Colombia

La Liendra intentó infiltrarse a una zona de tolerancia en Medellín para un nuevo documental: así le fue

El creador de contenido comenzó a trabajar en un nuevo documental con el que se vio obligado a infiltrarse. Sin embargo, tuvo inconvenientes para pasar inadvertido

Guardar
La Liendra anunció que está trabajando en un nuevo documental, y para ello debió infiltrarse en una zona de tolerancia en Medellín - crédito @la_liendraa/Instagram
La Liendra anunció que está trabajando en un nuevo documental, y para ello debió infiltrarse en una zona de tolerancia en Medellín - crédito @la_liendraa/Instagram

Durante los últimos años, el creador de contenido colombiano Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, le dio un giro significativo a sus contenidos. El quindiano, que solía orientarse a un tono cómico y marcó pauta para otros influenciadores, en los últimos años decidió orientarse a la creación de documentales.

Temas como Armero, la vida de Pablo Escobar y Carlos Lehder, o hasta la vida después de la muerte fueron algunos de los que escogió para reorientar su imagen en redes sociales, hecho que fue celebrado y generó discusiones alrededor de los temas que abordó.

Como es usual, La Liendra comparte algunas de las novedades orientadas a sus proyectos en marcha a través de sus cuentas en plataformas digitales, y una de las más peculiares tuvo lugar cuando realizaba una prueba para infiltrarse en una zona de tolerancia en Medellín, usando una cámara oculta.

Esto tuvo lugar durante la noche del martes 21 de abril, según informó en sus historias de Instagram. Mientras transitaba por el lugar, el influenciador fue reconocido por un vendedor de sustancias psicoactivas, situación que quedó registrada en el material audiovisual compartido.

El influenciador buscaba mostrar cómo se pedían los servicios de una trabajadora sexual en la capital antioqueña, hasta que fue reconocido por un transeunte, motivando su rápida huida - crédito @la_liendraa/Instagram

Tras la experiencia, el influenciador detalló que su objetivo con la infiltración era tratar de captar en qué consistía la interacción para contratar los servicios de una trabajadora sexual, hecho que formará parte de un nuevo documental que se encuentra desarrollando para su canal de YouTube.

Tengo que mejorar y cambiar más el disfraz, ya tengo un contacto que hace cine y bueno, estuve en lugares turbios, que requisan muy bien y charlé con personas que no son cualquiera y nunca detectaron la cámara, la cámara sí pasó la prueba”, relató.

Para este experimento, el creador eligió un disfraz compuesto por peluca, gafas negras, gorra y una chaqueta equipada con cámara oculta en los botones, buscando pasar desapercibido y documentar su interacción en el lugar.

El hecho generó momentos de tensión, ya que la reacción de quienes se encontraban en la zona quedó registrada durante su rápida retirada.

Esto motivo a que las reacciones en los comentarios, una vez se difundió la grabación en plataformas digitales, fueran dirigidas a lo que consideraron como un acto imprudente por parte de La Liendra, pues afirmaron que al dejar tan claras sus intenciones hizo que las personas que frecuentaban en el lugar se previnieran, facilitando su identificación.

Por ese motivo, La Liendra reveló horas más tarde que perfeccionó su disfraz, incorporando una barba postiza a su atuendo.

La Liendra reveló que se va a someter a una intervención estética en su rostro

El influenciador explicó que optará por la depilación láser para eliminar el vello facial y priorizar su bienestar - crédito @la_liendraa @rechismes/ Instagram

El influenciador, que se ha caracterizado por tomar con humor los comentarios sobre su apariencia física, reconoció que existe un aspecto de su imagen que le genera incomodidad y que finalmente ha decidido modificar.

La Liendra explicó a sus seguidores que, aunque muchas veces ha convertido en contenido las críticas o bromas sobre su físico, hay un detalle que le resulta molesto: su barba irregular y escasa. “Últimamente estoy tan ofendido con estos tres pelos de barba que me salen. Antes me salían tres o cada cuatro días, pero ahora es diario”, confesó el creador de contenido, quien admitió que esta situación se ha convertido en un problema cotidiano.

Frente a esta situación, el influenciador anunció que optará por la depilación láser para eliminar de raíz el vello facial que no logra formar una barba completa. “Me voy a hacer láser, yo he visto que las mujeres se hacen eso para que no les salga nada, me voy a hacer láser aquí y aquí”, relató, señalando las zonas del rostro que le generan mayor incomodidad.

