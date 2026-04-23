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James Rodríguez vuelve a estar todo el partido en el banco de suplentes con Minnesota: esto dicen en Estados Unidos

Hinchas del colombiano que llegaron al Toyota Stadium de Dallas para ver al capitán de la selección Colombia expresaron su descontento y quedó registrado en la transmisión por televisión

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James Rodríguez acumula apenas 39 minutos de juego en la MLS con Minnesota United - crédito Anne-Marie Sorvin-Imagn Images
James Rodríguez acumula apenas 39 minutos de juego en la MLS con Minnesota United - crédito Anne-Marie Sorvin-Imagn Images

La situación de James Rodríguez en Minnesota United preocupa crecientemente a aficionados y cuerpo técnico de la selección Colombia. El mediocampista, de 34 años, permaneció en el banquillo durante la reciente victoria 1-0 sobre FC Dallas, un resultado que extendió la racha invicta de seis partidos del club estadounidense.

En el Toyota Stadium de Texas, una nutrida presencia de hinchas colombianos presenció con frustración la decisión del entrenador Cameron Knowles, quien agotó los cambios sin ofrecer minutos al colombiano.

La presencia de James en el banquillo alimentó el descontento de la afición. La transmisión televisiva recogió los comentarios airados de algunos asistentes, como relató Andy Greder, cronista del equipo: “¿Por qué no quieren poner a James? ¡Pedazos de mierda!”, se escuchó en la retransmisión de Apple TV, reflejando la expectativa incumplida de los seguidores colombianos en Frisco.

Andy Greder, periodista que cubre al Minnesota United, sobre los gritos de los hinchas al final del partido - crédito X
Andy Greder, periodista que cubre al Minnesota United, sobre los gritos de los hinchas al final del partido - crédito X

Pese a la expectativa generada por la presencia de James, el propio Knowles ha dejado clara su política: “Continuaremos manejándolo día a día, aumentar el volumen. Manejaremos su volumen (cargas) para hacer lo que más le conviene a él” declaró tras el regreso del futbolista a los entrenamientos luego del episodio de salud sufrido a finales de marzo con la selección nacional.

En los cuatro partidos que ha disputado desde su incorporación al Minnesota United, Rodríguez apenas acumula 106 minutos en cancha, con una única titularidad en la US Open Cup, donde sumó 66 minutos frente a Sacramento. En la pasada jornada de la MLS, sólo jugó cuatro minuto ante los Portland Timbers.

Post de una cuenta de hinchas del Minnesota United sobre las pocas opciones de James Rodríguez en el equipo - crédito X
Post de una cuenta de hinchas del Minnesota United sobre las pocas opciones de James Rodríguez en el equipo - crédito X

El momento de James contrasta con el buen rendimiento colectivo de Minnesota United, que con cinco victorias y dos empates suma 17 puntos en nueve jornadas, igualando su mejor racha histórica de cuatro triunfos consecutivos, lo que no ocurría desde 2019.

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