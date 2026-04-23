Amigo de Aida Victoria Merlano reveló cómo fueron los últimos cumpleaños de la ‘influencer’ y arremetió contra sus exparejas

El creador de contenido contó cómo fueron las celebraciones con Westcol y El Agropecuario en esa fecha especial para la influencer - crédito @diegocamachogo/IG

La participación de la influencer colombiana Aida Victoria Merlano en el reality digital La Mansión VIP coincidió con su cumpleaños número 27. Aunque estuvo fuera de casa, la barranquillera recibió una sorpresa organizada por la producción: su hijo Emiliano apareció disfrazado como Russell, personaje de la película Up.

Desde su entorno más cercano, su mejor amigo señaló que esa fecha tuvo un significado diferente respecto a años anteriores y aprovechó para criticar a las exparejas de la creadora de contenido.

“El año pasado el cumpleaños de Aida Victoria fue una mierda. Lo más normal es que cuando tú tienes una pareja te levante con un desayuno especial que te haga sentir querida. Eran las nueve de la mañana y yo no había visto movimiento”, relató Diego Camacho, amigo de Merlano.

Aida Victoria Merlano recibió su regalo de cumpleaños de parte de Westcol y fue una cabra - crédito @aidavictoriam/Instagram

La situación relatada por Camacho permitió conocer detalles privados de celebraciones anteriores, sin mencionar el nombre del directamente implicado: “A las dos de la tarde él regresó con una recontramegamente idea brillante, y era llevarla de llavero para que él pudiera cerrar un negocio”, recordó.

De acuerdo con el testimonio, el día resultó especialmente difícil para la creadora de contenido, que terminó la jornada cenando en un restaurante habitual sin notar ningún rasgo distinto en la ocasión: “Terminamos de cenar y pasó toda la noche llorando”, añadió el joven.

Las anécdotas sobre otras relaciones pasadas de Aida Victoria Merlano incluyeron hechos poco comunes, como fue el caso del streamer paisa, Westcol.

“El año anterior a ese, la pareja de ese momento lo único que le regaló fue una cabra, porque le mandó un mensaje de texto literalmente donde le decía que no le iba a regalar nada material para que ella no se malacostumbrara”, rememoró Camacho.

Aida Victoria presumió en sus redes sociales el carro que se compró - crédito @aidavictoriam/IG

Debido a las dinámicas que vivió en el pasado Aida Victoria, Camacho emprendió un reto con sus seguidores y por eso, decidió hacer una colecta con sus seguidores para que a través del “superchat” -herramienta paga dentro del reality para recibir mensajes de sus fans-, ellos se comuniquen y le envíen este regalo.

El peso personal de la distancia

En esa misma publicación, Diego Camacho replicó el video con la emotiva despedida de la influenciadora con su hijo Emiliano al que dejó al cuidado de su niñera y de su entorno cercano, mientras está en competencia en México.

En video, la propia Aida Victoria Merlano mostró el impacto emocional de separarse temporalmente de su hijo: “Te voy a extrañar mucho. Me vas a cuidar mucho a mi hija. Te voy a extrañar mucho, mi amor. La mamá va a hacer que te sientas muy orgulloso. Ya verás. Me vas a ver en la televisión. Yo voy a tener una foto tuya. Todos los días le voy a dar besos. Te amo”, expresó antes de ingresar a La Mansión VIP.