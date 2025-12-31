Este es el listado de los alimentos con los que puede intoxicarse en la cena de año nuevo

La incorrecta manipulación de los alimentos es una de las causas de intoxicación - crédito Freepik

Durante las festividades de fin de año, la intoxicación alimentaria se convierte en una preocupación central debido al aumento en la preparación y conservación de grandes volúmenes de comidas.

Expertos como el doctor Enrique Montaña, especialista en medicina de emergencias del Hospital Universitario San Ignacio, insisten en la importancia de mantener estrictas medidas de almacenamiento e higiene, advirtiendo que los errores en estos procesos pueden desencadenar trastornos gastrointestinales graves en cuestión de horas o incluso días tras el consumo.

En la etapa más crítica de las celebraciones, Montaña advierte que los alimentos cocinados no deben permanecer a temperatura ambiente más de dos horas, ya que, superado ese periodo, las bacterias encuentran condiciones óptimas para multiplicarse y elevar el riesgo de intoxicación.

El peligro se intensifica en carnes como el pavo o el pernil de cerdo, productos populares en estas fechas, que suelen cocinarse en grandes cantidades y pueden no alcanzar una cocción completa en su interior o quedar expuestos demasiado tiempo fuera del refrigerador.

El especialista destaca que productos como las salsas para ensaladas y los mariscos requieren cuidados especiales.

“Son susceptibles si no se mantiene una adecuada cadena de frío”, sostiene Montaña, puntualizando que la falta de refrigeración favorece el desarrollo de bacterias capaces de provocar síntomas severos en quienes los consumen después.

Entre los alimentos de mayor riesgo destacan no solo las carnes mal cocidas, sino también los lácteos sin refrigerar, huevos y preparaciones con huevo crudo como la mayonesa casera, frutas y verduras sin lavar, brotes crudos y jugos no pasteurizados.

Se subraya la importancia de la correcta manipulación para evitar bacterias como la Salmonella o la E. coli: una cocción insuficiente y fallas en la conservación pueden propiciar brotes de enfermedad en grupos familiares completos.