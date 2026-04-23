Colombia

Testimonio de un exgerente de Bomberos de Medellín volvió a poner a Daniel Quintero en el ojo de la Fiscalía: lo relacionan con actos de corrupción

Nuevas revelaciones judiciales destapan indicios de reparto de influencias y favores con recursos públicos en una de las zonas metropolitanas más dinámicas del país

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La investigación judicial revela millonarios contratos y bienes de Cadavid Jaramillo vinculados a la administración de Daniel Quintero y a convenios del Amva - crédito Google Mpas y Misael Cadavid/Facebook
El exgerente de Bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, vincula al exalcalde Daniel Quintero en un caso de presunta corrupción en el Valle de Aburrá - crédito Google Maps y Misael Cadavid/Facebook

El testimonio reciente del exgerente de los Bomberos de Itagüí Misael Cadavid ha implicado directamente al exalcalde de Medellín Daniel Quintero en un caso de presunta corrupción que involucra contratos públicos por cerca de 18.000 millones de pesos en el Valle de Aburrá.

Según información conocida por El Colombiano, Cadavid declaró ante la justicia que estos contratos habrían sido una herramienta de apoyo político y reparto de comisiones, afectando seriamente la imagen de la administración.

El testimonio de Cadavid es relevante porque señala cómo el exalcalde Quintero y personas de su círculo familiar y político habrían autorizado y ejecutado contratos públicos de manera presuntamente irregular.

Este relato establece un posible vínculo directo entre Quintero y estructuras encargadas de adjudicar contratos a cambio de favores políticos y comisiones, respaldado por detalles y evidencias presentadas en el proceso penal.

Hasta hora, el proceso penal examina seis contratos firmados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) y el cuerpo de Bomberos de Itagüí entre septiembre de 2021 y octubre de 2022.

Estas adjudicaciones suman casi 18.000 millones de pesos y la Fiscalía argumenta que no hubo licitación pública, favoreciendo a Cadavid, quien presuntamente destinó parte de los recursos para financiar su campaña política a la Cámara de Representantes en 2022.

Entre los investigados se encuentran Miguel Quintero —hermano del exalcalde—, Juan David Palacio (exdirector del Amva), Elkin González y María Yaneth Rúa, además de otros exfuncionarios.

Los cargos incluyen peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y, en algunos casos, falsedad en documento privado. Cadavid y Rúa fueron capturados en octubre de 2023 y, posteriormente, Cadavid quedó en libertad tras acoger un principio de oportunidad que permitió ampliar la investigación.

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