Colombia

Juan Manuel Galán aseguró que, de no pasar Paloma Valencia a segunda vuelta, no votará por ningún candidato: “Se disfrazan de una fachada ideológica”

El exsenador cuestionó la disyuntiva entre extremos y afirmó que la candidata del Centro Democrático representa una alternativa para superar la polarización en Colombia

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Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo, emergió como una figura central al convocar a la ciudadanía colombiana a participar en la ‘Marcha de las batas blancas’ - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
Juan Manuel Galán criticó los extremos políticos y reafirmó su voto por Paloma Valencia en Colombia - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El excandidato presidencial y exsenador Juan Manuel Galán reiteró su rechazo a las opciones políticas consideradas por él como “extremas” y reafirmó su respaldo a la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, de cara a la segunda vuelta en Colombia.

En un video publicado en la red social X, Galán calificó como un “insulto a la inteligencia” la disyuntiva entre los polos opuestos que dominan la contienda electoral.

Según Galán, junto con los excandidatos presidenciales Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria y David Luna, impulsaron una consulta para ofrecer a Colombia “una ventana de oportunidad” que evitara el dilema entre dos posiciones irreconciliables. El dirigente consideró que esos extremos (Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda) solo conducen “a la división, al odio, a la agresión”.

En su declaración, Galán denunció que esas corrientes políticas “recurren a la mentira y a repetir mentiras”.

Juan Manuel Galán respaldó a Paloma Valencia y rechazó la polarización en la segunda vuelta - crédito @juanmanuelgalan/X
Juan Manuel Galán respaldó a Paloma Valencia y rechazó la polarización en la segunda vuelta - crédito @juanmanuelgalan/X

El exsenador fue enfático al afirmar: “¿Votaré en segunda vuelta por Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda? La respuesta es clara y corta: por ninguno. Jamás votaré ni por Cepeda ni por Abelardo de la Espriella”, en referencia a los otros candidatos que representan las alternativas más polarizadas, según él, en el actual proceso electoral.

Paloma Valencia, quien cuenta con el apoyo explícito de Galán, es considerada por el exsenador como la opción que puede marcar una diferencia en la segunda vuelta, junto al exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo. En palabras de Galán, “Paloma va a pasar a la segunda vuelta con Juan Daniel Oviedo y va a ser la presidente de Colombia”.

La posición expresada por el dirigente del Nuevo Liberalismo se suma a los movimientos de distintos sectores políticos que buscan inclinar la balanza en una elección marcada por la confrontación entre modelos opuestos.

El video difundido en X generó reacciones entre quienes comparten la visión de evitar la polarización y entre los seguidores de las campañas rivales.

Juan Manuel Galán llamó a evitar la división y apoya a Paloma Valencia rumbo a la presidencia - crédito @juanmanuelgalan/X

En otro pronunciamiento en X, el excandidato presidencial Galán publicó un mensaje donde defendió su trayectoria política.

Yo soy de los de siempre y de los que nunca”, escribió, haciendo énfasis en la transparencia de su vida pública. Galán aseguró: “mi carrera pública siempre ha sido transparente”, y subrayó que jamás ha tenido vínculos con actividades ilícitas.

Nunca he tenido ninguna relación con narcos ni corruptos”, afirmó. Su declaración respondió a cuestionamientos sobre la integridad de los líderes políticos en Colombia, resaltando su compromiso con la honestidad y la ética en el ejercicio de la función pública.

Juan Manuel Galán defendió su trayectoria y negó vínculos con narcos y corruptos - crédito @juanmanuelgalan/X
Juan Manuel Galán defendió su trayectoria y negó vínculos con narcos y corruptos - crédito @juanmanuelgalan/X

Esto dijo Galán sobre De la Espriella y Cepeda en entrevista con Caracol Radio

El exsenador Galán volvió a descartar cualquier respaldo al abogado y aspirante presidencial Abelardo de la Espriella o al candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda en un eventual escenario de segunda vuelta sin la presencia de Paloma Valencia.

En la entrevista radial el 23 de abril de 2026, Galán reafirmó que su prioridad es la campaña de Valencia, al expresar: “No voy a votar ni por Cepeda ni por Abelardo en ese hipotético improbable escenario”, subrayando su convicción sobre el triunfo de su fórmula.

Durante la conversación, el periodista planteó la posibilidad de una segunda vuelta entre Cepeda y De la Espriella, a lo que Galán respondió que, en su opinión, ambos representan extremos opuestos con métodos similares.

Juan Manuel Galán 26-02-2022
Juan Manuel Galán descartó votar por extremos políticos si Paloma Valencia queda fuera - crédito Colprensa

El exsenador explicó: “Actúan igual, se disfrazan de una fachada ideológica que es una farsa para los electores y una falta de respeto”. Añadió que ve en ambos una estrategia basada en la mentira y la calumnia, motivo suficiente para no brindarles apoyo.

El exsenador detalló que su carrera política se ha caracterizado por la transparencia y la ausencia de escándalos.

“Siempre he sido servidor público elegido por voto popular y he trabajado sin ningún escándalo de corrupción, sin ninguna investigación o cuestionamiento en toda mi vida pública”, afirmó Galán durante la entrevista. Además, sostuvo que nunca ha entablado acuerdos con grupos ilegales o actores vinculados a delitos como el narcotráfico o la parapolítica.

Por último, Galán dejó claro que su apuesta está centrada exclusivamente en la candidatura de Paloma Valencia.

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