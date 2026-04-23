La Liendra intentó infiltrarse a una zona de tolerancia en Medellín para un nuevo documental: así le fue

La Liendra anunció que está trabajando en un nuevo documental, y para ello debió infiltrarse en una zona de tolerancia en Medellín - crédito @la_liendraa/Instagram

Durante los últimos años, el creador de contenido colombiano Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, le dio un giro significativo a sus contenidos. El quindiano, que solía orientarse a un tono cómico y marcó pauta para otros influenciadores, en los últimos años decidió orientarse a la creación de documentales.

Temas como Armero, la vida de Pablo Escobar y Carlos Lehder, o hasta la vida después de la muerte fueron algunos de los que escogió para reorientar su imagen en redes sociales, hecho que fue celebrado y generó discusiones alrededor de los temas que abordó.

Como es usual, La Liendra comparte algunas de las novedades orientadas a sus proyectos en marcha a través de sus cuentas en plataformas digitales, y una de las más peculiares tuvo lugar cuando realizaba una prueba para infiltrarse en una zona de tolerancia en Medellín, usando una cámara oculta.

Esto tuvo lugar durante la noche del martes 21 de abril, según informó en sus historias de Instagram. Mientras transitaba por el lugar, el influenciador fue reconocido por un vendedor de sustancias psicoactivas, situación que quedó registrada en el material audiovisual compartido.

El influenciador buscaba mostrar cómo se pedían los servicios de una trabajadora sexual en la capital antioqueña, hasta que fue reconocido por un transeunte, motivando su rápida huida - crédito @la_liendraa/Instagram

Tras la experiencia, el influenciador detalló que su objetivo con la infiltración era tratar de captar en qué consistía la interacción para contratar los servicios de una trabajadora sexual, hecho que formará parte de un nuevo documental que se encuentra desarrollando para su canal de YouTube.

“Tengo que mejorar y cambiar más el disfraz, ya tengo un contacto que hace cine y bueno, estuve en lugares turbios, que requisan muy bien y charlé con personas que no son cualquiera y nunca detectaron la cámara, la cámara sí pasó la prueba”, relató.

Para este experimento, el creador eligió un disfraz compuesto por peluca, gafas negras, gorra y una chaqueta equipada con cámara oculta en los botones, buscando pasar desapercibido y documentar su interacción en el lugar.

El hecho generó momentos de tensión, ya que la reacción de quienes se encontraban en la zona quedó registrada durante su rápida retirada.

Esto motivo a que las reacciones en los comentarios, una vez se difundió la grabación en plataformas digitales, fueran dirigidas a lo que consideraron como un acto imprudente por parte de La Liendra, pues afirmaron que al dejar tan claras sus intenciones hizo que las personas que frecuentaban en el lugar se previnieran, facilitando su identificación.

Por ese motivo, La Liendra reveló horas más tarde que perfeccionó su disfraz, incorporando una barba postiza a su atuendo.

La Liendra reveló que se va a someter a una intervención estética en su rostro

El influenciador explicó que optará por la depilación láser para eliminar el vello facial y priorizar su bienestar - crédito @la_liendraa @rechismes/ Instagram

El influenciador, que se ha caracterizado por tomar con humor los comentarios sobre su apariencia física, reconoció que existe un aspecto de su imagen que le genera incomodidad y que finalmente ha decidido modificar.

La Liendra explicó a sus seguidores que, aunque muchas veces ha convertido en contenido las críticas o bromas sobre su físico, hay un detalle que le resulta molesto: su barba irregular y escasa. “Últimamente estoy tan ofendido con estos tres pelos de barba que me salen. Antes me salían tres o cada cuatro días, pero ahora es diario”, confesó el creador de contenido, quien admitió que esta situación se ha convertido en un problema cotidiano.

Frente a esta situación, el influenciador anunció que optará por la depilación láser para eliminar de raíz el vello facial que no logra formar una barba completa. “Me voy a hacer láser, yo he visto que las mujeres se hacen eso para que no les salga nada, me voy a hacer láser aquí y aquí”, relató, señalando las zonas del rostro que le generan mayor incomodidad.

Algunos amigos y seguidores le han sugerido que deje crecer la barba con paciencia, con la esperanza de que con el tiempo logre una apariencia más madura o poblada. Sin embargo, La Liendra fue tajante al respecto: “Es que es el proceso, ni chimba, ningún proceso”.

El video y las declaraciones provocaron diversas reacciones en redes sociales. Mientras algunos seguidores le manifestaron que luce bien tal como está, otros le recomendaron alternativas como injertos de barba o tratamientos para estimular el crecimiento del vello facial. La decisión de acudir a la depilación láser confirma la postura de La Liendra de priorizar su comodidad y bienestar por encima de las expectativas externas.