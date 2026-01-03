Francisco Santos aseguró que Nicolás Maduro fue entregado por la vicepresidenta de Venezuela: “Estoy absolutamente seguro”

Francisco Santos aseguró que Delcy Rodríguez entregó a Nicolás Maduro - crédito Montaje Infobae (Colprensa/Reuters)

Debido a que se trata del país vecino más cercano de Venezuela, diferentes personalidades políticas en Colombia han reaccionado tras el ataque de Estados Unidos contra la dictadura de Nicolás Maduro, que terminó con la detención del caraqueño de 63 años.

El pronunciamiento más destacado ha sido el del presidente Gustavo Petro, que rechazó lo registrado y afirmó que la violencia no resolverá los problemas de Venezuela.

“Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos que es base del sistema de las Naciones Unidas. Invito al pueblo venezolano a encontrar los caminos del diálogo civil y su unidad. Sin soberanía no hay nación. Es la paz el camino y el diálogo entre los pueblos es fundamental para la unión nacional. Diálogo y más diálogo es nuestra propuesta“, escribió el presidente de Colombia en su cuenta de X.

El presidente de Colombia se pronunció en contra de la captura de Nicolás Maduro - crédito Reuters

La reacción del mandatario provocó los pronunciamientos de varias figuras de la oposición, que lo señalaron de estar a favor de la dictadura venezolana y afirmaron que postura de Gustavo Petro no representa el sentir de los colombianos.

Entre los opositores que celebraron la captura de Maduro se encuentra la senadora María Fernanda Cabal, que afirmó que América del Sur será libre cuando caiga hasta el último “tirano”.

“La libertad se cuida y se preserva con valentía. Quienes le han causado dolor al pueblo venezolano deben pagar por sus crímenes y nosotros debemos seguir de pie, en defensa de nuestro continente hasta que salga el último tirano“, escribió la opositora del Gobierno Petro.

La senadora celebró la detención de Nicolás Maduro - crédito @@MariaFdaCabal/X

Francisco Santos afirmó que Maduro fue entregado

Dejando a un lado los debates polémicos, durante una entrevista con NTN, el exvicepresidente Francisco Santos decidió analizar los detalles del operativo registrado en la madrugada del 3 de enero para entregar su hipótesis al respecto.

Santos llamó la atención al indicar que, en su concepto, considera que el dictador venezolano fue traicionado por la vicepresidenta de ese país, Delcy Rodríguez.

“No lo sacaron, lo entregaron, estoy absolutamente seguro de que lo entregó Delcy. Toda la información que tenemos, empieza uno a sumar y dice: «uy, esta fue una operación en la que lo entregan», obviamente tienen que montar el escenario”

Para Santos, la participación de Rodríguez fue confirmada en el discurso de Donald Trump, que reveló que ella será la encargada de estar al frente de la presidencia de Venezuela mientras avanza el proceso para que el país sudamericano vuelva a tener una democracia sólida.

“El presidente Trump dice que Delcy va a ser la de la transición, entonces Delcy va a ser la de la transición. Ella tiene absolutamente claro el papel que va a jugar. Creo que a quien le va a tocar más duro es a María Corina (Machado), que se va a tener que ganar un lugar”, mencionó Francisco Santos.

Francisco Santos indicó que el chavismo no dejará el poder de Venezuela - crédito AFP

Por último, el exvicepresidente de Colombia le restó importancia al discurso realizado por Delcy Rodríguez, en el que rechazó la captura de Nicolás Maduro y pidió su liberación, y aseguró que el chavismo entregó al dictador para poder prolongar su presencia en el poder por un tiempo más.

“Vamos a ver hasta donde Marco (Rubio) maneja esto. No me suena a casualidad que le hayan hecho ese revestimiento de gran líder (a Delcy Rodríguez). Estamos viendo un momento difícil para la democracia en Venezuela. Así como el chavismo sobrevivió a la muerte de Maduro, si las cosas siguen como van… Vamos a ver un chavismo que sobrevive a la captura de Maduro“, puntualizó Francisco Santos en su intervención.