Algunos amigos y seguidores le han sugerido que deje crecer la barba con paciencia, con la esperanza de que con el tiempo logre una apariencia más madura o poblada. Sin embargo, La Liendra fue tajante al respecto: “Es que es el proceso, ni chimba, ningún proceso”.

El video y las declaraciones provocaron diversas reacciones en redes sociales. Mientras algunos seguidores le manifestaron que luce bien tal como está, otros le recomendaron alternativas como injertos de barba o tratamientos para estimular el crecimiento del vello facial. La decisión de acudir a la depilación láser confirma la postura de La Liendra de priorizar su comodidad y bienestar por encima de las expectativas externas.

Temas Relacionados

La LiendraZona de ToleranciaMedellínColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Andrés Gómez no deja de brillar con el Vasco da Gama: líder de asistencias en el fútbol brasileño

El rendimiento del extremo colombiano ha sido excepcional en el cuadro carioca, al que llegó tras no figurar en Francia y le permitió ser convocado a la Tricolor

Andrés Gómez no deja de brillar con el Vasco da Gama: líder de asistencias en el fútbol brasileño

María José Pizarro estalló contra Juan Daniel Oviedo luego de que él recordara la polémica frase: “Yo no la crié”

La senadora del Pacto Histórico no dudó en responder públicamente, defendiendo su postura sobre las denuncias de Angie Rodríguez sobre el Gobierno nacional

María José Pizarro estalló contra Juan Daniel Oviedo luego de que él recordara la polémica frase: “Yo no la crié”

Bogotá alcanzó récord histórico con la llegada de cuatro millones de turistas en 2026: ¿por qué cada vez más personas eligen viajar a la capital?

La diversidad cultural, la riqueza histórica y la infraestructura turística robusta posicionan a la ciudad como destino líder en América Latina

Bogotá alcanzó récord histórico con la llegada de cuatro millones de turistas en 2026: ¿por qué cada vez más personas eligen viajar a la capital?

Tensión entre autoridades de Antioquia y Petro por el trato a las disidencias Farc: “Le tienen miedo a ‘Calarcá’”

El alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia cuestionaron la política de paz del Gobierno nacional y denunciaron trato preferencial hacia el jefe disidente, señalado por homicidios y ataques a la fuerza pública

Tensión entre autoridades de Antioquia y Petro por el trato a las disidencias Farc: “Le tienen miedo a ‘Calarcá’”

Riña en el centro de Bogotá entre hinchas de Junior y Nacional terminó con dos muertos

Los hechos se registraron en una calle de la localidad de Santa Fe, donde un conflicto entre simpatizantes de equipos rivales derivó en la muerte de dos de ellos. Las autoridades dieron inicio a las indagaciones oficiales

Riña en el centro de Bogotá entre hinchas de Junior y Nacional terminó con dos muertos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

Testigos señalaron al coronel (r) Guzmán Ramírez de estar implicado en ejecuciones extrajudiciales en Antioquia

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Crisis en Briceño: piden suspender diálogos de paz tras ataques con drones y desplazamientos masivos

ENTRETENIMIENTO

Ana del Castillo habló de James Rodríguez y de un jugador de la selección Colombia que le obsesiona: “Ni siquiera me sigue”

Ana del Castillo habló de James Rodríguez y de un jugador de la selección Colombia que le obsesiona: “Ni siquiera me sigue”

Flow, la banda japonesa de Naruto y Dragon Ball, encabezará la programación internacional en la Comic Con Colombia con un concierto exclusivo

Bacilos rehizo “Perderme Contigo” junto a Gilberto Santa Rosa e incursionó en el formato sinfónico

Daniela Ospina aclaró el misterio detrás de sus bodas y reveló el emotivo papel de Salomé en su gran día junto a Gabriel Coronel

Claudia Bahamón sufrió duro golpe durante las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity Colombia’: “Me dio por creerme Michael Phelps”

Deportes

Freddy Hurtado, técnico de la selección Colombia sub-17 reveló el partido más importante del campeonato: no fue la final

Freddy Hurtado, técnico de la selección Colombia sub-17 reveló el partido más importante del campeonato: no fue la final

Delantero del fútbol argentino pide pista en Atlético Nacional: “Tengo ese sueño por cumplir”

Dura crítica a los directivos del fútbol colombiano por el despido masivo de técnicos: “Son bichos raros todos”

En video: Ricardo ‘El Caballo’ Márquez pidió entre lágrimas que lo sustituyeran en pleno partido

Néstor Lorenzo es uno de los más beneficiados con el nivel de Luis Díaz en Bayern Múnich: “Le sirvió esa ida a Alemania”