La barra brava de Atlético Nacional calificó como “falsa” la versión de la Policía de Bogotá sobre la batalla campal con hinchas de Junior que dejó dos muertos

Riña entre hinchas de Atlético Nacional y Junior en el centro de Bogotá terminó con dos personas muertas - crédito captura de pantalla @LaJornadaco/X

La barra brava de Atlético Nacional cuestionó el manejo informativo tras los disturbios en el centro de Bogotá ocurridos en la noche del 22 de abril de 2026, donde murieron dos personas en un enfrentamiento entre hinchas del Junior de Barranquilla y su organización.

Desde la cuenta oficial de Instagram @bogotaverdolagaoficial, los representantes del grupo expresaron: “¡UNA POLICÍA QUE DESINFORMA Y PIERDE EL CONTROL EN EL CENTRO DE BOGOTÁ!”.

Sobre estos hechos, los voceros de la barra precisaron que “fallecieron dos integrantes de nuestra organización y otros cuatro resultaron heridos”, desmintiendo la versión circulada por el brigadier Giovanni Cristancho de la Policía de Colombia.

“La versión difundida en los medios de comunicación por parte del brigadier de la @policiadecolombia Giovanni Cristancho es apresurada y errónea y pone en tela de juicio una línea de investigación clara por parte de la Institución”, sostuvieron desde el comunicado de la barra.

Barra brava de Atlético Nacional dice que declaraciones de la Policía de Bogotá sobre muerte de dos hinchas en medio de una riña en Bogotá en falsa - crédito @bogotaverdolagaoficial/Instagram

Al hablar sobre transparencia, exigieron: “Solicitamos, por respeto a las víctimas y a sus familias, que se rectifiquen las declaraciones emitidas por el brigadier de la Policía a los medios de comunicación y que se lleve a cabo una investigación rigurosa que permita esclarecer los hechos y dar con los responsables de esta masacre en el centro de la capital del país”.

Los representantes de la barra no especificaron cuáles fueron los detalles imprecisos contenidos en el reporte oficial de las autoridades.

Riña entre hinchas

El comandante de la Policía de Bogotá, general Giovanni Cristancho, explicó la secuencia de los hechos: “Hay una persecución, inicia una riña múltiple en el cual muchas personas empiezan a agredirse. Lamentablemente, en medio de la riña, justo en este lugar, sale una persona con un arma de fuego y genera unos heridos”.

Un oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) brinda declaraciones a múltiples medios de comunicación. La escena nocturna presenta un entorno urbano con cinta policial amarilla visible. Micrófonos de Citytv, Noticias RCN y otros están presentes. Las declaraciones giran en torno al fallecimiento de dos hinchas del equipo Nacional a raíz de una riña en el centro de Bogotá. Este video es una cobertura periodística de un evento.

El incidente tuvo lugar en el sector de La Rebeca, sobre la carrera 13 con calle 25, donde cada miércoles se congregan decenas de seguidores de Atlético Nacional. Esa noche, los hinchas estaban organizando cánticos y planificando desplazamientos para acompañar al equipo en sus próximos partidos.

Tras permanecer en el punto habitual, varios de los presentes se dirigieron hacia el sector de Santa Fe. Fue allí, en inmediaciones de un antiguo establecimiento de entretenimiento para adultos, donde se encontraron con un grupo de seguidores del Junior de Barranquilla.

De acuerdo con los reportes policiales, la discusión inicial entre los dos bandos rápidamente se transformó en una riña múltiple. Durante el enfrentamiento, uno de los hinchas del Junior sacó un arma de fuego y comenzó a disparar, mientras otros participantes respondieron con armas blancas.

De acuerdo con los reportes policiales, la discusión inicial entre los dos bandos rápidamente se transformó en una riña múltiple - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La pelea terminó dejando un saldo inicial de seis personas lesionadas: tres por impactos de arma de fuego y tres por heridas cortopunzantes. Todos fueron trasladados a centros asistenciales, incluyendo la Clínica Méderi y la Clínica San José. Dos de los heridos murieron posteriormente por la gravedad de sus lesiones.

Este episodio de violencia ocurrió mientras los hinchas de Nacional se encontraban reunidos para apoyar a su equipo, pero el encuentro fortuito con la barra rival desató una confrontación que terminó en tragedia. Las autoridades han iniciado investigaciones para determinar la responsabilidad de los involucrados y esclarecer el uso de armas en el lugar.

El general Cristancho confirmó que quienes perdieron la vida eran hinchas de Atlético Nacional, al igual que la mayoría de los lesionados. Según su declaración, “la mayoría de las personas heridas pertenecían a este grupo”.

La confrontación ocurrida en el centro de Bogotá entre hinchas de Atlético Nacional y del Junior de Barranquilla dejó diversas versiones sobre la secuencia de los hechos y la responsabilidad en las muertes y lesiones registradas. Mientras la barra brava de Nacional rechaza el manejo dado por las autoridades y reclama una investigación imparcial, la Policía sostiene su versión sobre el desarrollo de la riña y el uso de armas. El caso sigue bajo indagación oficial.