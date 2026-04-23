Colombia

Según ‘influencer’, este es el popular dicho colombiano que resulta muy ofensivo para un país de Centroamérica: “No teníamos ni idea”

El usuario bryshaan2.0 reconoció en TikTok que muchos desconocen el impacto negativo que puede causar la expresión

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La expresión “pasó de Guatemala a Guatepeor”, habitual en Colombia para referirse a situaciones que empeoran, se ha convertido en motivo de controversia tras la reacción de ciudadanos guatemaltecos en redes sociales - crédito bryshaan2.0 / TikTok

El uso cotidiano del dicho “pasó de Guatemala a Guatepeor” en Colombia ha generado debate en redes sociales tras un video publicado por el influencer bryshaan2.0 en TikTok.

La frase, ampliamente utilizada para señalar cuando una situación empeora, tiene una sonoridad inocente, pero resulta ofensiva para muchos guatemaltecos, quienes han expresado su descontento en plataformas digitales.

“Me acabo de enterar que a las personas de Guatemala les emputa este dicho colombiano: pasó de Guatemala a Guatepeor”, afirmó el creador de contenido. Además, reconoció no haber considerado previamente cómo podía afectar a la población centroamericana y agregó: “A mí nunca se me pasó por la cabeza que esto... como que sí puede ser normal”.

El influencer explicó que, al no tener contacto frecuente con guatemaltecos, nunca advirtió el impacto del refrán. “Gente de Guatemala que me esté viendo, les aseguro que el 99% de los colombianos que decimos esta frase y este adagio popular no tenemos ni zorra idea de cómo está la situación socioeconómica en Guatemala”, subrayó.

En su mensaje, pidió no tomarlo como un ataque personal: “Nada que ver con Guatemala, muchachos, no tiene nada que ver”. Bryshaan2.0 insistió en que el dicho se usa solo para ilustrar el paso de algo malo a algo peor.

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