezuela - crédito AFP

Por último, el exvicepresidente de Colombia le restó importancia al discurso realizado por Delcy Rodríguez, en el que rechazó la captura de Nicolás Maduro y pidió su liberación, y aseguró que el chavismo entregó al dictador para poder prolongar su presencia en el poder por un tiempo más.

“Vamos a ver hasta donde Marco (Rubio) maneja esto. No me suena a casualidad que le hayan hecho ese revestimiento de gran líder (a Delcy Rodríguez). Estamos viendo un momento difícil para la democracia en Venezuela. Así como el chavismo sobrevivió a la muerte de Maduro, si las cosas siguen como van… Vamos a ver un chavismo que sobrevive a la captura de Maduro“, puntualizó Francisco Santos en su intervención.

Temas Relacionados

Cayó Nicolás MaduroAtaque de EEUU a VenezuelaFrancisco SantosNicolás MaduroDelcy RodríguezColombia-Noticias

Más Noticias

Bomberos salvan a un perro atrapado en un conducto de aguas lluvias en Pasto: salió corriendo debido al uso de pólvora

El caso se presentó en el sector de Dos Puentes, en un nuevo caso que sirvió para volver a hacer el llamado a la ciudadanía para que no se celebre con pólvora no solo por el daño que le causan a los animales; también pueden quemarse

Bomberos salvan a un perro

Juanda Caribe fue confirmado como nuevo participante de ‘La casa de los famosos Colombia’

La participación del humorista y empresario eleva la cantidad de participantes para la tercera temporada hasta 19

Juanda Caribe fue confirmado como

Investigan la muerte de un hombre que sostuvo una riña con otro por defender a una mujer, se acostó a dormir y murió

Familiares y allegados expresaron su preocupación luego del fallecimiento reportado tras un altercado de presunto violencia de género, situación que es objeto de verificación y análisis de las autoridades

Investigan la muerte de un

Fuerte llamado de Dilian Francisca Toro tras la captura de Nicolás Maduro: “Debe primar la responsabilidad y la humanidad”

La gobernadora del Valle del Cauca se refirió al escenario que enfrenta el país vecino y reiteró el compromiso del departamento con la atención humanitaria a la población migrante venezolana

Fuerte llamado de Dilian Francisca

Santa Fe le quitaría un jugador a Millonarios para 2026: los azules lo desecharon y ahora sería del rojo

Los cardenales, pensando en la Copa Libertadores, se quedarían con un futbolista experimentado y que no tuvo muchos minutos con los embajadores en el segundo semestre de 2025

Santa Fe le quitaría un
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La historia del Comando Vermelho,

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

ENTRETENIMIENTO

Los artistas que dominan el

Los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Colombia

Ataque de Estados Unidos a Venezuela: así reaccionaron las celebridades en Colombia a la captura de Nicolás Maduro

El ranking de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Spotify Colombia: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Feria de Manizales 2026: conozca toda la programación y eventos de la edición 69

Deportes

Santa Fe le quitaría un

Santa Fe le quitaría un jugador a Millonarios para 2026: los azules lo desecharon y ahora sería del rojo

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos el 3 de enero

Una figura Vinotinto reforzará al América de Cali: fichaje de peso para la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana

Figura del fútbol colombiano fue vendido a Sudáfrica, los detalles de la transferencia

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: así fueron las altas y bajas de los equipos para el 2 de enero