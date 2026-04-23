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Cristiano Ronaldo sumó otra alegría con Al-Nassr a menos de dos meses de jugar el Mundial de 2026 con Portugal: jugará una nueva final continental

Tras dominar al Al Ahli y clasificar a la final continental, el astro portugués busca conquistar por primera vez el máximo trofeo asiático con el Al-Nassr, evidenciando su ambición intacta sobre el césped saudí

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La victoria del Al-Nassr en la AFC Champions League Two refuerza sus aspiraciones tanto en el torneo internacional como en la Liga Profesional Saudí-crédito Stringer/REUTERS
La victoria del Al-Nassr en la AFC Champions League Two refuerza sus aspiraciones tanto en el torneo internacional como en la Liga Profesional Saudí-crédito Stringer/REUTERS

A 49 días del comienzo de la Copa Mundial de Fútbol de Norteamérica 2026, las principales figuras que estarán presentes en la cita orbital de selecciones más importante del planeta trabajan a todo motor para llegar de la mejor forma a Estados Unidos, México y Canadá.

Por los lados de la selección Colombia, jugará ante Costa Rica y Jordania previo a su debut el 17 de junio frente a Uzbekistán en Ciudad de México.

Y Portugal, uno de los rivales de la zona K de la Tricolor, también trabaja y está atento a sus figuras para el duelo inicial ante República Democrática del Congo.

Uno de ellos es el delantero de 40 años, Cristiano Ronaldo, que el 22 de abril de 2026 entregó noticias con su club al clasificar con el Al-Nassr de Arabia Saudita a la final de la Champions League 2 de Asia.

El 22 de abril de 2026, Al Nassr se enfrentó al Al-Ahli de Qatar en el estadio Zabeel, de Dubái, y pese a que el resultado llamó la atención por la goleada al equipo catarí, el cuadro de Cristiano Ronaldo tuvo problemas en los primeros minutos del partido.

Al minuto 5, el árbitro coreano Hyun-Jae Choi sancionó una falta de tiro penal a favor del Al-Ahli tras un agarrón en el área del defensor español Íñigo Martínez a su compatriota Erik Espósito.

Pese a que el cuadro de Riad protestó la jugada ante el juez central, la falta de tiro penal se ratificó, pero el atacante alemán Julian Draxler tiró su remate al palo de la mano izquierda con facilidad para que el arquero Bento atajara la pelota.

Al minuto 10, tres minutos después de la jugada de penal, el francés Sekou Yansané colocó el 1-0 a favor de los cataríes, aprovechando la motivación anímica que tuvieron en el comienzo de juego.

La jugada comenzó y terminó con Yansané, que por la banda derecha logró sacarse a los defensores del Al-Nassr, y sacó un remate por abajo al palo derecho de Bento.

A partir del gol del cuadro del Al-Ahli, el equipo de Cristiano Ronaldo no demoró en reaccionar, y al minuto 12, el delantero francés Kingslay Coman empató el juego tras una buena jugada colectiva, luego de un buen pase del brasileño Ángelo, dejando la pelota en el punto penal para el exjugador del Bayern Múnich.

En menos de 10 minutos, Al-Nassr mostró su jerarquía y pasó de largo en el marcador. Al 17 le fue un gol anulado a Kingslay Coman, pero al minuto 23, el brasileño Ángelo puso el 2-1 tras un gran pase del senegalés Sadio Mané.

Sadio Mané fue otra de las figuras del Al-Nassr con sus dos asistencias para la goleada por 5-1 ante Al Ahli de Qatar-crédito Stringer/REUTERS
Sadio Mané fue otra de las figuras del Al-Nassr con sus dos asistencias para la goleada por 5-1 ante Al Ahli de Qatar-crédito Stringer/REUTERS

Para rematar el buen primer tiempo del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, en el tiempo de adición, Coman volvió a reportarse y comenzó a ser la gran figura para el cuadro árabe, tras aprovechar un mal despeje de la defensa del Al-Ahli.

En el segundo tiempo, los cataríes intentaron defender de buena forma, pero Coman volvió a anotar gol, el tercero en su cuenta, después de un buen pase de Ángelo al 63 de partido. Tras su anotación

Finalmente, al 80 de partido, el árabe Abdullah Al Hamdan liquidó el encuentro con el 5-1, luego de una buena jugada del brasileño Ángelo en un contragolpe del Al-Nassr, volvió a complicar a la defensa catarí con su rapidez, e hizo una asistencia para su compañero que solamente empujó el balón al arco.

Ahora, el Al-Nassr jugará la final de la Champions League de Asia ante el Gamba Osaka de Japón, el 16 de mayo de 2026 en el estadio King University de Riad, a partir de la 1:15 p. m. (hora de Colombia), partido que se podrá ver a través de la aplicación de Disney Plus Premium,

De esta forma, Cristiano Ronaldo podría sumar su título 34 a nivel profesional en caso de ganar, y sería el campeonato 15 internacionalmente si supera al rival japonés en la final de la Champions Asiática 2.

Partidos del grupo K del Mundial 2026

- crédito Mateo Riaños / Infobae Colombia
Colombia jugará ante la Portugal de CR7, el 27 de junio de 2026, en Miami-crédito Mateo Riaños/ Infobae Colombia

Fecha 1

  • 17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).
  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

  • 23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).
  • 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).
  • 27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).

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