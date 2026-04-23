Colombia

Este habría sido el acuerdo con el que Jorge Alfredo Vargas salió de Caracol Televisión tras denuncias de acoso en su contra

Fueron varias las declaraciones que se conocieron en contra del comunicador, que incluía llamadas a sus compañeras de trabajo fuera del horario laboral e incluso sobre las 2:00 a. m., según una de las afectadas

Guardar
Jorge Alfredo Vargas, presentador de televisión
Jorge Alfredo Vargas fue salpicado por la polémica de los escándalos de acoso sexual en Caracol Televisión - crédito @jorgeavargas67

La revelación de un supuesto acuerdo confidencial en la desvinculación de Jorge Alfredo Vargas de Caracol Televisión ha generado interrogantes sobre la transparencia del proceso y sobre el manejo de las denuncias internas de acoso sexual contra el presentador.

Según documentos revisados durante una inspección laboral, ambas partes firmaron una “cláusula de confidencialidad recíproca”, lo que impide que se divulgue información sensible sobre el caso y, de acuerdo con la Revista Raya, obstaculizó la apertura de investigaciones formales.

El canal justificó públicamente la salida de Vargas por motivos de edad, señalando que, con 59 años, el periodista cumplía los requisitos para pensionarse.

Al menos 15 nuevas denuncias de acoso laboral y sexual fueron recibidas durante la inspección en Caracol Televisión en marzo de 2024 - crédito @jorgeavargas67/@orregoricardo/ Instagram
Al menos 15 nuevas denuncias de acoso laboral y sexual fueron recibidas durante la inspección en Caracol Televisión en marzo de 2024 - crédito @jorgeavargas67/@orregoricardo/ Instagram

Sin embargo, la versión expuesta por la revista indica que, a diferencia de otros presentadores como Ricardo Orrego —quien fue despedido de forma unilateral—, a Vargas se le ofreció un acuerdo de transacción y mutuo consentimiento. Este trato diferencial permitió a la empresa evitar un procedimiento de esclarecimiento de los hechos denunciados.

Las acusaciones contra Vargas incluyen testimonios sobre conductas consideradas inapropiadas dentro del entorno laboral, como llamadas nocturnas a compañeras de trabajo, en horarios cercanos a las 2:00 a. m.

Por otro lado, el acuerdo de confidencialidad alcanzado entre el canal y el presentador habría impedido que estos señalamientos avanzaran hacia instancias judiciales o disciplinarias externas, limitando su tratamiento al ámbito interno y preservando la imagen institucional.

Comunicado Jorge Alfredo Vargas

El final de la relación laboral entre Jorge Alfredo Vargas y la compañía sorprendió a quienes seguían su trayectoria de más de tres décadas en los medios.

El periodista y presentador divulgó un comunicado en el que detalló que la decisión fue “de común acuerdo” y se relacionó con la coyuntura actual, sin aludir a ninguna situación específica que involucrara su nombre.

“No es un momento fácil. Son dos décadas de vida, de cubrimientos, de historias compartidas y de un vínculo muy profundo con una audiencia que me abrió un espacio en sus hogares”, expresó Vargas en su mensaje.

Jorge Alfredo Vargas, con más de 30 años en televisión y radio, declaró que la salida fue “de común acuerdo” y motivada por la coyuntura actual - crédito @JorgeAVargasA/X
Jorge Alfredo Vargas, con más de 30 años en televisión y radio, declaró que la salida fue “de común acuerdo” y motivada por la coyuntura actual - crédito @JorgeAVargasA/X

El periodista abordó el impacto de este cambio en su vida privada, mencionando: “En lo personal, como esposo y padre de dos hijas y un hijo, asumo este momento con serenidad, y en lo profesional con la tranquilidad de conciencia de haber mantenido los parámetros de respeto y buen comportamiento”.

La decisión de cerrar este ciclo laboral fue asumida por Vargas con una actitud de calma, según lo manifestó en su comunicado público. Agradeció especialmente el apoyo de su círculo más cercano: “A mi familia y los amigos que este oficio me han dejado, les debo en gran medida la fortaleza para afrontar esta situación”, afirmó.

El comunicador concluyó su mensaje con una reflexión sobre su carrera y el ejercicio profesional.

“Termino esta etapa profesional con la convicción de haber ejercido el periodismo con rigor, independencia y respeto. Con errores, como cualquier ser humano, pero siempre con principios claros y la convicción de haber hecho lo correcto. Si en algún momento alguien tuvo una sensación diferente, lo respeto, advirtiendo que nunca mi actuar tuvo esa intención”, compartió Vargas en la carta difundida en sus redes sociales.

- crédito @jorgeavargas67/Instagram
Según la investigación, el presentador obtuvo el beneficio gracias a su cercanía con la posibilidad de pensionarse - crédito @jorgeavargas67/Instagram

De esta manera, Jorge Alfredo Vargas puso fin a una etapa marcada por el contacto constante con la audiencia y el compromiso con los valores del periodismo, asumiendo la transición con serenidad tanto en lo personal como en lo profesional.

