Este habría sido el acuerdo con el que Jorge Alfredo Vargas salió de Caracol Televisión tras denuncias de acoso en su contra

Jorge Alfredo Vargas fue salpicado por la polémica de los escándalos de acoso sexual en Caracol Televisión - crédito @jorgeavargas67

La revelación de un supuesto acuerdo confidencial en la desvinculación de Jorge Alfredo Vargas de Caracol Televisión ha generado interrogantes sobre la transparencia del proceso y sobre el manejo de las denuncias internas de acoso sexual contra el presentador.

Según documentos revisados durante una inspección laboral, ambas partes firmaron una “cláusula de confidencialidad recíproca”, lo que impide que se divulgue información sensible sobre el caso y, de acuerdo con la Revista Raya, obstaculizó la apertura de investigaciones formales.

El canal justificó públicamente la salida de Vargas por motivos de edad, señalando que, con 59 años, el periodista cumplía los requisitos para pensionarse.

Al menos 15 nuevas denuncias de acoso laboral y sexual fueron recibidas durante la inspección en Caracol Televisión en marzo de 2024 - crédito @jorgeavargas67/@orregoricardo/ Instagram

Sin embargo, la versión expuesta por la revista indica que, a diferencia de otros presentadores como Ricardo Orrego —quien fue despedido de forma unilateral—, a Vargas se le ofreció un acuerdo de transacción y mutuo consentimiento. Este trato diferencial permitió a la empresa evitar un procedimiento de esclarecimiento de los hechos denunciados.

Las acusaciones contra Vargas incluyen testimonios sobre conductas consideradas inapropiadas dentro del entorno laboral, como llamadas nocturnas a compañeras de trabajo, en horarios cercanos a las 2:00 a. m.

Por otro lado, el acuerdo de confidencialidad alcanzado entre el canal y el presentador habría impedido que estos señalamientos avanzaran hacia instancias judiciales o disciplinarias externas, limitando su tratamiento al ámbito interno y preservando la imagen institucional.

Comunicado Jorge Alfredo Vargas

El final de la relación laboral entre Jorge Alfredo Vargas y la compañía sorprendió a quienes seguían su trayectoria de más de tres décadas en los medios.

El periodista y presentador divulgó un comunicado en el que detalló que la decisión fue “de común acuerdo” y se relacionó con la coyuntura actual, sin aludir a ninguna situación específica que involucrara su nombre.

“No es un momento fácil. Son dos décadas de vida, de cubrimientos, de historias compartidas y de un vínculo muy profundo con una audiencia que me abrió un espacio en sus hogares”, expresó Vargas en su mensaje.

Jorge Alfredo Vargas, con más de 30 años en televisión y radio, declaró que la salida fue “de común acuerdo” y motivada por la coyuntura actual - crédito @JorgeAVargasA/X

El periodista abordó el impacto de este cambio en su vida privada, mencionando: “En lo personal, como esposo y padre de dos hijas y un hijo, asumo este momento con serenidad, y en lo profesional con la tranquilidad de conciencia de haber mantenido los parámetros de respeto y buen comportamiento”.

La decisión de cerrar este ciclo laboral fue asumida por Vargas con una actitud de calma, según lo manifestó en su comunicado público. Agradeció especialmente el apoyo de su círculo más cercano: “A mi familia y los amigos que este oficio me han dejado, les debo en gran medida la fortaleza para afrontar esta situación”, afirmó.

El comunicador concluyó su mensaje con una reflexión sobre su carrera y el ejercicio profesional.

“Termino esta etapa profesional con la convicción de haber ejercido el periodismo con rigor, independencia y respeto. Con errores, como cualquier ser humano, pero siempre con principios claros y la convicción de haber hecho lo correcto. Si en algún momento alguien tuvo una sensación diferente, lo respeto, advirtiendo que nunca mi actuar tuvo esa intención”, compartió Vargas en la carta difundida en sus redes sociales.

Según la investigación, el presentador obtuvo el beneficio gracias a su cercanía con la posibilidad de pensionarse - crédito @jorgeavargas67/Instagram

De esta manera, Jorge Alfredo Vargas puso fin a una etapa marcada por el contacto constante con la audiencia y el compromiso con los valores del periodismo, asumiendo la transición con serenidad tanto en lo personal como en lo profesional.

La investigación del Ministerio de Trabajo, de acuerdo con Revista Raya, también se habría centrado en funcionarios de alto rango como Alberto Medina, subdirector de Noticias Caracol; Néstor Morales, director de Mañanas Blu; y Sylvia Patiño, coordinadora de redacción en Blu Radio, revelando presuntamente un panorama crítico de violencia laboral y de género gracias a una estrategia de denuncias anónimas mediante un código QR.