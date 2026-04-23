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Por qué las parejas actuales evitan el matrimonio, según influenciadora colombiana: “Les voy a decir lo que nadie se atreve”

Con un video que encendió el debate, la influenciadora destacó los factores económicos y sociales que hacen que el matrimonio no siempre sea una prioridad, compartiendo su experiencia justo después de comprometerse con Happy Bebé

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La visión de Mariam Obregón sobre el matrimonio: de sueño romántico a lujo cuestionable - crédito @mariamobregon/IG
La visión de Mariam Obregón sobre el matrimonio: de sueño romántico a lujo cuestionable - crédito @mariamobregon/IG

Mariam Obregón, una creadora de contenido venezolana que reside en Colombia hace más de 7 años, volvió a generar conversación en las redes sociales tras compartir una reflexión directa sobre el matrimonio y las razones por las que, según su experiencia, cada vez más parejas deciden no dar ese paso.

A través de un video que rápidamente se viralizó, la influenciadora abordó lo que considera una visión idealizada de las bodas y reveló los factores económicos y sociales que, a su juicio, han cambiado la forma en la que las nuevas generaciones entienden el compromiso.

“Cuando la gente habla de las bodas, todo el mundo se enfoca en lo hermoso y casarse sí es muy lindo, pero nadie te dice muchas realidades que yo te voy a venir a decir. Casarse cuesta bastante dinero y realmente ahí es donde uno entiende por qué muchas parejas sencillamente deciden no hacerlo, porque fácilmente ese presupuesto podrían gastarlo en una casa, en un carro, en una inicial para un proyecto”, afirmó la venezolana.

En su análisis, uno de los puntos centrales es el alto costo que implica una boda, lo que, según explicó, ha llevado a muchas parejas a priorizar otras metas financieras por encima del matrimonio. Para Obregón, este aspecto transforma la idea tradicional del casamiento en algo menos esencial.

La influenciadora Mariam Obregón inicia debate sobre matrimonio y prioridades de las nuevas generaciones - crédito @mariamobregon/IG

Casarse definitivamente no es una necesidad, realmente es un lujo. Si eso nunca lo has soñado, si solamente lo estás pensando por presión social, no lo hagas”, agregó, cuestionando directamente las motivaciones que llevan a algunas personas a llegar al altar.

Más allá del tema económico, la influenciadora también hizo énfasis en la presión social y las críticas que, asegura, rodean cualquier tipo de boda, sin importar su tamaño o presupuesto. En ese sentido, lanzó una advertencia a quienes planean casarse.

Si haces una boda sencilla, te van a criticar. Si haces una boda intermedia normal, te van a criticar. Si haces una boda espectacular, van a decir que exageraste. La gente siempre va a tener algo que decir”, expresó evidentemente molesta.

Para la creadora de contenido, este entorno de opiniones externas puede afectar la experiencia de las parejas, por lo que insiste en que las decisiones deben tomarse de manera autónoma y enfocadas en la felicidad de quienes se casan.

Mariam Obregón destapa millonaria lista de deudas y lanza dura advertencia: “prestar plata solamente es pa’ peo’” - crédito @mariamobregon/IG
Las palabras de Mariam Obregón impulsan reflexión sobre bodas, presiones externas y el valor personal de casarse - crédito @mariamobregon/IG

Por eso es sumamente importante que como pareja se tomen las decisiones y hagan lo que realmente los hace felices”, dijo Obregón.

Adicionalmente mencionó un aspecto que llamó la atención de sus seguidores y fue su crítica a la industria de las bodas, en la que, según indicó, los precios suelen incrementarse solo por tratarse de este tipo de eventos.

“Otra cosa que me parece superloca, como es una boda, siempre te van a cobrar más caro por ser una boda. O sea, lo que cuesta X cosa siempre va a tener un precio mayor por ser una boda”, señaló, dejando entrever una de las frustraciones más comunes entre quienes organizan este tipo de celebraciones.

En contraste con estas “realidades”, Obregón también destacó el valor emocional del matrimonio, especialmente cuando se construye desde la autenticidad y no desde la obligación social.

“Cuando entras al mundo de las bodas, te vas a dar cuenta que hay un montón de protocolos. Que se sirve la comida, cómo llega la comida. Pero qué chévere poder darle ese toque que sea de uno, porque realmente eso solamente pasa una vez en la vida”, puntualizó la influenciadora.

La sincera confesión de Mariam Obregón sobre las finanzas con su futuro esposo Happy Bebé - crédito @happybebe/IG
Las declaraciones de la creadora venezolana tras su compromiso con Camilo Velásquez generan una discusión en redes sociales sobre los costos económicos y el papel de la presión social en la decisión de casarse - crédito @happybebe/IG

El compromiso con Happy Bebé: una historia que conecta con sus seguidores

Las declaraciones de la influenciadora cobran aún más relevancia teniendo en cuenta que recientemente anunció su compromiso matrimonial con el cantante estadounidense Camilo Velásquez, conocido artísticamente como Happy Bebé, pues está en los preparativos de su festejo y habla desde su experiencia.

La noticia fue compartida a través de sus redes sociales con un emotivo video en el que la pareja aparece disfrutando de un paisaje en Grecia, un escenario que sirvió como telón de fondo para confirmar uno de los momentos más importantes de su relación.

“¡Nos vamos a casar! Gracias Dios por permitirnos vivir este momento, ahora mismo no tenemos muchas palabras, seguimos en shock. Esto es un sueño”, escribieron en una publicación conjunta que rápidamente se llenó de mensajes de felicitación.

El compromiso marca un nuevo capítulo en la historia de ambos, quienes han documentado su relación en redes sociales, mostrando tanto los momentos felices como los desafíos que han enfrentado juntos. Esa transparencia ha sido clave para consolidar una conexión cercana con su audiencia.

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