La investigación del Ministerio de Trabajo, de acuerdo con Revista Raya, también se habría centrado en funcionarios de alto rango como Alberto Medina, subdirector de Noticias Caracol; Néstor Morales, director de Mañanas Blu; y Sylvia Patiño, coordinadora de redacción en Blu Radio, revelando presuntamente un panorama crítico de violencia laboral y de género gracias a una estrategia de denuncias anónimas mediante un código QR.

Temas Relacionados

Jorge Alfredo VargasAcoso sexualAcuerdoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Ciudadano estadounidense generó polémica al pedir que legalicen la prostitución en Medellín: “Por eso es que los hombres vienen acá”

Una grabación difundida en redes sociales intensifica la discusión pública al señalar que la economía turística depende, en gran medida, de viajeros que buscan experiencias orientadas a la vida nocturna y el ocio en la capital del Antioquia

Ciudadano estadounidense generó polémica al pedir que legalicen la prostitución en Medellín: “Por eso es que los hombres vienen acá”

Sergio Fajardo aseguró que “los dos candidatos de Petro” son Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella y lo acusó de actuar como “candidato”

El candidato dijo también que el presidente Petro ya no actúa como gobernante sino como candidato político

Sergio Fajardo aseguró que “los dos candidatos de Petro” son Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella y lo acusó de actuar como “candidato”

Gobierno ordenó trasladar con urgencia $25 billones de los fondos privados a Colpensiones

Las entidades gestoras de pensiones deberán transferir los recursos de los afiliados que cambiaron de régimen, cumpliendo nuevos plazos y empleando mecanismos avalados en la reciente normativa

Gobierno ordenó trasladar con urgencia $25 billones de los fondos privados a Colpensiones

Majida Issa se pronunció sobre ataque a la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’ y cuestionó la publicación del video de las cámaras de seguridad: “Pido respeto”

Tras el fallecimiento de dos miembros del equipo, la actriz envió un mensaje de solidaridad a las familias afectadas y enfatizó en la importancia de no compartir imágenes del ataque, apelando a la sensibilidad y el respeto en momentos de dolor

Majida Issa se pronunció sobre ataque a la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’ y cuestionó la publicación del video de las cámaras de seguridad: “Pido respeto”

Paloma Valencia siguió ‘tirándole’ a Iván Cepeda y dijo cuál es la diferencia entre ambos: “Para mí todos los criminales deben ir a la cárcel”

La candidata del Centro Democrático difundió en X un enfrentamiento que tuvo con el aspirante del Pacto Histórico en el Congreso, insistiendo en la necesidad de sancionar a todos los delincuentes sin distinciones

Paloma Valencia siguió ‘tirándole’ a Iván Cepeda y dijo cuál es la diferencia entre ambos: “Para mí todos los criminales deben ir a la cárcel”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

Testigos señalaron al coronel (r) Guzmán Ramírez de estar implicado en ejecuciones extrajudiciales en Antioquia

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Crisis en Briceño: piden suspender diálogos de paz tras ataques con drones y desplazamientos masivos

ENTRETENIMIENTO

Majida Issa se pronunció sobre ataque a la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’ y cuestionó la publicación del video de las cámaras de seguridad: “Pido respeto”

Majida Issa se pronunció sobre ataque a la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’ y cuestionó la publicación del video de las cámaras de seguridad: “Pido respeto”

Westcol vivió momento incómodo en China cuando lujosa tienda de bolsos se negó a atenderlo: “Pensé que tenía mis pesitos”

Amigo de Aida Victoria Merlano reveló cómo fueron los últimos cumpleaños de la ‘influencer’ y arremetió contra sus exparejas

Por qué las parejas actuales evitan el matrimonio, según influenciadora colombiana: “Les voy a decir lo que nadie se atreve”

El regreso de Karina García a ‘La casa de los famosos’ desató antiguos conflictos: “Les llegó su regalito”

Deportes

David González, técnico del América, mostró cautela tras clasificar a las finales y advirtió al Deportivo Cali: “Toca ganarlo”

David González, técnico del América, mostró cautela tras clasificar a las finales y advirtió al Deportivo Cali: “Toca ganarlo”

Millonarios FC vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que define el futuro del Embajador en el primer semestre de la Liga BetPlay 2026

Cristiano Ronaldo jugará una nueva final continental con Al-Nassr a menos de dos meses de participar en el Mundial de 2026 con Portugal

James Rodríguez volvió a estar todo el partido en el banco de suplentes con Minnesota: esto dicen en Estados Unidos sobre la falta de juego del colombiano

La Liga BetPlay se puso al día en el calendario: así quedó la lucha por clasificar a las finales, ocho equipos tras un cupo