Sebastián Villalobos confesó cómo notó el patrón negativo que estaba teniendo con sus relaciones y terminarles: está fue la manera en la que lo solucionó

Sebastián Villalobos se sincera sobre sus heridas emocionales y el miedo al abandono - crédito @sebas/IG

Sebastián Villalobos habló sobre temas de su vida personal en el pódcast Los hombres sí lloran, de Juan Pablo Raba, donde hizo una profunda confesión sobre sus relaciones sentimentales, los miedos que lo llevaron a terminar varias de ellas y el proceso personal que lo ayudó a sanar y reconstruir su vida emocional.

Durante la conversación, el creador de contenido recordó lo difícil que fue la ruptura con Camila Santamaría (su actual pareja y la madre de su hija), una relación que, aunque terminó por decisión suya, lo afectó más de lo que esperaba.

Ese episodio lo llevó a mirar hacia atrás y a identificar un patrón que se repetía en su vida amorosa: él solía ser quien daba por terminadas las relaciones.

