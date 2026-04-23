La Liga BetPlay se puso al día en el calendario: así quedó la lucha por clasificar a las finales, ocho equipos tras un cupo

América de Cali aseguró su clasificación con dos fechas de anticipación en la fase todos contra todos de la Liga BetPlay I - 2026 - crédito Colprensa - Cristian Bayona

América de Cali aseguró su lugar en los playoffs de la Liga BetPlay I-2026 al vencer 2-1 a Fortaleza CEIF en el estadio El Campín, en Bogotá, en el partido pendiente de la quinta jornada. Con este resultado, el equipo vallecaucano llegó a 30 puntos y se posicionó en el quinto puesto de la clasificación, mientras que su rival quedó eliminado al mantenerse en el decimoquinto lugar con 19 unidades.

La acción que consolidó el pase del visitante se produjo en el minuto 24, cuando Tomás Ángel concluyó una pared con Brayan Correa y definió desde el área. Cuatro minutos después, Daniel Valencia fue expulsado tras una acción peligrosa ratificada por el VAR, dejando a su equipo con diez futbolistas.

Yeison Guzmán marcó su décimo gol con la camiseta del América de Cali - crédito Colprensa - Cristian Bayona

Pese a la desventaja numérica, la escuadra dirigida por David González amplió su ventaja en el segundo tiempo. Un penal señalado tras falta de Kevin Balanta sobre Correa, confirmado por el VAR, permitió a Yeison Guzmán convertir el segundo gol a los 64 minutos.

Fortaleza descontó a los 86 minutos con un tanto de Andrés Arroyo luego de una asistencia de Sebastián Navarro. La derrota dejó al club bogotano sin posibilidades de avanzar a la siguiente fase.

Las cuentas de los equipos con opciones de clasificar a las finales de la Liga BetPlay I-2026

Deportivo Cali tiene comprometida su clasificación a playoffs de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Internacional de Bogotá, Santa Fe, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Atlético Bucaramanga, Millonarios, Aguilas Doradas y Llaneros son los ocho equipos que mantienen opciones matemáticas de avanzar. Sin embargo solo son cuatro los equipos que dependen de si mismos para lograr la meta.

Inter Bogotá y Santa Fe están detro de los ocho, pero están obligados a ganar los dos partidos que les queda. El problema es que ambos equipos se enfrentarán en la última fecha, por lo que el cuadro que pierda dejaría vacante el puesto para Deportivo Cali o Independiente Medellín, con los mismos puntos pero actualmente una menor diferencia de gol.

Los otros cuatro equipos están obligados a sumar los seis puntos y esperar que los clubes por encima de ellos en la clasificación general pierdan uno o dos partidos y así tomar su lugar. Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay con el calendario al día:

Independiente Santa Fe enfrentará a Pasto e Internacional de Bogotá en las dos última fechas de la Liga - crédito Jorge Cuéllar/Colprensa

Atlético Nacional: 40 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +22) (clasificado). Deportivo Pasto: 34 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +6) (clasificado). Junior: 31 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +6) (clasificado). Deportes Tolima: 30 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +12) (clasificado). América de Cali: 30 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +10) (clasificado). Once Caldas: 29 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +8) (clasificado). Internacional de Bogotá: 25 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -2). Independiente Santa Fe: 23 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de 4). Deportivo Cali: 23 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +3). Independiente Medellín: 23 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +2). Atlético Bucaramanga: 22 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +7). Millonarios: 22 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +6). Águilas Doradas: 22 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -6). Llaneros: 21 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de 0). Fortaleza: 19 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -5) (eliminado). Cúcuta Deportivo: 15 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -11) (eliminado). Alianza FC: 15 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -14) (eliminado). Jaguares de Córdoba: 14 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -15) (eliminado). Boyacá Chicó: 14 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -16) (eliminado). Deportivo Pereira: 7 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -17) (eliminado).