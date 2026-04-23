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El regreso de Karina García a ‘La casa de los famosos’ desató antiguos conflictos: “Les llegó su regalito”

El inesperado regreso de García al programa provocó una mezcla de emociones entre los participantes, especialmente con Mariana Zapata

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El regreso de Karina García desata reacciones y viejos conflictos en La casa de los famosos Colombia - crédito Canal RCN
El regreso de Karina García desata reacciones y viejos conflictos en La casa de los famosos Colombia - crédito Canal RCN

Durante la gala de nominación en La casa de los famosos Colombia, un hecho imprevisto alteró la dinámica habitual: Karina García regresó como invitada especial, lo que provocó reacciones divididas entre los concursantes.

La creadora de contenido, quien anteriormente tuvo un papel polémico en el programa, fue anunciada por el Jefe para convivir por unos días con los participantes, justo cuando estos permanecían “congelados” durante una dinámica de regalos y nominación.

Al ingresar, Karina García saludó a todos y comentó que se veían “muy lindos” y “preciosos”, generando un ambiente de expectativa y sorpresa. Varios concursantes se acercaron de inmediato a saludarla, entre ellos Valentino, Beba, Campanita y Juanda Caribe.

La versión sobre la salida de Karina García del programa fue difundida por la emisora Los 40 Colombia y generó revuelo en redes sociales y medios digitales - crédito cortesía Canal RCN
El Jefe anunció la estadía temporal de Karina García mientras los concursantes permanecían “congelados” durante una dinámica de regalos y nominación - crédito cortesía Canal RCN

La reacción de Mariana Zapata fue especialmente llamativa. Mientras la mayoría de los presentes aplaudía el regreso de García, Mariana optó por apartarse y no buscó el contacto directo con la recién llegada. En un momento posterior, Karina no dirigió la mirada a Mariana, acentuando la tensión que se percibe entre ambas.

“Buenas noches. Ay no, esto me emociona demasiado, les llegó un regalito y en plena nominación, me encanta verlos, la verdad”, dijo Karina al entrar. “Famosos, para seguir celebrando mi cumpleaños, denle la bienvenida a Karina García, que está de invitada por unos días en mi casa”, fue el anuncio del jefe del programa.

Durante sus primeros minutos en la casa, Karina recorrió las habitaciones y recordó varios momentos de su estadía en el programa en la temporada anterior y también les confesó a los participantes cómo siente la convivencia dentro del programa. “Colombia, quiero decirles algo: siento un ambiente familiar lindo”, aseguró.

Karina García sorprendió a los participantes al regresar como invitada especial en plena gala de nominación, desatando diversas reacciones dentro de La casa de los famosos Colombia - @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram
Karina García sorprendió a los participantes al regresar como invitada especial en plena gala de nominación, desatando diversas reacciones dentro de La casa de los famosos Colombia - @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

“Jefe deje a Karina mas tiempo 🔥🔥🔥“, ”Logró encender esa Casa y subir el Rating", “Y si sacan un poder y reviven a Karina 🔥“, ”Karina hizo en una noche lo que no pasó en 3 meses", “ENTRO LA VERDADERA Y ÚNICA REINA 🔥“, fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

Este reencuentro tiene antecedentes fuera del reality, ya que la relación entre las dos figuras se deterioró públicamente a raíz de un supuesto triángulo amoroso con el cantante Blessd. A esto se suman declaraciones de Sofía Avendaño, quien afirmó que ambas fueron “mozas” del artista, y denunció que Karina habría impulsado una campaña digital para impedir la entrada de Mariana a la segunda temporada del programa.

Durante su estadía, Karina García asumió el rol de jueza en una de las actividades, lo que derivó en un episodio tenso con Mariana Zapata. En plena intervención, García interrumpió a su examiga con un “Mariana, por favor, estoy hablando yo”, gesto que quedó registrado por las cámaras y que evidenció la animadversión persistente. Este tipo de confrontaciones ha mantenido en vilo a la audiencia, dado el historial de desencuentros entre las dos creadoras de contenido.

La jornada estuvo marcada por estrategias visibles de nominación entre los grupos, especialmente contra Mariana, cuya urna fue llenada por la mayoría de los integrantes del grupo Tormenta Además, la aparición de Karina García coincidió con la visita de Juan Palau, exparticipante de la temporada, quien llegó con flores para las concursantes y un mensaje de admiración, lo que añadió un elemento de distensión en medio de la tensión provocada por la llegada de la influencer.

En compañía de Valentino, Beba y Aura, Karina García destacó lo bien que se ve la casa y bromeó con los presentadores sobre los “hombres tan coquetos” - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/ Instagram
En compañía de Valentino, Beba y Aura, Karina García destacó lo bien que se ve la casa y bromeó con los presentadores sobre los “hombres tan coquetos” - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/ Instagram

Durante el recorrido por la casa, Karina García expresó su impresión positiva sobre las instalaciones, acompañada por Valentino, Beba y Aura. En diálogo con los presentadores Carla y Marcelo, la invitada pidió continuar con la celebración y lanzó un comentario que causó risas: “qué hombres tan coquetos”. También sugirió a los participantes que olvidaran que era día de nominación, aspecto que generó comentarios entre los presentes.

Entre los momentos más comentados estuvo la sanción recibida por Alejandro Estrada, a quien Karina se dirigió con la frase “me dijeron que eras el más indisciplinado”, haciendo referencia a una acción sancionada durante la nominación. Tras la gala, Valentino le comentó a Karina que Alejandro estaba coqueteando debido a una situación anterior relacionada con un beso entre Altafulla y Yuli Ruiz.

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