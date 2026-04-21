El próximo lunes festivo en Colombia no cae el 1 de mayo: este es el día y así se vive esta fecha

El próximo lunes festivo no corresponde al 1 de mayo, aunque esa fecha sea el Día Internacional del Trabajo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El calendario de días festivos en Colombia siempre despierta expectativa entre quienes buscan planificar escapadas, reuniones familiares o un simple descanso adicional. El próximo lunes festivo en Colombia no corresponde al 1 de mayo, pese a que es el Día Internacional del Trabajo, ya que cae un viernes.

La Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, determinó que varias solemnidades religiosas y civiles se celebren los lunes, con el fin de favorecer el turismo interno y la conciliación entre vida personal y profesional.

Aunque el 1 de mayo sí es un día feriado en Colombia, en varias ocasiones este tipo de fechas se reubican para que coincidan con un lunes. Sin embargo, en este caso no se traslada, por lo que se mantiene en su día original y no corresponde al próximo lunes de descanso en el país.

La jornada del Día del Trabajo se mantiene en su fecha original y no se traslada al lunes, lo que modifica la expectativa de un fin de semana largo inmediato - crédito Colprensa

Este es el siguiente lunes festivo en Colombia

El próximo fin de semana extendido llegará el 18 de mayo, fecha en la que se celebra la Ascensión del Señor o Ascensión de Jesús, que cae en lunes. Esta conmemoración tiene alcance nacional y se traduce en un puente festivo que modifica la jornada de trabajo y también el ritmo habitual de actividades en el país.

El Día de la Ascensión, a diferencia de otras celebraciones fijas del almanaque, varía cada año. Su fecha depende del calendario lunar porque la conmemoración se fija exactamente cuarenta días después del domingo de Resurrección.

La festividad conmemora el episodio bíblico en el cual, según los evangelios de Lucas y Marcos, Jesús asciende físicamente al cielo ante sus discípulos y les promete el envío del Espíritu Santo. San Agustín de Hipona fue el que dio relevancia universal a esta celebración en el siglo IV, aunque ya existían menciones previas en obras de San Juan Crisóstomo y San Gregorio de Nisa.

El siguiente fin de semana largo llegará el 18 de mayo, fecha en la que se celebra la Ascensión del Señor - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Ascensión del Señor no solo se celebra en Colombia, ya que figuras similares aparecen en el calendario de países, como en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos, Suecia, Filipinas, Indonesia, Noruega, Islandia, Luxemburgo, Burundi, Costa de Marfil, Namibia, Senegal, Haití y Corea del Sur.

Esta coincidencia internacional conecta a millones de fieles y ciudadanos en la conmemoración de una misma fecha, aunque las costumbres asociadas pueden diferir según la cultura y las tradiciones locales.

El Día de la Ascensión en Colombia reúne cada año prácticas religiosas, encuentros familiares y desplazamientos hacia destinos de tradición espiritual. La jornada, que hace parte del calendario católico, concentra actividades en templos y también costumbres propias de los llamados puentes festivos.

Aunque no impone restricciones alimentarias ni normas de ayuno, como en Semana Santa o la Cuaresma, sí mantiene un conjunto de prácticas que combinan fe, turismo religioso y gastronomía típica en distintas regiones del país.

La Ascensión del Señor es una conmemoración de carácter religioso que recuerda el momento en que, según los evangelios de Lucas y Marcos, Jesús asciende al cielo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Principales actividades y costumbres del Día de la Ascensión

Celebraciones religiosas en todo el país: Se realizan eucaristías en parroquias, catedrales y santuarios; las ceremonias resaltan el sentido de la misión de la Iglesia y la esperanza cristiana asociada al ascenso de Jesús al cielo.

Peregrinaciones a sitios sagrados: Fieles se desplazan a destinos de tradición espiritual como la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción (Popayán - Cauca) o el Santuario de Las Lajas (Ipiales - Nariño), espacios reconocidos dentro del turismo religioso colombiano.

Encuentros familiares y viajes cortos: El carácter de puente festivo impulsa reuniones en familia y salidas a zonas rurales o de descanso, una práctica frecuente durante este tipo de jornadas en el país.

Gastronomía típica de fin de semana largo: En estos días es común el consumo de preparaciones tradicionales como: Asados al aire libre y sancochos en leña. Platos regionales como bandeja paisa, ajiaco o pescado frito según la zona. Dulces caseros como arroz con leche, natilla o brevas con arequipe.

