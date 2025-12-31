Colombia

Este es el listado de los alimentos con los que puede intoxicarse en la cena de año nuevo

Una falla en el almacenamiento, cocción o conservación de los alimentos puede generar afectaciones en la salud horas o días después de su consumo, y dañarle la fiesta de fin de año

Guardar
La incorrecta manipulación de los
La incorrecta manipulación de los alimentos es una de las causas de intoxicación - crédito Freepik

Durante las festividades de fin de año, la intoxicación alimentaria se convierte en una preocupación central debido al aumento en la preparación y conservación de grandes volúmenes de comidas.

Expertos como el doctor Enrique Montaña, especialista en medicina de emergencias del Hospital Universitario San Ignacio, insisten en la importancia de mantener estrictas medidas de almacenamiento e higiene, advirtiendo que los errores en estos procesos pueden desencadenar trastornos gastrointestinales graves en cuestión de horas o incluso días tras el consumo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la etapa más crítica de las celebraciones, Montaña advierte que los alimentos cocinados no deben permanecer a temperatura ambiente más de dos horas, ya que, superado ese periodo, las bacterias encuentran condiciones óptimas para multiplicarse y elevar el riesgo de intoxicación.

El peligro se intensifica en carnes como el pavo o el pernil de cerdo, productos populares en estas fechas, que suelen cocinarse en grandes cantidades y pueden no alcanzar una cocción completa en su interior o quedar expuestos demasiado tiempo fuera del refrigerador.

El especialista destaca que productos como las salsas para ensaladas y los mariscos requieren cuidados especiales.

“Son susceptibles si no se mantiene una adecuada cadena de frío”, sostiene Montaña, puntualizando que la falta de refrigeración favorece el desarrollo de bacterias capaces de provocar síntomas severos en quienes los consumen después.

Entre los alimentos de mayor riesgo destacan no solo las carnes mal cocidas, sino también los lácteos sin refrigerar, huevos y preparaciones con huevo crudo como la mayonesa casera, frutas y verduras sin lavar, brotes crudos y jugos no pasteurizados.

Se subraya la importancia de la correcta manipulación para evitar bacterias como la Salmonella o la E. coli: una cocción insuficiente y fallas en la conservación pueden propiciar brotes de enfermedad en grupos familiares completos.

Temas Relacionados

Cena fin de añoIntoxicaciónComida en diciembrePavo navideñoTamalesSalmonellaFin de añoColombia-Noticias

Más Noticias

Cathy Juvinao explicó que pasó con proyecto para reducir salario de congresistas en 2022: “El petrismo me culpó”

La congresista explicó detalles del proyecto de 2022 y afirmó que la polémica surgió cuando otro legislador sugirió postergar la medida, lo que desembocó en críticas y la posterior cancelación de la iniciativa

Cathy Juvinao explicó que pasó

Este es el ritual de fin de año para quedar embarazada en 2026, implica concer el ciclo menstrual

La transición de calendario establece el momento perfecto para enfocar la energía en ese propósito, pero también el autoconocimiento, el cuidado personal y la preparación física y mental que este proceso implica

Este es el ritual de

Mabel Cartagena compartió detalles sobre la mudanza que tendrá próximamente a la mansión de sus sueños en Barranquilla: contó si va a vender sus pertenencias

La creadora de contenido habló sobre el proceso de instalarse sin lujos inmediatos, apostando por construir su hogar poco a poco y sin presiones de perfección

Mabel Cartagena compartió detalles sobre

Mabel Cartagena explicó cómo le ha ido con los medicamentos psiquiátricos y qué ha cambiado de su vida

La presentadora se sinceró sobre su experiencia al iniciar tratamiento médico para la salud mental y cómo superó el miedo al estigma, inspirando a fans a conversar más abiertamente sobre este tema todavía tabú

Mabel Cartagena explicó cómo le

Hugo Rodallega, figura de Santa Fe fue el mejor jugador del fútbol colombiano en el 2025: así quedó el listado

El delantero vallecaucano fue el máximo artillero en el país en el ciclo 2025, con 23 goles; además, Junior fue el mejor equipo y su entrenador, Alfredo Arias, se quedó con el título de mejor técnico

Hugo Rodallega, figura de Santa
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La ONU expresó su preocupación

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

Nuevo comandante de las Fuerzas Militares se refirió a los desafíos de la nueva cúpula militar del Gobierno Petro: “Es una prioridad”

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

ENTRETENIMIENTO

Mabel Cartagena compartió detalles sobre

Mabel Cartagena compartió detalles sobre la mudanza que tendrá próximamente a la mansión de sus sueños en Barranquilla: contó si va a vender sus pertenencias

Mabel Cartagena explicó cómo le ha ido con los medicamentos psiquiátricos y qué ha cambiado de su vida

Sebastián Villalobos habló del patrón negativo que identificó en sus relaciones: tiene que ver con el abandono de su papá

Estas son las celebridades colombianas que fallecieron en 2025: muchos son famosos actores

Westcol y Milica confirmaron que tuvieron un amorío: esto fue lo que sucedió entre el colombiano y la argentina

Deportes

Hugo Rodallega, figura de Santa

Hugo Rodallega, figura de Santa Fe fue el mejor jugador del fútbol colombiano en el 2025: así quedó el listado

Así le fue a la selección Colombia de Fútbol en 2025 masculina y femenina: consiguieron la clasificación al mundial de 2026 y un subcampeonato en Copa América

Así fue el 2025 para el deporte colombiano: más de 600 medallas en eventos multideportivos, títulos mundiales y podios

Arturo Reyes es el nuevo director técnico del Deportivo Pereira en medio de la crisis institucional

Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas y bajas de los clubes del fútbol colombiano el 30 de diciembre